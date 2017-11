Fuerte rechazo de la docencia universitaria a los dichos de Mauricio Macri

En su discurso de ayer, el presidente, Mauricio Macri,comparó los índices de ingreso y el crecimiento de la planta de personal de las universidades públicas con las tasas de egreso y dijo que Argentina tiene “una de las tasas de graduación más bajas del mundo”. El planteo generó un fuerte rechazo en distintos sectores de la comunidad universitaria. “Es muy descontextualizado, propio de un discurso que pretende instalar una especie de corriente de opinión a favor de esa perspectiva (de ajuste para reducir el déficit fiscal) y no se profundiza en lo que hay que profundizar”, dijo a AIM la docente Mónica Sforza, integrante del Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios (Sitradu). La Conadu Histórica también rechazó las implicancias del discurso presidencial.

En medio de un anuncio de reformas destinadas a la reducción del déficit fiscal, cuidando de no usar la palabra ajuste, el presidente Mauricio Macri, hizo una breve pero llamativa referencia a las universidades argentinas.

Macri afirmó que, en diez años, la planta docente y no docente aumentó un 30 por ciento, pero la matrícula de estudiantes solo se incrementó un 13 por ciento.”Esto no se correlaciona con la tasa de graduación, que es una de las más bajas del mundo”, cuestionó. Sería pecar de inocente o necio no advertir o reconocer que detrás de estas expresiones y en el contexto en que fueron dichas hay un intento de generar un terreno favorable para llevar esos planes de reformas fiscales también a las casas de estudios superiores.

“Creo que hay que estar muy alertas porque mencionar el tema de la universidad en el marco de un plan que pretende, en sus palabras, equilibrar fiscalmente al Estado nacional, genera un poco de temor, porque significaría entre otras cosas que la universidad tenga que ajustarse para poder facilitar o ayudar para que las cuentas cierren al Estado nacional”, analizó la docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Uner), Mónica Sforza, que cuestionó que se esgriman “razones que tienen que ver con otras cuestiones que son del orden de lo pedagógico, de la institucionalidad de la universidad”.

En ese sentido, consideró un sinsentido comparar las tasas de egreso de las universidades públicas argentinas con otras regiones del mundo dado que las condiciones de ingreso son diferentes.

“La Argentina tiene una larga tradición desde la reforma del 18 de ingreso irrestricto y de igualar las oportunidades para que toda aquella persona que ha egresado de la escuela secundaria puedo acceder a la universidad”, señaló Sforza que también hizo alusión a la posibilidad (contemplada en la Ley de Educación Superior) de que, dadas ciertas condiciones, aún quien no ha finalizado la secundaria pueda acceder”.

Sforza, integrante del Sitradu, habló de las diferentes condiciones de ingreso que hacen perder significado a la comparación trazada por el presidente. El ingreso irrectricto “es algo que viene sosteniéndose como un postulado constitutivo de la universidad pública Argentina”. En otros países, como Brasil, hay exámenes de ingreso “que establecen una restricción muy grande” o hay casos donde rigen exámenes de egreso o de certificación al terminar la escuela secundaria, algo que Argentina no tiene.

A su vez, Sforza se refirió a las políticas de las universidades para que los estudiantes “puedan continuar y mantenerse matriculados y haciendo sus estudios. No es solamente ingreso y egreso sino que en el medio hay una serie de políticas académicas en la universidad para que los estudiantes puedan continuar y no abandonen. Entonces vincular todo esta cuestión que tiene que ver con políticas de bienestar estudiantil, con políticas pedagógicas o vinculadas a los procesos de aprendizaje y de alfabetización académica para la cultura universitaria y enmarcarlo en una necesidad de ajuste por el problema del déficit fiscal me parece que no corresponde y que los universitarios no vamos avalar ni acompañar un posible abordaje del tema en términos de ‘pensemos en la tasa de egreso en relación con el ingreso’ o ‘pensemos en cuanto se incrementó el personal docente y no docente respecto de la cantidad de incremento de matrícula’ para dar un basamento a una reforma que persigue en el fondo una cuestión económica monetaria de déficit fiscal”.

Otros ajustes posibles que no están en los planes

La docente consideró que, en todo caso, “habría que discutir todo el déficit fiscal” y se refirió a otras políticas defendidas por el Gobierno pero que implicarían tocar a sectores económicos que no están en la Agenda del ajuste. En ese sentido sugirió preguntarse “por qué la balanza comercial puede ser desfavorable para la Argentina, porque se opta por una política para bajar los ingresos brutos o se le bajan las retenciones a los grandes productores sojeros o a las mineras y por otro lado se pone en discusión la cuestión del ingreso y egreso de la universidad”.

“Me parece que la discusión es ideológico política y que no hay que tomar el tema de la universidad aislado de ese contexto”, analizó Sforza que opinó que lo dicho por el presidente el día de ayer “necesitará discutirse, desagregarse, pero es efectista para ese público, ese oyente, que no está en el trabajo y hacer de la universidad y le puede resultar lógico que se cuestione cómo vamos a mantener a una universidad que ha permitido que ingresen 30 por ciento de profesores y de personal administrativo contra un incremento de tan sólo el 13 por ciento de la matrícula”.

La docente de la Uner demostró que con sólo un poco de análisis, los argumentos del discurso presidencial caen por sí solos: “Tal vez el incremento del personal es porque ha habido una ampliación de la oferta académica, entonces hay más cátedras que cubrir o hay otras actividades de la universidad en vinculación con su medio. Es muy descontextualizado propio de un discurso que pretende instalar una especie de corriente de opinión a favor de esa perspectiva y no sé profundiza en lo que hay que profundizar”.

La Conadu Histórica se pronunció “en defensa de la universidad pública”

La Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu Histórica) emitió un comunicado en el que advirtieron que el discurso del presidente Macri “explicita su política de ajuste presupuestario sobre las universidades y la educación pública”. A continuación el texto completo:

“Hoy, en el CCK el presidente Mauricio Macri afirmó: ‘Se requiere el esfuerzo de las universidades para que asignen de forma más eficiente los recursos, para mejorar su desempeño y contribuir entre todos a reducir el gasto público’. Macri explicita con esta declaración su política de ajuste presupuestario sobre las universidades y la educación publica. Porque lo que hoy necesita la universidad publica es aumento de presupuesto. La argentina es uno de los países de Latinoamérica que menos presupuesto, en porcentaje del producto bruto, destina a la universidad y a la ciencia y tecnología. Es uno de los países del mundo que menos presupuesto destina por estudiante. A pesar de esto los profesionales que formamos son reconocidos internacionalmente. Al ajuste en la educación le suman la ofensiva contra los convenios colectivos de trabajo y contra el sistema previsional. Quieren cambiar el sistema de actualización para bajar en 120 mil millones de pesos las jubilaciones en el próximo año y además con la llamada “armonización” del sistema pretenden eliminar los regímenes especiales conquistados como -nuestro 82 por cientoy 85 por ciento móvil.

Como docentes lo que nos preocupa y nos ocupa de estos anuncios nos lleva a defender, junto con todos los trabajadores/as, las convenciones colectivas de trabajo; junto con todos los jubilados y pensionados, el 82 por ciento móvil y un sistema estatal; y en particular, junto con todo el movimiento popular enfrentar la contrarreforma educativa enunciada por el Consejo Federal de Educación, decretada por la Secretaría Políticas Universitarias en el Sistema Nacional de Reconocimiento de Trayectoria Académica, y finalmente en el Plan Maestro.

Mientras que el Indec nos anuncia que más del 30 por ciento de la población está bajo la línea de pobreza y que más del 35 por ciento de los trabajadores están en la informalidad, se propone reducir el “gasto público” en la educación, cuando esta es justamente un igualador de oportunidades dentro de esta sociedad desigual.

La baja del “gasto público” en las universidades implica producir menos conocimiento, menos investigación y menos graduados. Esto es en forma directa profundizar la matriz de una sociedad desigual y menos autónoma y más dependiente de los centros de poder mundial. También rechazamos el término de “eficiencia”, que usa el presidente, que está extraído directamente del discurso de los organismos como la Ocde y el Banco Mundial que además de proponer la restriccion de la autonommia universitaria, definen a la educación superior como un commoditie, una mercancía que se compra y vende para generar ganancias empresariales.

En términos más concretos, sobre un millón 600 mil estudiantes solo se otorgan 19 mil becas para quienes se “compruebe” que tienen bajos recursos, es decir, que solo el uno por ciento de los estudiantes tiene acceso a becas. Mientras se anuncia un tarifazo de más del 100 por ciento en el transporte, se le niega la universalización del boleto educativo por la que los estudiantes vienen luchando desde mucho antes de la nefasta noche de los lápices. Mientras los alimentos suben más que la tasa de inflación general, los comedores universitarios siguen tan cerrados como cuando Onganía asesinó al joven estudiaante Cabral hace más de 50 años. Las bibliotecas, donde existen, están desactualizadas y las suscripciones a las publicaciones científicas recientes tanto locales como internacionales brillan por su ausencia. Para la infraestructura, nos dice el proyecto que destina solo 3300 millones de pesos, pero ellos están ligados a préstamos internacionales de la Corporación Andina de fomento.

Un capítulo especial merece el salario de los docentes universitarios hoy “garantizado” en 11.500 pesos, para el cargo testigo; un salario debajo de la línea de pobreza que implica, de hecho, la polivalencia y la flexibilidad laboral para poder llegar a fin de mes. A pesar de estos salarios de pobreza, los salarios ocupan mas del 90 por ciento del presupuesto universitario, dejando para investigación, creación, ciencia, salud y extensión, menos de un 10 por ciento del mismo.

El señor presidente ¿pretende, acaso, reducir nuestros salarios como hizo el ministro López Murphi en 1999 o tal vez congelarlos en estos niveles de pobreza?

Rechazamos las declaraciones del señor presidente sobre la necesidad de la baja del gasto público en la universidad, así como rechazamos que la universidad, nacida de la reforma hace casi 100 años, sea ineficiente en estas condiciones materiales de desarrollo.

Por todo lo expuesto, la Conadu Histórica viene realizando reuniones regionales donde explicamos nuestro rechazo al Plan Maestro y al ajuste presupuestario. Y el 9 de noviembre, en la Plaza de Congreso, instalaremos una carpa docente por un mayor presupuesto que es inversión social en el desarrollo nacional.