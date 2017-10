Dilma sobre Venezuela y Brasil

La expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff visitó Rusia y brindó una entrevista a la cadena rusa RT. Allí se refirió al juicio político que la sacó del poder en agosto del año pasado, a las próximas elecciones en su país y la situación en Venezuela.

Respecto a la crisis política que se vive en el país caribeño y a la falta de apoyo de los gobiernos Latinoamericanos que sufre actualmente Venezuela Rousseff consideró que se debe a los cambios en la región, entre ellos su impeachment, o la victoria del conservadurismo como el Mauricio Macri en Argentina, o de PPK en Perú, algo que también puede darse en Chile.

“La política en relación a América Latina en la Unasur y el Mercosur fue siempre una política integradora, de integrar a todos los países, sin tener en cuenta ni hacer una política ideológica de exclusión, convivíamos y teníamos una estructura de pactos que impidieron varios golpes”, expresó.

En ese sentido criticó al decisión del Mercado Común del Sur (Mercosur) de suspender a Venezuela del bloque. Para la exmandataria Argentina y Brasil han cometido “un error absurdo” al sacar a Venezuela alegando una cláusula democrática que no aplicaron a Brasil que tiene un Gobierno ilegítimo. Dilma consideró que hubo un trato desigual con Venezuela en el bloque.

También se refirió a la reunión que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo previo a la Asamblea General de la ONU en Nueva York con presidentes latinoamericanos para tratar sobre la situación en Venezuela y la calificó de “muy grave e irresponsable” . pidieron una intervencion en Venezuela despues de que él ya habia dicho que era partidario de una intervencion militar “yo no voy a analizar a Trump, si usted encuentra a alguien que sepa lo que es capaz de hacer me avisa, porque yo no lo sé”, reconoció.

“Nosotros somos un continente que llevamos viviendo en paz 140 años. Cualquier tentativa de interrumpir el proceso legal y constitucional en Venezuela, adelantando elecciones o intentando otras formas, para mí es muy peligroso porque puede provocar una guerra civil. El gobierno (de Nicolás Maduro) no va a aceptar entregar pacíficamente el poder a la oposición. Yo no tengo condiciones para hacer un análisis de la oposición venezolana, pero sé que muchas veces EE.UU. se equivocó al analizar ciertas oposiciones y decir que ‘son democráticas’”, alertó.

Rousseff recordó que en una guerra se sabe cómo empieza pero no cómo termina. En ese sentido puso el ejemplo de Siria donde en su afán por sacar del poder a Bashar al Assad, Washington apoyaba activamente a la oposición de ese país, que fue lo que finalmente, a su entender, generó las condiciones para el surgimiento de la organización terrorista Daesh (autodenominado Estado Islámico) “que no tiene ningún parecido con un estado democrático sino todo lo contrario”.

Para la exmandataria se debe observar lo que Estados Unidos ha hecho en otras partes del mundo y recordar que “Trump no descarta una intervención militar en Venezuela, (lo que) desencadenaría en nuestra región una guerra civil. Y una guerra se sabe cómo empieza pero no cómo termina”, advirtió la exmandataria, “yo no sé si será capaz de hacerlo o no, pero cuando expresan claramente que podrán hacerlo los que están a favor de la paz y de la construcción del diálogo tienen que manifestarse también”.

Finalmente Rousseff consideró “el Gobierno de Temer tiene una actitud absolutamente equivocada en cuanto a Venezuela y no se trata solo de la presión por parte de Trump y la intención (de Temer) de mostrarse sumiso, sino sobre todo del hecho de que aceptase la acción conjunta con tropas de EEUU en la Amazonía”. En ese sentido calificó de “grave” el hecho de que Brasilia realice maniobras militares en la frontera con Venezuela, “invitando a fuerzas estadounidenses”.

“Algo así nunca ocurrió en el pasado, ni con los gobiernos militares, ni con los democráticos. Ahora, que un gobierno ilegítimo haga algo así lo considero extremadamente delicado. Hoy en día respecto a Venezuela se están dando unos movimientos muy peligrosos”, consideró.

Situación en Brasil

Durante la entrevista también se refirió al golpe de Estado parlamentario que para ella hubo en su contra y recordó que el juicio político se hizo “sin ningún delito de responsabilidad”.

“Ese proceso se inició porque en 4 ocasiones: en el 2003, 2006, 2010 y 2014 (el Partido de los Trabajadores) derrotamos al proyecto neoliberal (previsto) para Brasil. Por eso Brasil creció, distribuyó renta, descubrió la mayor reserva de petróleo, tuvo grandes inversiones en infraestructura. Y entonces la crisis económica nos alcanzó y ellos utilizaron esa crisis económica para crear una crisis política. Fue entonces cuando pensaron ‘solo tenemos una salida, vamos a suspender la democracia’. Para hacer esto, como no tenían de qué acusarme, buscaron cuestiones de presupuesto y provocaron el golpe a través del ‘impeachment’ sin ningún delito de responsabilidad”, explicó.

Dilma detalló que fue acusada de haber desviado parte del presupuesto destinado a educación a otra sección, lo que “está autorizado por la ley”. “Esa cantidad representaba el 0,01% del presupuesto total. Si me condenaran, y de hecho me condenaron por eso, tendrían que condenar no solo a mi gobierno, sino también a todos los presidentes anteriores, que hicieron desvíos más grandes que el que hice yo. Pero el motivo no era ese, el motivo en realidad era sacarme del gobierno”, afirmó.

A su vez reiteró que el objetivo principal de la oposición era lograr la “destrucción” política del expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva y del Partido de los Trabajadores, “creando acusaciones” en su contra. Para ella la segunda parte del golpe en su contra es la instalación de un modelo neoliberal en el gigante sudamericano “y claro asegurarse de que no regresemos al poder”.

Dilma consideró que las intenciones de la oposición fallaron y que han tenido un efecto contrario porque “los partidos y sus líderes que dieron el golpe están desapareciendo del mapa político de Brasil”, mientras que el apoyo a Lula crece. En ese sentido manifestó que para ella en las elecciones presidenciales de octubre del 2018, Lula Da Silva será elegido una vez más presidente, por eso espera que de aquí a octubre intenten cambiar las reglas del juego, y se refirió a la posibilidad de pasar a un parlamentarismo, pero cree que fracasará por eso “intentarán condenar a Lula”, alertó.