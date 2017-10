Por la negativa de Cristina y Bullrich se cayó el debate en TN

El cruce estaba previsto para hoy; la ex presidenta no quiso participar y el candidato de Cambiemos se bajó por la ausencia de su rival

Cristina Kirchner coqueteó, pero finalmente dijo que no. Esteban Bullrich se escudó en la negativa de la ex presidenta para bajarse también. Resultado: no habrá debate entre los candidatos a senador de la provincia de Buenos Aires.

El cruce entre la candidata de Unidad Ciudadana, el de Cambiemos y los otros tres protagonistas de la contienda, Sergio Massa (1 País), Florencio Randazzo (Frente Justicialista Cumplir) y Néstor Pitrola (FIT) tenía fecha y hora. Iba a grabarse esta tarde en los estudios de Todo Noticias y emitirse a partir de las 22 en el programa A dos voces.

En lugar del debate que no fue el canal emitirá entrevistas en vivo con Bullrich, Massa, Randazzo y Pitrola. Los candidatos coincidirán en el estudio, pero contestarán preguntas por separado.

“Al finalizar el último plazo para que la candidata a senadora nacional Cristina Kirchner diera una respuesta sobre su participación o no en el debate organizado por el programa A dos voces, debemos comunicar que el encuentro no se realizará ante la falta de respuesta de la ex presidenta”, avisó TN a través de un comunicado escueto. La señal de noticias acompañó el aviso con el acta compromiso que Bullrich, Massa, Randazzo y Pitrola habían firmado el 19 de septiembre para participar hoy del debate.

Ese mismo día, Cristina dijo en público que el escenario del debate debía ser “una universidad y no una empresa privada”. Apostaba a que tomara forma la iniciativa de un grupo de rectores de universidades del conurbano bonaerense, -varias de ellas nacidas durante el kirchnerismo-, de albergar el cruce entre candidatos. La idea nunca fue más allá de una carta de una carta sin mayores precisiones que la rectora de la Universidad de Lanús, Ana Jaramillo hizo llegar hace 10 días a los jefes de campaña de los postulantes. La propuesta no avanzó.

Mientras tanto, siempre por lo bajo, corrieron las especulaciones y las críticas cruzadas. Cerca de Bullrich acusaron a Cristina Kirchner de “no querer debatir” en ninguna circunstancia y en el búnker de Unida Ciudadana advirtieron ue el ex ministro de Educación “sólo” aceptaba discutir “en terreno amigo” (en alusión a TN). Massa, Randazzo y Pitrola coincidieron en que entre la ex presidenta y el candidato de Cambiemos siempre hubo un “acuerdo tácito” para frustrar el debate.

Hasta hoy está firme el debate del miércoles próximo entre los candidatos a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. Participarán Elisa Carrió (Vamos Juntos), Daniel Filmus (Unidad Ciudadana), Martín Lousteau (Evolución) y Marcelo Ramal (FIT). Luis Zamora (Autodeterminación y Libertad) todavía no confirmó su presencia.

Los tres grandes ejes de la discusión entre los postulantes porteños serán: seguridad, justicia, corrupción y derechos humanos; economía y educación y desarrollo humano.

La Nación.-