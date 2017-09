Los cuatro años de prórroga a la Ley de Tierras Indígenas no bastan

Tras la aprobación esta semana de la ley 26.160, que contempla la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas originarias del país, el referente de la organización Mapuche Kallfü Mapu, Fabio Inalef, señaló a AIM que “los cuatro años de prórroga no bastan”, y afirmó: “Hay que arriesgarse a fijar presupuesto y plazos concretos para adjudicar la legítima titularidad de los territorios a nuestras comunidades. Debemos trabajar de buena fe para honrar las promesas que están insertas en la Constitución Nacional”.

El Senado de la Nación aprobó esta semana por unanimidad la prórroga de la ley 26.160, que contempla “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país” y suspende “la ejecución de sentencias”. Ahora la iniciativa deberá lograr consenso en Diputados para ser aprobada.

Uno de los más claros y contundentes en su alocución fue el senador Fernando Pino Solanas, quien expresó: “El tesoro de nuestra nación es su diversidad cultural, que está introducida en la reforma de la Constitución Nacional de 1994. No basta votar la prórroga de la ley 26160, que no pone límites, que no fija el requisito perentorio de fechas ni el presupuesto para realizar el relevamiento catastral de las tierras. Hubo un pedaleo constante del tema central. ¿Con un presupuesto de unos magros 10 millones de pesos anuales en la Inai, qué se puede hacer? Hay que darle el título de propiedad a quienes legítimamente viene ocupando esas tierras”.

En ese sentido, Inalef sostuvo a AIM: “Debe haber voluntad y buena fe para dar una solución definitiva y terminar con este conflicto que hace sangrar la tierra. Sólo en lo que va del siglo se produjeron treinta muertos de comunidades indígenas en este país. No queremos más desalojos y desapariciones forzadas, como la del ciudadano Santiago Maldonado. Tampoco queremos más campañas amarillas, con comunicadores pintados de amarillo, para calumniar y desinformar sobre las causas reales del conflicto”.

“Quienes están en mora son el Estado nacional y los provinciales. Hay que parar la cadena de conflictos. Argentina debe conseguir la paz social, afianzar y profundizar los derechos de todos los ciudadanos y cumplir con la Constitución Nacional y los pactos internacionales que nuestro país suscribió”, agregó.

“Hay que hacer justicia para todos. Cómo no indignarnos cuando un magnate extranjero comete fraude contra la Nación argentina y compra once mil hectáreas sobre la frontera de Chile, vulnerando la Ley de Tierras en Zona de Frontera. Cómo es posible que el Procurador General de la Nación Balbín, presentara su denuncia de fraude a la Nación argentina, que ya había sido presentada en el 2011 y dejaron que prescribiera la causa. Me refiero a las 11 mil hectáreas que pertenecen a una empresa fantasma del señor Joe Lewis. Fraude”, recordó a AIM.

Quién es Joe

Se llama Joseph Lewis, Joe para los amigos. El grupo económico que lidera está compuesto por una intrincada red corporativa que incluye sociedades argentinas propias y de testaferros (Hidden Lake, Pampa Energía, etc.), unas 200 sociedades extranjeras, varias radicadas en paraísos fiscales. Tiene buenos amigos en la política.

Según un informe del diario Tiempo Argentino, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilnek, lo defiende a capa y espada. El intendente del Bolsón, Bruno Pogliano, le oficia de contador y le presta su estudio para domiciliar sus sociedades. Su vocera, Dalina Pinacho, es hoy jefa en Radio Nacional. Lewis también le presta el rancho y el helicóptero al presidente Mauricio Macri. Recibe a políticos, empresarios y periodistas con quienes comparte generosamente la exclusiva vista del Lago Escondido.

Joseph tuvo un sueño y empezó de abajo. Quería su propio Estado en la Patagonia. Pergeñó un plan, buscó socios, encontró aliados, siempre supo untar manos ávidas de libras esterlinas. Empezó secuestrando el Lago Escondido y ahora dio el batacazo con la aprobación oficial del más ambicioso proyecto colonial de la Patagonia.

A Joe nunca lo amilanaron los obstáculos. Arrasó con todos: leyes, fallos judiciales, dos reservas naturales, bosques, lagos, ríos, mapuches, criollos, instituciones, plebiscitos.

Tuvo su primer revés importante en 2009 cuando el Superior Tribunal de Justicia (STJ) ordenó “asegurar el acceso al lago Escondido con adecuada señalización y asegurando la transitabilidad” por el camino conocido como del Tacuifí.

Desde luego, la gobernación debía ejecutar la sentencia pero Weretilnek nunca cumplió y el lago sigue siendo el parque acuático privado del gentleman y sus amigos.

Con la asunción de Macri en la Presidencia, el estado paralelo dio un salto de calidad. Apuraron el tranco. “Vamos por todo” habrán pensado, y en abril ya estaban desmontando la tercera reserva de cipreses más importante del mundo.

Lewis supo tener una política de “responsabilidad social” que algún tiempo le granjeó la simpatía de parte de la población del Bolsón. Conoce las pasiones argentinas. Puso dos señoras canchas de fútbol y un salón de eventos. Si te portabas bien, te dejaba mojarte los pies en su Lago previa reserva. “Roba pero hace”, esgrimían sus defensores.

El relato indicaba, además, que el buen Joe quería abastecer de energía limpia al Bolsón. Iba a vender algo que extraía de los recursos hídricos, a cuatro veces el precio de mercado, pero frente a la crisis energética se lo debía ver como un acto más de británica filantropía. Además eran pocos megawats.

Los ambientalistas del Bolsón esbozaron una teoría conspirativa que terminó siendo la triste realidad. La traza del electroducto pasa por otra reserva natural denominada Cumbreras de Mallín Ahogado, específicamente en la zona conocida como Pampa de Ludden.

Allí había un viejo proyecto de loteo que parecía irremontable. Sin embargo, Lewis es un hombre de testón y nada iba a frenar su proyecto colonial. Como demostró finalmente, su intención no era abastecer de electricidad al Bolsón sino canalizar la energía hacia el nuevo estado.

La Pampa de Ludden es un monumento natural que cuadriplica en superficie la Ciudad de Buenos Aires. Solía ser fiscal, intransferible, ultra protegida por las leyes, exclusiva para producción agroecológica, pero a través de una maniobra de triangulación de tierras el clan Lewis se la apropió por la módica suma de 69 pesos la hectárea.

¿Cómo hicieron? Escrituraron a nombre de una pobladora y seis meses después la compró el cuñado de Van Dittmer. Es una maniobra obviamente ilegal pero hubo silencio de radio en los organismos de control.

En la Pampa de Ludden, los lewisianos proyectan armar un paraíso artificial con centro de sky, cancha de golf, shopping centers, cines, hoteles, casas de veraneo, aeropuerto y algunos ricachones residentes para completar el proceso de colonización en una zona considerada de Seguridad Nacional por su importancia geoestratégica.

Desde ya, esta ciudad-estado necesita energía. Desde ya, también necesita agua: el agua que hoy mantiene viva la Reserva de Biósfera Andino Norpatagónica y la población campesina de Mallín Ahogado. Nada que el dinero no pueda comprar.

Y el dinero actuó. En las últimas semanas, el contador Pogliano suscribió un extraño acuerdo con la empresa para el desarrollo del proyecto pese a que durante la campaña electoral se cansó de repetir que no iban a permitirlo. Acto seguido, sus ediles refrendaron el acuerdo y aprobaron el proyecto integral de Laderas del Perito Moreno S.A.

En medio del asunto, desde el ejército de Lewislandia arrojaron bombas molotov contra los manifestantes, le propinaron una sonora paliza a un militante de la Ctep frente a la mirada impávida de la secretaria de Gobierno, Letizia Tornero, y amedrentaron a otros activistas ambientales.

Sin embargo, la respuesta popular frente a toda esta inmundicia fue contundente y las calles del Bolsón vieron la más masiva protesta ciudadana de su historia. Más de cinco mil almas marcharon para repudiar este verdadero estado paralelo e instalaron una “Acampe en Defensa del Agua y la Tierra”.

Dato

En noviembre de 2006, se sancionó la Ley 26160, de Comunidad Indígena, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquéllas preexistentes.