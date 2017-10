Cambiemos volvió a darle la espalda a un debate de candidatos

Este miércoles se realizó, en la escuela Normal de Paraná, un debate de candidatos a diputados nacionales convocado por la Mesa Interpartidaria de Juventudes y la secretaría de la Juventud de la provincia. Aunque las cuatro listas que competirán el domingo aceptaron la invitación, hubo sólo candidatos de tres expresiones políticas: Daniela Vera (Encuentro Social), Nadia Burgos (Nueva Izquierda) y Emiliano Gómez Tutau (Somos Entre Ríos), supo AIM. Cambiemos dejó su espacio vacío y volvió a demostrar -al igual que en agosto en Concepción del Uruguay- un fuerte desprecio por el debate público, fiel a las instrucciones duranbarbistas de no hablar de política en campaña.

El publicista ecuatoriano Jaime Durán Barba aconseja a los candidatos y dirigentes de Cambiemos no hablar de política ni hacer propuestas en campaña. Ojo, la fórmula ya no es aplicada exclusivamente por macristas y radicales y uno se puede encontrar con candidatos del justicialismo entrerriano hablando de la música que les gusta escuchar, de su familia o de qué hacen en sus ratos libres, como si algo de eso le solucionara los problemas a los ciudadanos que no llegan a fin de mes o no tienen acceso a una salud pública o una educación digna.

Pero más allá de las frivolidades de los spots publicitarios o de alguna que otra entrevista, la decisión de Cambiemos en cuanto a los debates públicos ha sido hacerles el vacío (a menos que se transmitan por televisión).

El 6 de agosto pasado, antes de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) la candidata Alicia Fregonese no asistió al debate organizado por el colectivo Ni una menos de Concepción del Uruguay, del que sí participaron Verónica Magni (PS – Encuentro Social), Nadia Burgos (MST – Nueva Izquierda) y Carolina Gailliard (PJ – Somos Entre Ríos).

Este miércoles la alianza gobernante a nivel nacional ratificó en Entre Ríos esa actitud frente al debate organizado por la Mesa Interpartidaria de Juventudes y la secretaría de la Juventud de la provincia.

Las cuatro listas habían aceptado la invitación pero una silla quedó vacía. Las restantes fueron ocupadas por Burgos (Nueva Izquierda), Vera (Encuentro Social) y Gómez Tutau (Somos Entre Ríos)

“Cambiemos dejó su silla vacía y a más de 500 estudiantes sin la posibilidad de escucharlos presentar y defender sus propuestas e ideas”, publicó en su cuenta de la red social Facebook un docente de la institución.

Los ejes de debate cuatro: salud, educación, trabajo y sustentabilidad ambiental. “Hubo muchos planteos interesantes, temas que deberían estar siempre en agenda de discusión pública y cruces entre los/as candidatos/as. También hubo preguntas de los/as estudiantes que demostraron saber bien de qué estaban hablando y preguntando. Todo fue en un marco de respeto (salvo por el faltazo de Cambiemos) y escucha mutua”, destacó el docente.

La opinión de los candidatos que participaron del debate

Nadia Burgos (MST – Nueva Izquierda): “Pareciera ser moneda corriente de Cambiemos la negativa a debatir en espacios públicos, sobre todo si el auditorio y quienes convocan el debate son jóvenes, son estudiantes, somos las mujeres y esto demuestra también cuáles son las prioridades del Gobierno de Cambiemos y hacia dónde apuntan sus políticas. Es un reflejo concreto de para qué sectores realizan políticas. Por eso repudiamos que no estén presentes y que no puedan explicar cuáles son sus propuestas para estos sectores”.

Daniela Vera (PTP – Encuentro Social): “Es lamentable la posición de Cambiemos, que al creerse ganadores consideran que no hace falta ir a ningún debate que los tenga en el centro de la escena, principalmente porque son Gobierno nacional y porque vienen impulsando y aplicando políticas de ajuste, represión, hambre y entrega que los deja expuestos al tener que dar respuestas, en este caso, ante aproximadamente 500 jóvenes que estaban en la escuela Normal. De esta misma forma también gobiernan, jamás consultan nada a la gente, menos que menos a los sectores populares; siempre gobernando en favor de sus propios intereses y los de sus grupos económicos”.

Emiliano Gómez Tutau (Somos Entre Ríos): “Una fuerza que hoy gobierna la Argentina y que no participa de un debate marca un claro desinterés por el compromiso con su propio proyecto político, sobre todo a la hora de defenderlo. En segundo lugar, abandona un espacio de construcción colectiva donde no solamente tiene que defender una postura sino proponer un camino, sobre todo ellos que gobiernan la Argentina. Me parece que no debatir y no participar de ámbitos a los que uno lleva reflexiones, de diferentes puntos de vista de cara a nuestra sociedad y sobre todo los jóvenes, es un verdadero problema político y no fortalece la democracia”.