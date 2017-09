Advierten que sistema penal argentino es estigmatizante, selectivo y discriminador

En el conversatorio Juventudes, ciudadanía cuestionada y en riesgo, Paula Casis, Claudia Bottegal y Pablo Barbirotto coincidieron que el sistema penal argentino es estigmatizante, selectivo y discriminador, registró AIM. Además, advirtieron que los proyectos que buscan la baja de punibilidad de menores buscan establecer políticas de castigo a adolescentes pobres y vulnerables.

En el encuentro, que se realizó en la escuela secundaria de Adultos Leandro N. Alem, se analizó interdisciplinariamente la situación de vulnerabilidad de niños y jóvenes, quienes son criminalizados por el Estado.

En ese marco, se consideró la pertinencia de la derogación del Régimen penal aplicable a menores incursos en delitos (Decreto 2278), pero se aclaró que el problema es que el Gobierno Nacional no discute la baja de punibilidad con estadísticas en la mano, que echarían por tierra cualquier endurecimiento de las normas, ya que los delitos graves con personas de 14 o 15 años en el país no superan el 0,6 por ciento, es decir, no llegan al uno por ciento, y en Entre Ríos de cada diez delitos uno es cometido por un menor de 18 años de edad y esa franja mucho más cuando se habla de adolescentes de 14 o 15 años, explicó el juez Penal de Niños y Adolescentes, apuntó esta Agencia, quien aseguró que no tiene ningún sentido, desde el punto de vista de política criminal, bajar la edad de punibilidad.

En ese marco, se concluyó que la modificación 2278 debe implicar una nueva Ley para personas menores de edad, pero se aclaró que el debate no puede ser en un año electoral y tendría que ser con el mismo mecanismo con el que se trató Ley de Medios: discutiéndolo en todas las ciudades, no solamente entre abogados sino con las personas que trabajan todos los días con niños y adolescentes.

Precisamente, la discusión se da en un contexto difícil, ya que los proyectos que pretenden bajar la edad de punibilidad buscan establecer políticas de castigo a adolescentes pobres, vulnerables, víctimas de un sistema penal que es selectivo, porque únicamente atrapa a las personas pobres, porque en cualquier cárcel el 99 por ciento de las personas que están ahí es selectivo, estigmatizante y discriminador.

“Siguen criminalizando a los jóvenes pobres”, remarcó Paula Casis, docente y militante social, quien narró su experiencia como profesora y remarcó la necesidad de romper con el imaginario social que cosifica a las personas.

Fue Claudia Bottegal, quien agregó que actualmente todo se judicializa, cuando hay vínculos que se han roto, por lo que instó a una autocrítica de los mayores.

Criminalización y estigmatización del joven pobre

El diagnóstico de los panelistas fue certero y preciso e interpeló a estudiantes y docentes que participaron del encuentro, organizado por la Red de Escuelas Nocturnas, por la Asociación Civil Barriletes y por el Colectivo de Trabajadores Por la Ventana. Precisamente, los jóvenes son quienes tienen en manos las utopías que mueven a un futuro que no se presente como algo distópico; como aquello oscuro, sistematizado, burocratizado y represivo.

Actualmente a la juventud le toca hacerse cargo de reflexionar sobre el espíritu de época, de esta historia que se construye diariamente, donde el Estado de clase se ocupa de criminalizar y estigmatizar la pobreza y la juventud.

Vivimos en un momento difícil, no por el Gobierno de Mauricio Macri solamente (que se presenta como una cuestión coyuntural), sino porque la construcción del “enemigo” es llevada adelante por los Estados (en todo el mundo), donde los pobres, los considerados por los cánones estéticos como feos, los inmigrantes, los trabajadores y todo aquello que atente contra los intereses de la burguesía dominante son castigados..

Lo que la clase dominante llama “enemigos” siempre fueron construidos: en la antigua Grecia eran los “barbaros” (por su dialecto); en la antigua Roma podemos ver varios ejemplos como el de Tácito con los judíos; en la Edad Media, la iglesia condenó a las mujeres y a quienes pensaban distintos (definidos como herejes) y podemos seguir dando ejemplos. EL problema es que ahora el Estado construye enemigos internos para sostener el capitalismo y reforzar la idea de estratos sociales, cuando en realidad están sólo los dueños de todo (que les decimos burgueses) y los otros, nosotros, ustedes, los panelistas de esta mesa, es decir, los trabajadores, sin importar dónde o a quién venden su fuerza de producción, para ser más claros, su trabajo.

La vida ésta controlada por el Estado y por eso se llamó a los jóvenes a hacerse cargo de esta herencia: “Hacernos cargo significa saber que somos ciudadanos, que los niños, jóvenes y adultos son ciudadanos parte de un Estado que tiene Leyes que nos cuidan y que debemos apropiárnoslas. Nos quieren hacer creer que no podemos reconocernos en las normas, que sólo somos sujetos de consumo (hasta en nuestro tiempo de ocio), pero no es así. Somos ciudadanos y debemos apropiarnos de nuestros derechos, que nadie nos los regaló, sino que se consiguieron con las luchas de los trabajadores, con la sangre de miles de personas que no se rindieron, que no renunciaron a la utopía”, dijeron desde el Colectivo de Trabajadores Por la Ventana.