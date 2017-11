El titular del ente termal no pudo explicar por no cobraron el canon a las empresas

El presidente del Entre Regulador de Recursos Termales de Entre Ríos (Errter), Elvio Argüello, estuvo en la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado provincial en el marco del debate del proyecto que pretende condonar deudas por 31 millones de pesos a empresarios del sector. “Hubo una dejadez y no hubo voluntad de cobrarle a las termas. Esta es la sensación que a nosotros nos crearon porque no hay una respuesta clara y contundente de por qué no se pagó”, dijo a AIM el senador Raymundo Kisser, presidente de la comisión.

A raíz de la acumulación de deudas que el oficialismo (a través de un proyecto del diputado Juan José Bahillo) ahora pretende condonar, el presidente del Errter, Elvio Argüello concurrió a la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, donde fue interrogado sobre el tema en debate.

Cabe recordar que la iniciativa, por la que se perdonan deudas por el no pago del canon de explotación de recursos termales, logró la media sanción en Diputados sin debate en comisión y casi por unanimidad, con la única excepción del voto en contra del massista Alejandro Bahler.

Según la respuesta de Argüello a los senadores, la deuda se origina a partir de 2013, “cuando hubo un problema primero por no utilizar la fórmula polinómica para determinar el canon que hay que pagar que va en función del valor del kilovatios de energía que consumen más la cantidad de agua que se extrae”.

Las respuestas del presidente del Errter no fueron del todo claras ni convincentes: “Dijo que algunos habían pagado pero que la mayoría no pagaba e incluso ante el rumor de que pudiera sancionarse una Ley nadie más pagó. Se acumuló una deuda que está en el orden de los 31 millones de pesos que está en condiciones de ser ejecutada”, dijo el senador Raymundo Kisser, presidente de la comisión.

“La respuesta fue que ellos tuvieron un problema para determinar el canon y que se fue diluyendo en el tiempo. En definitiva hubo una dejadez y abandono de la cuestión y no hubo voluntad de cobrarle a las termas. Esta es la sensación que a nosotros nos crearon porque no hay una respuesta clara y contundente de por qué no se pagó”, indicó Kisser a esta Agencia.

Más allá de que la iniciativa fue presentada por el diputado Juan José Bahillo, el senador radical interpretó que “viene con alguna anuencia desde el Poder Ejecutivo”.

Desde el Errter sí reconocieron que hubo “un gran desorden en el manejo de las perforaciones, permitieron la proliferación de muchas termas, esto mismo ahora se está haciendo en Santa Fe, provincia de Buenos Aires y se han abierto demasiados kioscos para los consumidores que tenemos”, cuestionó Kisser que explicó que su postura de salir con los tapones de punta frente a esta iniciativa -incluso en contra de lo que votaron los diputados de Cambiemos- tiene que ver también con que el año pasado recibió una rotunda negativa a su propuesta “para darle algún alivio a todos los que sufrieron la inundación en el departamento Islas. No me aceptaron bajo ningún punto de vista que se condonara el impuesto inmobiliario de ese departamento o de las zonas más afectadas en 2016 y lo único que hicieron fue posponer el pago”.

Frente a eso, hoy exige “el mismo tratamiento para las termas y un plan de pago” para la cancelación de los 31 millones de pesos adeudados a la provincia.

Así como hubo posturas encontradas en Cambiemos respecto de este tema, también hay legisladores del oficialismo que se muestran proclives insistir con el cobro de la deuda. Habrá que ver si prima el sentido de justicia o la disciplina partidaria.

Para el 15 de noviembre está convocada a la comisión de Presupuesto y Hacienda la cámara que nuclea a las empresas termales.