El derecho a la identidad

El Congreso Nacional sancionó en 2004 la ley 26.001 que establece el 22 de octubre como el Día nacional del derecho a la identidad, para conmemorar la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo en su tarea constante por la recuperación de las niñas y los niños secuestrados por la última dictadura militar, registró AIM.

El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas usurparon el gobierno constitucional en la República Argentina por medio de un golpe de estado. A raíz de ese hecho, más de 500 niños fueron apropiados ilegalmente, abandonados o entregados a familias que estaban a la espera de una adopción.

Un año más tarde un grupo de abuelas comenzó a buscar a sus nietos secuestrados. Ellas se encontraron, se conocieron, se reconocieron en su dolor, en su desesperación, en su esperanza, y se unieron para seguir buscando. Los padres ya no estaban, pero quedaban los abuelos.

Plaza de Mayo fue el escenario que eligieron para pedir por sus hijos y sus nietos. Las puertas de la Casa Rosada se cerraban para esas “locas” que pedían explicaciones. La historia y el pueblo las bautizó “Abuelas y Madres de Plaza de Mayo”.

El 22 de octubre de cada año se celebra el Día Nacional del Derecho a la Identidad, en conmemoración al inicio de esa lucha, emprendida por las Abuelas de Plaza de Mayo en pos de la recuperación de sus nietos, que aún continúa.

El día fue instituido a partir de 2004 en homenaje a las Abuelas de Plaza de mayo y su lucha por recuperar nietos apropiados durante la última dictadura cívico-militar.

Más de 100 nietos ya recuperaron su nombre, historia e identidad. Pero las Abuelas de Plaza De Mayo continúan reclamando, luchando y marchando para restituirles la identidad a casi 400 nietos más.

La asociación conformada en 1977, estaba compuesta, en un principio, por 12 mujeres, entre ellas María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani y Alicia “Licha” de De la Cuadra, a las que luego se uniera Estela de Carlotto, actual titular de la institución. Estas mujeres eran madres de desaparecidos que además de reclamar por la aparición con vida de estos, buscaban a sus nietos, algunos secuestrados junto a sus padres y otro nacidos durante el cautiverio de sus madres en centros clandestinos de detención.

“Lo más importante que nos pasa y nos pasó, año tras año, es el encuentro de nietos. En cada uno de ellos se cumple el objetivo de nuestra institución: devolverles su identidad, su vínculo familiar, su historia verdadera. El triunfo de la verdad sobre la mentira y un paso más en el desbaratamiento del plan sistemático de la dictadura. Si pasa un año que no encontramos ningún chico es como que nos preocupa, nos duele” señaló Estela de Carlotto.

Más sobre Abuelas

Abuelas trabajan en cuatro niveles: denuncias y reclamos ante las autoridades gubernamentales, nacionales e internacionales, presentaciones ante la Justicia, solicitudes de colaboración dirigida al pueblo en general y pesquisas o investigaciones personales.

La Asociación cuenta con equipos técnicos integrados por profesionales en los aspectos jurídico, médico, psicológico y genético.

Cada uno de los niños tiene una causa abierta en la Justicia a la que se agregan las denuncias que se reciben y que conforman elementos probatorios que determinan su verdadera identidad y la de los responsables de su secuestro o tenencia ilícita.

Para asegurar en lo sucesivo la validez de los análisis de sangre, Implementaron un Banco de Datos Genéticos, creado por la ley nacional 23.511, donde figuran los mapas genéticos de todas las familias que tienen niños desaparecidos.

¿Dudás de tu identidad?

Las abuelas responden algunas preguntas frecuentes:

¿Seré hijo biológico de mis padres?

Para nosotros cualquier duda sobre tu origen es motivo suficiente para consultarnos. No importa si se basa en información concreta o en sensaciones: podremos ayudarte cuando tu duda se manifiesta.

¿Qué puedo hacer cuando siento que tengo dudas?

Aquí, en Abuelas, somos un grupo de jóvenes colaboradores quienes atendemos estas consultas. Si querés comunicarte con nosotros mandanos un mail adudas@abuelas.org.ar para acercarnos tus dudas, o podés llamarnos a los números telefónicos de cualquiera de nuestras filiales o podés acercarte directamente. Lo que creemos conveniente es tener una entrevista personal para tener el espacio de una buena comunicación en la que podamos responderte a todas tus inquietudes. Para ello recomendamos que arregles una entrevista en el horario que más te convenga.

¿Consultar en Abuelas significa que sí o sí tengo que analizarme?

Tu consulta -por cualquiera de los medios que mencionamos- no significa que tengas que estar decidido o decidida a analizarte, sino que podés venir, charlar con nosotros, preguntarnos todo lo que necesites y, sin embargo, no iniciar nada. Es decir, se trata de un espacio de conversación para ayudarte a pensar sobre tus dudas y también tus miedos. Sólo cuando vos tengas toda la información necesaria sobre el procedimiento de búsqueda vas a poder decidir cómo continuar. Acá nadie te hará hacer ni decir nada que no quieras.

¿Se puede enterar alguien de mi búsqueda?

La búsqueda es absolutamente confidencial, y la información recavada durante el proceso de esta investigación es completamente reservada. Nadie podría enterarse que vos tenés esta duda por la que te acercás.

¿De qué se trata esa búsqueda?

El trámite de búsqueda podrá iniciarse desde aquí solicitando a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) -dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos- el inicio de una investigación sobre tu origen. Esta investigación se desarrolla de manera absolutamente confidencial y reservada: primero se pide toda la documentación de inscripción de nacimiento a las dependencias estatales correspondientes con el objetivo de relevar los datos pertinentes para descartar la posibilidad de ser hijos de desaparecidos a la vez que -en la medida de lo posible- ratificar o rectificar las dudas que te impulsaron a acercarte.

Si por vía documental no resulta posible demostrar tu origen, la CoNaDI tiene la facultad de solicitar al Banco Nacional de Datos Genéticos (Bndg) -que funciona en el Hospital Durand- la realización de un análisis comparativo de tu ADN con los grupos familiares de desaparecidos que se conservan en el Bndg. Este análisis es gratuito y es usual su requerimiento puesto que la mayoría de las veces las inscripciones son falsas, es decir que no se cuenta con expedientes judiciales de adopción por ejemplo. Se trata de una medida para descartar la posibilidad de ser hijo de desaparecidos. Esto significa que del resultado de este análisis se podrá obtener el origen biológico en caso de incluir en un grupo familiar, o la inferencia de que no se trata de un hijo de desaparecidos en caso de que se excluya de todos los grupos familiares.

¿Si soy hijo o hija de desaparecidos, tengo que aparecer en la televisión?

Cuando las Abuelas logran restituir la identidad de alguno de sus nietos buscados durante más de 30 años, sacan un comunicado de prensa para compartir con la sociedad la alegría del reencuentro. Sin embargo, en este comunicado sólo se da información de la familia de origen, es decir de los jóvenes padres desaparecidos que dieron vida a este joven que vivió sin conocer esa historia. No se da información sobre el apellido con el que el joven vivió hasta ese momento, es decir con el que sería reconocido por sus allegados.