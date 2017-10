Reese Witherspoon confesó que fue abusada sexualmente cuando tenía 16 años

Tras escuchar las palabras de sus colegas, Reese Witherspoon también quiso contar su verdad, ya que por primera vez en su carrera -aseguró- no se siente sola. La actriz brindó un discurso durante un evento realizado por la revista Elle, en el hotel Four Seasons de Beverly Hills y allí aprovechó para dejar su testimonio: “Esta ha sido una muy dura semana para las mujeres en Hollywood (…) y muchas situaciones y muchas industrias están forzadas a recordar y a revivir muchas verdades incómodas. (…) Yo tuve mis propias experiencias que volvieron a mí muy vívidamente y encuentro muy difícil dormir, pensar, comunicar muchos sentimientos que estuve teniendo sobre ansiedad, honestidad y la culpa por no haber hablado antes”.

“Me siento realmente asqueada con el director que me atacó sexualmente cuando tenía 16 años y estoy enojada con los agentes y los productores que me hicieron sentir que el silencio era condición de mi trabajo. Y desearía decirles que fue un hecho aislado en mi carrera, pero tristemente no lo fue. Tuve múltiples experiencias de acoso y abuso sexual y no hablo muy seguido al respecto”.

Y agregó: “Pero después de escuchar todas las historias estos últimos días y escuchar a estas valientes mujeres que hablaron esta noche sobre que usualmente nos dicen que es mejor dejar abajo de la alfombra algunas cuestiones y no hablar al respecto, me hizo querer hablar y hablar fuertemente porque realmente me siento menos sola esta semana que lo que me he sentido en toda mi carrera”.

“He hablado con muchas actrices y escritoras, particularmente con mujeres, que han tenido experiencias similares y muchas de ellas han salido a hablar públicamente. Esa verdad es realmente alentadora para mi y para todas las además ahí afuera en el mundo, porque sólo podés sanar diciendo la verdad. Me siento realmente confiada que habrá una nueva normalidad. Para las mujeres jóvenes en esta habitación, la vida va a ser diferente porque nosotras estamos con ustedes, nosotras las respaldamos y eso me hace sentir mejor”.

La NAción.-