El día de las #MamaSiPuedes

Es el tercer domingo de octubre pero, en realidad, deberíamos celebrar con ella todos los días. Sin embargo, es lindo tener una jornada para homenajear a las superheroínas, aquellas capaces de parir, y luego ser madres, educadoras, payasas, enfermeras, astronautas o lo que la circunstancia amerite.

Llena de títulos de los que no hacen alarde jamás, y tan fuertes que arremeten con todo antes de que algo se lleve por delante la felicidad de los que más quieren, las madres de hoy transitan su empoderamiento en el convulsionado siglo XXI.

La realidad muestra que han dejado de verse desde la suavidad únicamente, y que entienden su rol menos idealizado. El mundo laboral está en transformación, con implicaciones significativas para las mujeres. Por un lado, la globalización y la revolución digital y tecnológica crean nuevas oportunidades, al tiempo que la creciente informalidad en el trabajo, la inestabilidad en las fuentes de ingreso, nuevas políticas fiscales y comerciales y el impacto ambiental ejercen un papel decisivo en el empoderamiento económico de las mujeres. En ese contexto deben situarse quienes elijen tener hijos y desarrollarse, ya que no sólo los crían, sino que trabajan y se desarrollan profesionalmente.

El concepto #MamaSiPuedes habla madres que enfrentan estereotipos con valentía, porque no existe una sola forma de ser mamá, ya que dentro de ellas conviven muchas otras, por las luchas que vienen experimentando. Las madres de hoy piensan distinto, porque los límites se los ponen ellas mismas, no la sociedad. No se trata tanto de un cambio de roles o funciones, sino de algo más profundo: un cambio de mentalidad.

A veces (y muchas veces) la relación entre madres e hijos está bloqueada porque se generan situaciones que van más allá de lo que se puede esperar de un ser humano. Si la madre fuera la ideal, no seríamos capaces de vivir, no tendríamos fuerzas para hacerlo. ¿Cómo prepararse entonces, para ser una buena madre? Amando a nuestra mamá sin cuestionamientos. ¿Por qué? Porque ella siempre hace más de lo que puede y aunque se sienta vencida, nunca claudica. Con errores y aciertos, es verdad, pero, ¿quién puede decir que lo que hizo o lo que hace no es con las mejor intención?

“Una madre es alguien que a pesar de todos tus fallos te sigue queriendo y cuidando como si fueras la mejor persona del mundo”. -Anónimo-

El origen

Si bien hoy la vivimos como una fecha fuertemente comercial, sus orígenes no tienen que ver con esos intereses. La historia se remonta a muchos siglos atrás, cuando se homenajeaba a la mujer madre como símbolo de fertilidad y vida.

El Día de la Madre, que este año se celebra en Argentina este domingo, tiene su origen en la antigua Grecia, donde los pobladores rendían homenaje a Rea, la mamá de Zeus, Poseidón y Hades.

La celebración data desde tiempos de los antiguos griegos que rendían homenaje a Rea, madre de Zeus, Poseidón y Hades. En tanto que los antiguos romanos rendían tributo a Cibeles, diosa de la madre tierra y símbolo de fertilidad.

El festejo moderno se remonta al siglo XVII. En Inglaterra se celebraba el Domingo de Servir a la Madre. Era un día en el que los “criados” tenían permiso para visitarlas y las homenajeaban preparándoles una rica torta.

La primera celebración pública del Día de la Madre se realizó en el otoño de 1872, en Boston, Estados Unidos, por iniciativa de la escritora Julia Ward Howe quien organizó una gran manifestación pacífica y una celebración religiosa, invitando a todas las madres de familia que resultaron víctimas de la guerra por ceder a sus hijos para la milicia.

Esa celebración sólo tuvo carácter oficial en el siglo XX, cuando la profesora americana Anna M. Jarvis tuvo la idea de dedicar un día especial a todas las madres. Era el segundo domingo de mayo, luego de una reunión familiar por el tercer aniversario de la muerte de su madre. Escribió a maestros, religiosos, políticos, abogados y otras personalidades para que la apoyaran en su proyecto.

Finalmente, el 10 de mayo de 1908, se festejó oficialmente el Día de la Madre. Hoy, en la iglesia episcopal de Grafton, en West Virginia, hay una placa conmemorativa que recuerda este hecho. En mayo de 1914 Anna consiguió incluir esta fecha en el calendario de los Estados Unidos, que en la Argentina se celebra el tercer domingo de octubre.

De la Redacción de AIM.