Proteger la naturaleza: Una responsabilidad de todos

Cada 18 de octubre, desde 1972, se celebra el Día mundial de la protección de la naturaleza se celebra el 18 de octubre de cada año, registró AIM. El origen de la celebración está en las palabras que el expresidente argentino Juan Domingo Perón pronunció el 16 de marzo de 1972, cuando estaba se encontraba exiliado en Madrid, y que fueron enviadas a Kurt Waldheim, entonces secretario general de las Naciones Unidas.

En ellas Perón alertaba sobre “la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología” y hacía una llamada para revertir la situación.

En un momento crítico en el que nuestra huella ecológica supera la capacidad del planeta para regenerar lo que se consume, hoy más que nunca, la protección de la naturaleza, se convierte en un asunto de prioridad esencial.

Si bien la tendencia actual demuestra que la humanidad está abusando de la capacidad del planeta para abastecernos, todavía estamos a tiempo de tomar las medidas oportunas para construir un futuro basado en el consumo sostenible de los recursos naturales.

La protección de la Madre Naturaleza, no puede ser una cuestión exclusiva de los ambientalistas. Es responsabilidad de todos los seres humanos el cuidado de los ecosistemas en general y de la biodiversidad en particular.

Crear responsabilidad ambiental es el principal objetivo de este día. Una educación basada en valores ambientales aplicables a cualquier actitud social y cuyo objetivo es el de formar la capacidad de observación crítica y juicio de valor teniendo en cuenta la protección y gestión sostenible de nuestro entorno.

Cierto es que a día de hoy la implicación ciudadana va creciendo, y no sólo entre nosotros, cada vez son más las normativas propuestas por organismos europeos e internacionales que intentan gestionar y proteger el medio ambiente, equilibrando el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental.

Huella ecológica

La huella ecológica (del inglés ecological footprint) es un indicador del impacto ambiental generado por la demanda humana que se hace de los recursos existentes en los ecosistemas del planeta, relacionándola con la capacidad ecológica de la Tierra de regenerar sus recursos.

Representa el área de tierra o agua ecológicamente productivos (cultivos, pastos, bosques o ecosistemas acuáticos) e idealmente también el volumen de aire, necesarios para generar recursos y además para asimilar los residuos producidos por cada población determinada de acuerdo a su modo de vida, de forma indefinida. La medida puede realizarse a diferentes escalas: individuo (la huella ecológica de una persona), poblaciones (la huella ecológica de una ciudad, de una región, de un país…), comunidades (la huella ecológica de las sociedades agrícolas, de las sociedades industrializadas, etc).

El objetivo fundamental de calcular las huellas ecológicas consiste en evaluar el impacto sobre el planeta de un determinado modo o forma de vida y compararlo con la biocapacidad del planeta. Se trata, pues, de un indicador clave para la sostenibilidad.

La economía de subsistencia pesa poco en términos de huella ecológica.

La ventaja de medir la huella ecológica para entender la apropiación humana está en aprovechar la habilidad para hacer comparaciones. Es posible comparar, por ejemplo, las emisiones producidas al transportar un bien en particular con la energía requerida para el producto sobre la misma escala (hectáreas).

¿Cómo cuidar de la naturaleza?

La naturaleza o natura, en su sentido más amplio, es equivalente al mundo natural, universo físico, mundo material o universo material. El término “naturaleza” hace referencia a los fenómenos del mundo físico, y también a la vida en general.

Por lo general no incluye los objetos artificiales ni la intervención humana, a menos que se la califique de manera que haga referencia a ello, por ejemplo con expresiones como “naturaleza humana” o “la totalidad de la naturaleza”.

La naturaleza también se encuentra diferenciada de lo sobrenatural. Se extiende desde el mundo subatómico al galáctico. Dentro de los diversos usos actuales de esta palabra, “naturaleza” puede hacer referencia al dominio general de diversos tipos de seres vivos, como plantas y animales, y en algunos casos a los procesos asociados con objetos inanimados la forma en que existen los diversos tipos particulares de cosas y sus espontáneos cambios, así como el tiempo atmosférico, la geología de la Tierra y la materia y energía que poseen todos estos entes.

A menudo se considera que significa “entorno natural”: animales salvajes, rocas, bosques, playas, y en general todas las cosas que no han sido alteradas sustancialmente por el ser humano, o que persisten a pesar de la intervención humana

Relación del hombre con la naturaleza

El Hombre no intenta solo dominar en su especie sino en todas las demás, es ahora el ser superior, el más poderoso, pero también el que tiene más problemas, más deudas, más hambre, más miseria, más odio, etc. Según mi criterio, no era necesario dominar “tanto” como ha dominado el hombre, ¿habría sido mejor entonces nunca tener conciencia para nunca tener que medir el que debemos y no debemos hacer? Ser como los animales habría sido mejor.

Es irónico para mí entender que el hombre es tan superior que no tiene instintos. ¿Es entonces necesario el dominio? Dominar una familia, una empresa, es primordial, ser un buen padre, un buen jefe, un buen Presidente. El dominio de la tierra, además de innecesario, es imposible.

Conclusión: existe una relación desequilibrada entre el Hombre y La Naturaleza. El hombre si sigue con su existencia en el mundo ya no va a ser como un ente que domina y va a ser lo quiera. Sino, tiene que vivir racional y responsablemente en el mundo.

Así, el hombre y el mundo seguirán extiendo sin problemas. Es una relación de un tu – tu. Ya no de sujeto a objeto. Las dos realidades tienen valor juntos, y no separados. Desaparece el mundo desaparece el hombre. Desaparece el hombre pierde sentido el mundo.

El ser humano, tiene que ver en la naturaleza un banco de crédito y una madre. Un banco de crédito porqué. Porque tiene que reconocer que lo que tiene no es de él y que por tanto tiene de devolver lo que ha sacado como prestado y con interés.

O sea, si ha talado un árbol, tiene que plantar el doble. Y una madre porque es a ella a la que queremos más y por eso, debemos cuidarla. Por tanto, sin dominarla y explotarla tiene que aprovechar del amor y la belleza que presenta el mundo.

Llegamos a la conclusión que el hombre, no puede desaparecer del mundo pero que deber cuidar y aprovechar de la naturaleza sin explotarla y destruirla, porque es parte de su existencia.

Porque cuidar de la naturaleza

Porque es una creación del creador.

Porque el hombre forma parte de ella, y como único ser racional debe cuidarla.

Porque si la naturaleza está mal, el hombre también lo está.

Porque la vida y todos sus seres (humanos, animales, vegetales, paisajes, etc.) tienen valor por sí mismos.

Porque es fuente de recursos que sirven a los propósitos humanos.

Consejos para mejorar la naturaleza

Reciclando: En casa y escuela tener separada la basura de vidrio, papel, plástico entre otros para así ser reutilizada y no contaminar tanto el medio ambiente.

Conservar el agua: Tratando de ahorrar agua cuando se baña, se lava, se riega plantas, se lava el auto ya que en el mundo hay muy poca agua, y tratando de no contaminarla con químicos y basura los ríos lagos y mares.

Ahorrando energía: Apagando los aparatos eléctricos que no estemos utilizando y cambiar los focos incandescentes por focos fluorescentes ya que ahorran mucha energía y producen menos calor.

Reutiliza fundas: No botando las fundas de las compras para volverlas a utilizar u comprar fundas te tela para hacer tus compras.

Recarga baterías: usa baterías recargables ya que no son desechables y son menos toxicas que las tradicionales.

Compra reciclado: Compra productos en paquetes reutilizables y reciclables, productos que usen menos empaques y productos que estén hechos ellos mismos de contenido reciclado.

Cuida los bosques: no botando basura, no quemando basura, no tirar desechos tóxicos, no cortando los árboles y si es posible plantar árboles porque son los pulmones del planeta.

El auto: revisa tu auto de tu casa para ver que no esté botando mucho humo contaminante (CO2) y así evitar el calentamiento global.

Cuadernos viejos: reutiliza los cuadernos del año anterior como borrador así te evitas de comprar y ahorras más papel.

Plantar árboles en tu escuela y utilizando la mejor energía posible del aula y los laboratorios.

Usar detergentes biodegradables y sin fosfatos.

Al pasear a tu perro o perra no te olvides de la bolsita para recoger sus deposiciones.

Hacer un paseo por la Reserva Natural es un aprendizaje valioso.

Cuidar la vida silvestre y los árboles de la zona.

Si encendiste un fuego, controlar que esté apagado antes de irse.

Colaborar para mantener limpio el barrio.

Participar como ciudadana o ciudadano en ONGs ambientalistas.