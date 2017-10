Michelle Pfeiffer quiere volver a ser Gatúbela

Así respondió la actriz en una entrevista con Variety cuando se le preguntó por el papel en el que brilló en los 90 en la saga de Batman protagonizada por Michael Keaton.

Para muchos Michelle Pfeiffer fue la mejor Gatúbela de todas las ediciones de Batman en la pantalla grande. Y esta semana, en una entrevista con Variety.com, la actriz confesó que le gustaría volver a ser ese personaje: “Claro que sí me gustaría ser nuevamente Gatúbela, ¿A quién no?”.

En 1992, la actriz encarnó a Selina de Batman vuelve y su interpretación fue muy aplaudida por la crítica, más que la de Michael Keaton en su segunda vez como Batman. En la entrevista con Variety, Michelle cuenta que la última película que vio fue La Mujer Maravilla, por lo que le preguntaron quién creía que ganaría en el caso de una contienda, la dama del látigo o la del lazo dorado.

“Creo que ganaría la Mujer Maravilla. Porque yo sólo tengo garras y un látigo, no tengo súper poderes. En cambio, ella sí, y tiene su escudo, sus brazaletes”, contestó la rubia. Además, confesó que no está actualizada con la saga de Marvel: “La última Batman que vi fue en la que actúa Heath Ledger”.

Michelle y los productos responsables y ecologistas

Por otra parte, en el ping pong de preguntas, la actriz contó que le encanta usar herramientas eléctricas, arreglar cosas en el hogar y que cuida a sus hijos y a su familia al apoyar a la ONG ecologista EWG . “Hacen investigaciones para medir las toxinas en el ambiente -explicó-, sea en las comidas o en los productos que te ponés en el cuerpo. En los últimos 20 años de mi vida he querido cuidar a mi familia. Desde que fui una madre joven busqué cómo proteger a mis hijos y mi familia y me topé con ese sitio web [de EWG] y he estado confiando en él y no he hecho otra cosa que chequear mis dudas en la base de datos de ellos en la que tienen centenares de productos que han analizado ingrediente por ingrediente y te dicen la toxicidad de cada uno. No puedo creer que haya mucha gente que aún no sabe de este increíble recurso que tenemos todos a mano”.

La actriz hace referencia a una App, Healthy Living, por la cual se escanea el código de barras de un producto con el celular y el app informa qué ingredientes contiene y cuáles son tóxicos.

LaNación.-