Escuela, animismo y libertad en América

El siglo XIX creó la escuela activa, es decir, con participación de los alumnos pero con un límite: el conocimiento del docente, que no se debía ni podía superar.

El siglo XX propuso otro paradigma: el ideal del docente no es transmitir lo que sabe sino ser superado por sus alumnos y convertirse él mismo en prescindible.

Estos cambios respondieron a que tras la primera guerra mundial, que fue el fin de muchas ilusiones, terminó también el optimismo científico de raíz iluminista que había reinado hasta entonces.

Por ejemplo: En el África había hambre. Bien, la ciencia ofrecía una solución sencilla: junto con una población subalimentada había en el continente grandes selvas incultas. Era cuestión de talar las selvas y sembrar trigo en el terreno “limpio”. El resultado, que la ciencia no previó, fue un avance espectacular de la desertificación y el aumento del hambre.

Bertrand Russel decía: “Me asombra la capacidad de transformación que tiene la ciencia sin saber lo que está haciendo”. La idea ilustrada de que la conciencia verdadera es lo mismo que conciencia científica es puesta radicalmente en duda acá por el epistemólogo y matemático inglés, que separa el saber puro del saber hacer.

Entonces la civilización se volvió a los mitos, a las leyendas, a formulaciones milenarias de sociedades “primitivas”, que habían sido arrinconadas por ignorantes, buscando en ellas lo que ya era claro no podía darles la ciencia.

Se aprendió que lo nuevo no puede hacer menospreciar lo viejo y que no se puede manejar lo nuevo sin conocer lo viejo (Lo que estaba también en juego acá era la fe inocente en el progreso indefinido, otra de las “herencias” del iluminismo)

Los sistemas educativos de cualquier nación tienen un rol conservador: perpetuar las formas de sentir y vivir de los dirigentes, finalidad puede designarse como “reproductivismo”.

Esta tendenciosidad se muestra claramente en la historia oficial. En los colegios comunes se insiste hoy en día en la necesidad de enseñar computación, para que los niños no queden fuera de los avances tecnológicos; pero en los colegios de elite, donde los dirigentes educan a sus niños para que los sucedan en la dirección de la sociedad, se trata de enseñarles de nuevo a leer, porque se sabe que la lectura permite una forma de educación inaccesible a medios más “modernos”.

Esta condición conservadora de la educación se evidencia por ejemplo en España, donde sigue sin admitirse el evolucionismo de Darwin porque la iglesia no lo acepta y el catolicismo tiene mucha fuerza allí.

Otra característica de la educación conservadora es otorgar siempre la razón al Estado propio contra los demás estados, en cuanta controversia los enfrente. En el Uruguay fue preciso crear artificialmente un “antiargentinismo” debido a que el país se había formado por cálculo del imperio británico y en realidad, sin un adversario vecino ficticio, no se podía hablar de ningún país, ya que en realidad es inexistente como tal.

Una de las definiciones de Liga Federal de Artigas es que dio fue lugar propio de las culturas excluidas, no fue una reunión de provincias. Los que estudian las culturas americanas originaras se sienten a veces defraudados por la multiplicidad que no pueden reducir a una unidad comprensible. Pero a lo largo de milenios en que los habitantes indígenas de América poblaron el continente, se diferenciaron en tres grupos principales; de montaña, de llanura y de selva.

Estos grupos, se distinguen ante todo por necesidades diferentes de vida comunitaria. Este necesidad es máxima y se impone como una cuestión vital a los montañeses. Por eso tomaron una organización que daba preponderancia al consejo de ancianos. La montaña es árida, sin trabajo comunitario la vida es difícil, imposible para un individuo aislado.

En la selva, a diferencia de la montaña, hay superabundancia de proteínas y la vida solitaria no es tan imposible, pero de todos modos las ventajas de la vida comunitaria también se hacen sentir, aunque con menos fuerza.

En la llanura, tanto las praderas norteamericanas como las pampas argentinas, se da un caso intermedio. Los europeos luchaban en los llanos; incluso hablaban de “batallas campales”, no de selva ni de montaña. Los europeos no pudieron nunca dominar más del 10% del territorio nominal bajo dominio de España o Portugal. No dominaron las selvas ni las montañas. Sí se impusieron en los llanos, pero solo hasta que los indios aprendieron a andar a caballo. Los indígenas fueron maestros en la cría y domesticación de los caballos, las mujeres parían a caballo, los niños, los viejos, todos andaban a caballo.

La comunidad en las selvas y las llanuras es necesaria sobre todo para tiempos difìciles, pero no siempre como en la montaña.

El vínculo entre los miembros de los pueblos comunitarios, su “religación”, son los ritos y las creencias religiosas, pero no religión institucional como las que trajeron los europeos. Abella usó el término “animismo” para referirse a las creencias indígenas, de las que dio numerosos ejemplos que en algunos casos suscitaron gran interés en el auditorio, porque a muchos los sorprendió con expresiones concisas de sus propias creencias no cristianas, pero disimuladas bajo un barniz de cristianismo que en general los curas toleran.

Para los indígenas las almas están acá, no van al cielo. Rondan en forma de pájaros en el mundo de los vivos. Por eso el plumaje de pájaros como vestidura de los indígenas, que es su sotana (mejor, la vestidura de los sacerdotes al oficiar misa)

Hay almas atormentadas, conocidas como luces malas, o, como un paisano oriental le dijo a Gonzalo Abella, “ceremonias para vincularse con el difunto que está estrenando su muerte”. Con referencia este punto, que implica una antiquísima tendencia a “sacarse de encima” a los muertos y evitar que molesten a los vivos, citó la ceremonia de “velorio de la cruz” que se hacía en el campo oriental hasta hace medio siglo. Cuando moría alguien, se lo velaba en su cama la noche entera, con libaciones, comidas, cuentos y truco. Luego se lo colocaba en el cajón y lo llevaban a una cueva. Cuando pasaba un mes, se hacía otro velorio, en la misma cama. Esta vez se velaba una cruz, que era luego acompañada y colocada en la tumba, para que el muerto advirtiera que pasado un mes no se habían olvidado de él y se quedara en paz, para que supiera que estaba muerto y aceptara su nueva condición. Se trata de una tradición animista, no cristiana, que la iglesia no mira bien. Incluso para “velar la cruz” había que contar con un comisario complaciente.

El animismo es esencial para entender las culturas originarias. Otra de sus manifestaciones es la “presentación de los niños a la luna”. El bebé es expuesto desnudo o con poca ropa a la luz de la luna, que lo “energiza”. De la misma manera, se arroja una ofrenda al mar, para las deidades que lo habitan, pero así como el que ofrenda espera recibir algo, él da algo a la deidad, es un intercambio, pero no comercial. Todas estas creencias estaban en los fogones de Artigas, eran el presupuesto que todos compartían, los datos inmediatos de su confraternidad espiritual y social. Sin ellos no se comprenderá a los paisanos y los indígenas serían meras bestias, como pretendían los europeos que rechazaban todas estas creencias sin conocerlas.

A estas creencias se sumaron las propias de los negros africanos y las europeas precristianas, las celtas por ejemplo. En la tradición celta, sin duda la popular, no a la tradicional, el animismo está presente en los grandes cuentos de hadas. En ellos un beso, el beso de amor de un hombre, puede resucitar a una doncella dormida (la Bella Durmiente). Una niña pequeña puede adentrarse en un bosque para hablar con un lobo (Caperucita) o los duendes de la tierra pueden ayudar a una niña perseguida (Blancanieves).

Hay afinidad entre las creencias subyacentes en estos relatos, que desde que Perrault los formuló magistralmente dominaron la imaginación europea, y las de los fogones de Artigas porque el animismo es común a todas ellas, aunque en América fueron los orixas, el mal de ojo, la luz mala y muchas otras formas entre ellas las que aproximó al “dragón” asiático.

(Los taoístas chinos hablan de “domar el dragón” para referirse al aprendizaje de la doctrina del Tao).

(De un trabajo de historiador uruguayo Gonzalo Abella)