La marihuana al éxito

El agro mantendrá tres aspectos polémicos que deben ser resueltos en base a ciencia. En agricultura extensiva y forestación las posiciones radicales a favor y en contra son dudosas y deben ceder a una lógica racional que tiene sus claros y oscuros. Deberán garantizar la buena calidad de las aguas y la conservación de los suelos.

La agricultura extensiva deberá reformularse a la corta o a la larga. La forestación deberá justificar los beneficios que recibirá y serán seguramente anunciados la semana próxima.

El tercer tema agrícola que agita polémicas es el de la cadena agrícola de más valor agregado va a generar y es donde se está viendo un cambio cultural comparable a la caída del muro de Berlin. La planta de cannabis sativa despierta pasiones llamativas. A favor y en contra. Y aquí hay un caso paradigmático que es un enorme oportunidad para Uruguay. Partir de plantas para hacer medicinas es el súmmum de la agricultura. Y por unas semanas más Uruguay tiene el monopolio de un mercado en frenética expansión.

Una semana atrás una madre explica en la mesa de Mirta Legrand como recuperó a su hijo autista con unas pocas gotas por día, los comensales lloran emocionados. En esa misma semana la federación de luchadores de EEUU obtiene la aprobación para usar aceites con cannabidiol porque después de las luchas les calma el dolor. Todos los días llega una noticia nueva. Como el muro de Berlín, una prohibición absurda se derrumba. Pero esta semana la noticia principal vuelve a estar en Uruguay, en noviembre –el presidente ha anunciado- se inaugura un laboratorio de cannabis medicinal. Hay esperanza de que no quedemos rezagados en una carrera científica fundamental. En la que arrancamos primeros, pero hasta ahora no se sabía si picábamos en punta o quedábamos rezagados.

Aunque la oportunidad uruguaya emerge en este siglo por la ola de suba de materias primas que impulsó la economía desde 2003 hasta 2014, ahora llega el momento de sumar factores propios, sumarlos a otros que el país ha costruido y que le permitan sostener un crecimiento mayor al del promedio del continente. Si a eso sumamos una reforma educativa lograremos niveles inéditos de desarrollo. Y allí la cannabis sativa puede jugar un papel fundamental.

Uruguay ha logrado en este siglo hitos que han captado la atención mundial. El primero, que abrió el camino del crecimiento y del reconocimiento global fue la trazabilidad de sus vacunos. Una vaca un chip, en el país con más vacunos por habitante del mundo permitió recuperar mercados rápidamente tras la catástrofe de la aftosa y convertir una debilidad en una fortaleza. Ahrora se trata de sumar la trazabilidad vegetal y vender medicinas.

Luego Uruguay fue noticia global por el Plan Ceibal. De un vacuno un chip a un niño una computadora portátil. Y luego vino el 2010 y con el mundial de Sudáfrica el país asombró al mundo y luego demostró que no había casualidades en un proceso coherente en juveniles y mayores del deporte más popular del planeta.

En 2013 Uruguay volvía a ser noticia mundial al convertirse en el primer país del mundo en regular la producción de una planta sometida a una arbitraria prohibición. The Economist nombró a Uruguay país del año, los intelectuales de más alto vuelo del continente como Mario Vargas Llosa y Fernando Henrique Cardoso aplaudieron la medida y los ciudadanos pasaron a estar protegidos respecto a lo que pusieran en las macetas de la intimidad de sus hogares.

La persecución al cannabis cae como un castillo de naipes en todo el mundo y en los libros de historia quedará escrito que un pequeño país perdido en un rincón austral del planeta fue el primero en concretar lo que las demás democracias harían luego. Empiezan a calibrarse racionalmente los riesgos del consumo de cannabis (mucho menores a los del tabaco o el alcohol). Pero mucho más importante que lo anterior. Empiezan a considerarse con seriedad los enormes beneficios que tiene la planta como medicinal. Millones se animan ahora a salir del armario. Es legal en Washington, ha dejado de perseguirse en todo el mundo. Los agricultores de Kentucky a los Pirineos vuelven a sembrar cáñamo.

Y Uruguay finalmente anuncia la concreción de una inversión importante en cannabis medicinal que seguramente será la primera de muchas. En 2018 el mundo presenciará la plena liberalización de la planta en Canadá. Verá cómo crece el cultivo medicinal en Colombia y Chile y como Argentina acelera en la investigación.

Como tantos otros logros de la libertad humana, como tantos hitos de la ciencia, como un muro que cae y no se levanta más, la libertad, el aceptar que la convivencia implica respetar los gustos y las aficiones ajenas, no tienen retorno. El Estado no volverá a escudriñar los privados jardines. Algún día la facultad de Agronomía y la de Medicina investigarán juntas. Pronto se saldará la deuda moral que se mantiene con las heroicas madres que desde hace años luchan por curar a sus hijos con epilepsia. Pronto llegarán opciones para los mayores con parkinson y para la gente de todas las edades con esclerosis múltiple o fibromialgia.

La prohibición cae inexorablemente porque a una madre que recupera a su hijo con autismo no hay quien la detenga. Porque al nieto que logra que su abuela dolorida por el reuma vuelva a caminar no descansará hasta conseguir una provisión estable del aceite que le pasa por la piel y le calma el dolor. El uso médico del cannabis es inevitable porque funciona, alivia el dolor, y lo hace de una forma no adictiva y sin efectos secundarios en tiempos de epidemia de opiáceos en el mundo desarrollado. Solo falta la investigación que lo compruebe como es debido. Y si no lo hacemos nosotros lo hará rápidamente Argentina.

Mientras, el país está ante la mejor temporada turística de su historia. Y en octubre de 2018 no cabe duda que se estará ante una temporada turística aún mejor. No porque la gente venga a buscar marihuana, que se consigue a esta altura con relativa facilidad en cualquier país democrático del mundo. Sino porque Uruguay es conocido como el país más libre y pacífico del mundo. Es el país del respeto a las opciones de vida que un adulto adopte.

Más allá del éxito garantido en el turismo hay un éxito por construir en la perfecta intersección del Uruguay Natural y el Uruguay agrointeligente. El desarrollo de una industria que parta de plantas y termine en fitomedicinas, cosméticos, prendas de vestir, materiales para impresoras 3D, bioplásticos. Mientras la expansión sojera y de la celulosa tienen un tope en el agregado de valor, el cannabis puede dar al agro uruguayo un conjunto de productos ilimitados en su diversidad y su valor potencial.

El anuncio del presidente de la inauguración de una planta de la empresa Iccorp en noviembre marca tal vez el comienzo de una nueva era que puede acelerar el crecimiento de Uruguay pero sobre todo atender la emergencia ética de las familias que tienen a sus hijos con epilepsia y la de adultos mayores con distintas dolencias en las que los cannabinoides parecen mostrar propiedades promisorias. Hay un camino de innovación y desarrollo que se ha abierto y en el que Uruguay tiene la gran oportunidad de ser protagonista. Y respecto al fumar, los prohibicionistas deberían considerar una lógic volteriana y considerar una actitud respetuosa planteando el “no fumo, pero estoy dispuesto a dar la vida para que tu derecho a fumar sea respetado”. Porque en los países democráticos, la ley seca ha caído y cabe esperar que no vuelva más, hasta por una razón de salud física y mental

Por Eduardo Blasina, para El Observador de Montevideo