Elías: “No se pueden imponer reformas del sistema previsional para su financiamiento”

El presidente de la Caja de Jubilaciones, Daniel Elías, se refirió a la polémica entablada a partir de la intención del Gobierno nacional de exigir a 13 provincias cambios en sus sistemas previsionales a cambio de mantener el financiamiento del déficit. El funcionario dijo a AIM que “no pueden imponerse condiciones que requieran de reformas obligatorias normativas del régimen previsional que es materia provincial” y defendió la movilidad jubilatoria provincial al afirmar que “si nuestro sistema tiene una cuota de éxito es fundamentalmente por el 82 por ciento móvil”. Además, consideró que la judicialización “sería el peor de los escenarios”.

El Gobierno nacional busca avanzar hacia la unificación de parámetros entre los sistemas jubilatorios de las provincias. Desde el Ejecutivo comandado por Mauricio Macri argumentan que se busca “tratar de cumplir con la Ley de Reparación Histórica de los jubilados que pone a las provincias que no transfirieron las cajas en la misma posición que aquellas que sí las transfirieron”.

Esto implicaría, por ejemplo, para Entre Ríos, tener que resignar el 82 por ciento móvil y modificar la edad jubilatoria.

Según nación, en lo que va de 2014 tuvo que cubrir un déficit de 14.000 millones de pesos de las cajas provinciales y la decisión es dar un ultimatum: o se “armonizan” los sistemas previsionales con el nacional o se corta el financiamiento.

Consultado sobre el tema y de cara a la reunión que se realizaría la semana que viene entre el director de Anses, Emilio Basavilbaso, y los ministros de Economía y presidentes de las cajas de jubilaciones de las 13 provincias que no transfirieron sus sistemas, el titular del órgano previsional entrerriano, Daniel Elías, dijo a esta Agencia que no pueden imponerse condiciones que requieran de reformas obligatorias normativas del régimen previsional que es materia provincial.

El sistema jubilatorio, en la provincia

En primer término Elías sostuvo que en el Gobierno entrerriano hay un decisión política de “mantener y conservar en el ámbito provincial el sistema previsional para los trabajadores del Estado” y aseguró que la provincia “no se ha cuestionado la dependencia del sistema previsional”.

“Es una decisión política y fundamentalmente un mandato constitucional provincial, así que no está en duda”, insistió.

“La asistencia económica no puede imporner condiciones”

En cuanto al financiamiento de los sistemas previsionales no transferidos, el presidente de la Caja de Jubilaciones manifestó que existe una obligatoriedad del estado nacional de asistir a las provincias y señaló que “esto también es un mandato que está en el marco constitucional, en el marco normativo”.

“Seguramente lo que genera diferencia de miradas es la forma cómo se financia. La regla política es la igualdad de trato y en cuanto a la forma, en principio la Ley nacional 27.260 (de Reparación histórica para jubilados y pensionados) tiene una fórmula que la verdad es bastante compleja, con una redacción no muy feliz y con una reglamentación más confusa todavía porque está insinuando también un proceso de armonización en el que a la asistencia económica le impone condiciones”, cuestionó.

Frente a esa decisión de avanzar sobre las cajas provinciales, el funcionario entrerriano señaló que la facultad de legislar de las provincias es una facultad no delegada” y resaltó que esto también tiene un marco constitucional, dado que el artículo 75 de la Carta Magna nacional establece que las provincias pueden conservar sus regímenes de previsión social para servidores públicos. “Es decir que la legislación que rige nuestro sistema es legislación provincial por lo tanto, la asistencia económica no puede imponer condiciones que involucre la legislación provincial como causa para la transferencia o la asistencia”, analizó.

“Desde esa mirada es que abordamos el tema de la armonización, por lo tanto cualquier reforma en cualquiera de nuestras provincias tiene que surgir de la voluntad de la legislatura provincial y de los actores de la seguridad social. Y nosotros venimos predicando qué debemos promover el consenso para el sostenimiento para garantizar la sustentabilidad. Es una construcción colectiva de los actores provinciales”, destacó Elías.

“Si nuestro sistema tiene una cuota de éxito es por el 82 por ciento móvil”

El presidente de la caja, consultado sobre si es posible resolver el déficit del sistema previsional entrerriano sin afectar el 82 por ciento móvil y la edad jubilatoria, consideró que “todas las leyes son mejorables; nuestro sistema claro que se puede mejorar y para eso venimos debatiendo y analizando inclusive con la Multisectorial largamente y hemos tenido muchas charlas analizando puntos de nuestra ley sobre. Pero mejorar nuestra Ley tiene que ser decisión nuestro de todas las comunidades, de los actores que estamos involucrados en el sistema y esto no implica cerrar la mente a nada, pero también tenemos que tener claro que si nuestro sistema tiene una cuota de éxito es fundamentalmente por el 82% móvil”.

Asimismo argumentó que la Ley 8.732 tiene “dos componentes muy virtuosos” que son la forma en que se determina el haber jubilatorio y la forma en que se calcula la movilidad. “Con estos dos componentes se conforma el 82% móvil y ésta es una piedra angular que entendemos que nuestro sistema no tiene ni que revisar porque realmente tiene un excelente resultado a través del tiempo”.

Edad jubilatoria: “Debe surgir del respeto a la dignidad de los trabajadores”

Otro aspecto de la normativa sobre el que exige cambios la nación es la edad jubilatoria: en Entre Ríos, según la Ley 8.732 es de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres mientras que en nación es de 65 años en ambos casos.

El presidente de la caja entrerriana admitió que “el tema de la edad jubilatoria siempre va a estar en la agenda porque en toda la previsión social mundial está en la agenda”. Sin embargo, consideró que “los actores involucrados deben darse tiempo para analizarlo debatirlo y evaluar cuáles son las mejores edades para lograr la mayor sustentabilidad posible de cada sistema”.

De todos modos consideró que “es un tema que debe tratarse con tiempo, con amplitud y generosidad y no puede ser producto de una imposición que produzca traumatismo políticos porque en lugar de encontrar soluciones se generan nuevos conflictos”.

En este sentido opnió que las leyes previsionales deben tener edades jubilatorias “que surjan del respeto a la dignidad de los trabajadores y de garantizarles una sustentabilidad merecida una vez que logran alguna de las contingencias. Estos son los parámetros”.

“La judicialización sería el peor de los escenarios”

Elías reconoció que si no hubiera acuerdo entre nación y provincias “claro que el camino sería la judicialización, pero ya hemos aprendido todos que judicializar temas que sean de contenido político no es la receta que tiene prevista nuestra constitución. Esperemos que no llegue a esta instancia y yo en lo personal confío plenamente en que va primar la sensatez y la madurez para construir por consenso”.

Además, evaluó que “el movimiento de los sistemas de seguridad social, las reformas, las miradas y las reglamentaciones tienen que tener fuerte consenso, porque la población involucrada es muy extensa y lo peor que nos puede pasar es que tenga que una sentencia decirle a un organismo y al Estado como tiene que liquidar una jubilación, una pensión o un beneficio. Ya hemos vivido que esta experiencia no sólo no es buena sino que, además, destroza el sistema porque los jueces no están para calcular la sustentabilidad del sistema”.

En este contextó, el funcionario considerói que la judicialización “sería el peor de los escenarios; es sinónimo de imprevision y justamente la previsión social lo que tiene que hacer es prever, analizar cuál va a ser la evolución para garantizar la sustentabilidad. Si nos vamos a la justicia es como que se derrite toda una estructura de garantías que debemos darle a la comunidad”.