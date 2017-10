Cómo entender a los hipocondríacos

Trastornos invalidantes y progresivos, enmascaran el verdadero origen de la angustia. El agravante de Dr. Google.

“Vení rápido por favor, decile a tu jefe que es una urgencia y tomate un taxi así no vas a buscar el auto al estacionamiento. Siento que me estoy muriendo. Yo me palpo esa pelota ahí y por más que el médico me diga que es muscular yo estoy segura que es algo malo y además me fijé en Internet y tengo todos los síntomas. Seguro que es un cáncer. Me tiemblan las manos para escribir, pero seguro que no podes escuchar audios ahora. No me animo a salir al médico y están por llegar los chicos del colegio. Por favor apurate.”

Sola en su casa, pide un rescate a su marido esta mujer de 40 años que siente que se está muriendo. Su angustia ha ido in crescendo desde hace unos años, cuando sin darse cuenta como comenzó a experimentar de forma amplificada esta sensación de alerta ante cualquier señal que el cuerpo genera. Bultos sorpresivos, diferencias en la temperatura corporal, manifestaciones cutáneas, entre otras cosas.

Ha perdido momentos particularmente importantes de su vida en los últimos años por esto. No pudo disfrutar del cumpleaños de 15 de su hija. Es que en ese momento estaba convencida de que tenía un problema hepático por un resultado que ella misma había interpretado con la ayuda de “los médicos de la nube virtual”. La sombra del sufrir eclipsa cualquier momento de disfrute, por más apetecible que sea la oferta: cumpleaños de un hijo, viaje de vacaciones familiar, recital del grupo favorito. Cuando el protagonismo es tomado por el malestar hipocondríaco no entra nada ni nadie más en la cabeza de quien lo padece.

El circuito es el siguiente: el pico máximo de angustia, consulta virtual, rumiación en su estado máximo. Luego, en el mejor de los casos, consulta al médico (al que se debía haber recurrido desde el primer momento). Por lo general, el profesional, resignado, lleva calma a quien sufre, y luego alivio y felicidad inmediata: “¡Finalmente, no me voy a morir!”. Y la rueda vuelve a empezar porque hay en el fondo un trastorno que no se entiende ni trata.

La calma gestionada a un costo altísimo es efímera, pronto volverá otro síntoma a hacer su aparición y el circuito vuelve a empezar.

Este proceso es:

Invalidante de cualquier otra actividad sea de índole social, familiar, laboral o académica. No hay resto de energía psíquica para otra cosa que no sea rumiar el sufrimiento y el miedo.

Progresivo: la tensión va en aumento hasta que llegue la calma por vía generalmente de la palabra médica o la desaparición del síntoma que la originó. Es agotador y devastador. La familia y el círculo cercano sufren de impotencia y angustia porque nada pueden hacer. El partido se juega dentro de la cabeza del padeciente. Los de afuera son de palo. Nada de lo que diga la gente cercana que sea contraria al sentir de quien sufre y en la perspectiva de llevar sentido común y calma va a ser bien recibido.

La angustia hipocondríaca es innegociable. Tiene un sentido de búsqueda de un equilibrio que se extravió en algún momento. La hipocondría existe desde que el mundo es mundo. Tenemos un cuerpo, tenemos un aparato psíquico y muchas veces nos sentimos mal estando sanos e imaginamos cuestiones que en nuestro cuerpo no pasan pero sí ocurren en nuestra mente. Se ha incrementado muchísimo en los últimos años el número de consultas por trastornos de este tipo. Vamos a intentar explicar y entender de qué se trata la hipocondría, cómo se manifiesta y cómo podemos prevenirla.

La relación del hipocondríaco con su angustia no es otra cosa que el intento de disfrazar el displacer, el malestar, poniéndole nombre y apellido. El diagnóstico tranquiliza, saber por qué nos sentimos mal es un alivio inmediato, por más que esta tranquilidad angustie, inquiete e intranquilice. Es como pintar una pared con humedad sin resolver la causa que la genera, Pan para hoy, hambre para mañana.

El mago distrae al público mientras que la acción ocurre en otro lado: la misdirection, una cortina de humo que esconde el verdadero motivo de angustia que es un malestar profundo, en general, en los niveles del inconsciente.

Es central entender esto:

El trastorno hipocondríaco es funcional a un sistema que ha perdido el equilibrio necesario.

Es un acompañante frente a la angustia indefinida, le da sentido, la organiza.

Si se corre, queda el problema de origen, el que genera que el síntoma aparezca. Mucho más difícil de procesar en el corto plazo, imprescindible en el largo. Única manera de resolver y erradicar el problema.

Whatsapeando el sufrimiento

“Chicas, les mando una foto.

Miren lo que me salió en la piel.

¿@xxxx… esto es como lo que le salió a tu tía no?

El trastorno metabólico ese tan jodido… Me quiero matar, mi médico de vacaciones pero yo voy a una guardia.

Mostrale Nati a la tía y que te diga si es lo mismo, no pude dejar de pensar en esto en todo el día”

M. se sacó 100 fotos durante un día de su brazo, esta roncha (que terminó siendo una reacción alérgica) la obsesiona, no puede dejar de mirarla, se transforma en la mancha. Ella es, durante ese tiempo, sin interrupciones su brazo enfermo.

Nada de lo que hay alrededor la va a conmover ni a calmar, porque siente que se está muriendo, y esto es sencillamente, irreductible.

La mente es poderosa pero no tanto

“¿Puede la hipocondría autoprovocar enfermedades graves, como efecto mismo del padecimiento? Yo tengo mucho miedo de eso, que mi cabeza genere eso mismo que me aterra pensar que puede pasar, como profecía autocumplida.”

La pregunta la formula una paciente de 30 años, sufre de este trastorno desde hace varios años. El detonante: la muerte de su padre por una enfermedad oncológica de rápido desenlace.

La respuesta rápida y contundente es: la mente es poderosa pero no consta en la casuística clínica que el hipocondriaco puede enfermarse más que aquel que no lo es. Sí hay una predisposición a las enfermedades psicosomáticas.

No obstante, le genera un sufrimiento que no puede manejar, anula momentos de su vida, y sí es posible que favorezca la aparición de un trastorno de las emociones, como un cuadro depresivo por ejemplo.

Quiero ser claro en describir el rápido deterioro de la calidad de vida de quien padece este trastorno, al punto de que se les hace imposible mantener su actividad habitual.

Una joven paciente relataba -con hipo de tanto llorar- las últimas vacaciones con sus padres. Fueron a un crucero de ensueño, Polinesia entre otros destinos. Era su regalo por haberse recibido, doctora en medicina paradójicamente. No pudo salir durante días del camarote. Tiene un trastorno de intestino irritable agravado por unas hemorroides internas que hacen que esté pendiente cada instante del día de sus evacuaciones y, aunque sepa que ninguno de los dos trastornos es grave desde el punto de vista clínico (lo sabe cómo paciente y lo sabe cómo médica), no puede dejar de pensar que está “incubando un cáncer de colon”, como su abuelo que murió hace unos años por esta causa. Esta imagen se proyectó en su cabeza y retinas cada instante del viaje, cada momento, cada segundo de lo soñado, se transformó en pesadilla. Inevitablemente, a pesar del paraíso fuera de su cabeza, el infierno estaba dentro dentro.

Caja de herramientas

No es sencillo dar consejos porque cada caso es singular y debe procesarse y entenderse dentro del marco de un proceso terapéutico. Pero hay algunas cosas que sí me autorizo a decir y sugerir.

La consulta a Internet jamás va a dar alivio, es la antesala del pánico y el trampolín para la angustia. Hacer el máximo esfuerzo para evitar este paso (ya sea en foros de preguntas o en imágenes similares a lo que uno quiere encontrar) es imprescindible.

A quien sí se debe consultar mientras la angustia sea indomable es al médico. En un segundo paso se podrá manejar el impulso y las respuestas vendrán desde el interior y el sentido común, que se pierde en estos casos. La capacidad de razonar queda bajo la tutela imprudente del miedo devastador.

Abrir selectivamente los canales de comunicación -las redes sociales son tan toxicas como Dr. Google en estos casos- cualquiera opina desde su historia que muchas veces no es la mejor óptica posible. El inconsciente colectivo suele ser mal consejero al sufrir individual. Abrir oídos solamente a las voces autorizadas. Achicar el embudo de transmisión de información es central.

Y por último, comprender con la mayor conciencia de la que seamos capaces, que nuestra cabeza está empeñada en confundirnos, como mecanismo de defensa de algún punto de nuestras vidas no resuelto. Pero esta confusión en el tránsito hacia la no resolución es sumamente costosa.

Sepamos entonces que está en nuestras manos modificar este sufrimiento que se mueve en círculos y es como el famoso eterno cuento de la buena pipa. Podemos ser protagonistas, y no meros espectadores de nuestro malestar, y lo que es más importante, entenderlo para así de una buena vez, modificarlo. De esta manera, podremos acercarnos al camino de tratar de ser felices. ¡Suerte en la labor!

*Alejandro Schujman es psicólogo especializado en familias. Director de Escuela para padres. Autor de Generación Ni-Ni, Es no porque yo lo digo y coautor de Padres a la obra.​

No quiero dejar de decirles, antes de adentrarnos en los recovecos de este problema, que estos tiempos en los que vivimos, lejos de ayudar, complejizan el problema. La cantidad de información -con el Doctor Google a la cabeza- es como el kerosene al fuego. Cualquiera puede subir cualquier información. Los grupos de Yahoo! respuestas son una bomba de tiempo para hombres y mujeres angustiados que buscan la respuesta rápida en el oráculo de la nube. Este “remedio” a la ansiedad virtual no es otra cosa que la réplica del culto a la inmediatez en la que vivimos. Un análisis de laboratorio, una resonancia magnética, una tomografía computada lleva días de procesar, de espera del turno, de espera del resultado. Internet ofrece la magia de “sepa ya qué tiene y cómo curarse”.

