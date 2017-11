Mujer y poder

La familia humana, como la de los osos, habría estado constituida en el pasado remoto, digamos hace 40.000 años por lo menos, por la madre y sus hijos. La madre era identificable, a partir de ella se podía establecer una filiación segura, pero dadas las costumbres sexuales promiscuas que los científicos del siglo XIX atribuían a los “primitivos” el padre era desconocido. Inseguro siguió siendo hasta ahora.

Con la madre como centro de orientación, sostenimiento y educación en la familia, se generó el matriarcado, y apurando un poco las cosas, como hizo el historiador y jurisconsulto suizo Johann Bachofen, la ginecocracia, el ejercicio del poder social por las mujeres y ya no solo por las madres.

El padre integró la familia cuando se hizo necesario proteger sobre todo a la cría y facilitar su alimentación y su supervivencia. A la larga, el resultado fue el patriarcalismo. Sin embargo, el padre nunca dejó de ser un injerto en la estructura familiar natural y la firmeza de su ligazón en ella no es la de la madre.

Como no hay hipótesis capaz de soportar las impugnaciones mucho tiempo, Bachofen fue cuestionado por los que sostenían que entre los “primitivos” la promiscuidad sexual era excepcional y que en consecuencia la era matriarcal anterior a la patriarcal era conjetural.

La era matriarcal fue entonces solo mítica, expresó no tanto una realidad histórica verificable como una fuerza interior atemporal que busca salida y la encuentra en toda época, en cada una a su manera. En la actual mediante la reivindicación ferviente de los derechos femeninos contra el patriarcalismo todavía dominante.

La Gran Diosa

Sin embargo, datos tomados de la historia de las religiones vienen en respaldo del matriarcado primitivo. Marija Gimbutas, arqueóloga lituana, descubrió el culto de la Gran Diosa en la Europa primitiva, irradiando desde el norte del Mar Negro.

Siete siglos antes de la era corriente, Catal Hüyük, en Anatolia, era una ciudad de 10.000 habitantes donde se ha descubierto un templo a una sola diosa, mujer que pare ciervos y toros.

Los varones son hijos de la diosa, la mujer es divina. En Sumeria, una de las civilizaciones más antiguas conocidas, la diosa era Inanna, reina del cielo, gobernante de todas las fuerzas divinas, entre ellas la fecundidad «Señora de los cielos que has reunido todas las fuerzas divinas, tu ojo es poderoso, ve el cielo, la tierra y las comarcas extrañas, Inanna, leona que reluce en el cielo”, dice el himno que le elevaban sus creyentes.

Inana muere al tratar de rescatar a su marido Dumuzi del reino infernal. Pero renace en primavera y devuelve a Dumuzi a la vida. La mujer es superior. Renace por sí misma, en tanto el varón depende de ella. Inanna es una mujer barbada, bisexual, hermafrodita.

En el matriarcado el parentesco se establece por vía materna y la sociedad pertenece al lugar donde vive la madre, es “matrilocal”. Nombre y herencia siguen la vía materna. Las mujeres son sagradas y juzgan con una sabiduría infusa en ellas, que deriva de su relación directa con la naturaleza. Cuando se establezca el patriarcado, la artificiosidad propia de éste hará necesarias normas escritas para lo que era natural: se creará el derecho.

Cuando en pleno patriarcalismo, en 1826, Baer descubrió el óvulo y con él la participación de la mujer en la fecundación, ideológicamente reservada solo al varón, repuso la vieja idea del papel activo de la mujer y se abrió otro camino para la expresión del viejo mito, quizá aletargado pero no muerto.

De un polo al otro

A lo largo de toda la historia vuelven una y otra vez los polos dialécticos que impulsan la sociedad y que son reflejo en ella de principios actuantes a todo nivel: Las oposiciones entre lo masculino, activo, y lo femenino, pasivo. Lo masculino es la derecha, el día, el sol, el agua que fecunda, la vida, el espíritu, el cielo, la paternidad, el individuo, la cultura, la racionalidad. Lo femenino la izquierda, lo siniestro, la noche, la luna, la tierra como espacio fecundado, la muerte y los muertos, la tierra, la maternidad, el género, el sentimiento, la religión.

La iglesia católica está plenamente dentro del patriarcalismo, pero llena de ambigüedades en este terreno: atribuye a la mujer la caída y decreta la persecución de las brujas, cuyo texto canónico es “El Martillo de las brujas”, de Heinrich Kramer y Jakob Sprenger, dominante desde los inicios de la modernidad.

El Código de Derecho Canónico considera a la mujer como un niño o un deficiente mental: es una desviación del único sexo fundamental, el masculino.

La mujer es un varón deficitario que depende del varón auténtico. Actúa como mero depósito de la simiente viril. Pero, por otra parte, el culto de María sustituye al culto materno precristiano que ponía en la mujer la capacidad redentora proveniente de la virginidad, embarazo divino, y maternidad.

María responde al modelo de la mujer sin sexo, eterna virgen, propia de tiempos primitivos supuestos, atribuidos a la antigüedad por la mentalidad moderna, en que la mujer era la esposa de todos y el padre, conjetural. María tiene la serpiente y la luna como atributos simbólicos de las diosas matriarcales y lleva en sí la sabiduría divina de las mujeres.

¿Jesús o Jesusa?

El clero católico, constituido sólo por hombres con ropas de mujer, eleva de una parte a la virgen y por otra es rigurosamente patriarcalista. Contra esta tendencia, ya en los inicios, inspirados por las profetisas Priscilla y Maximiliana, en Asia Menor los montañistas consideraban que Cristo era mujer.

Montano vivió en el siglo II y se adjudicó la representación del Espíritu Santo para dirigir la iglesia de los últimos tiempos, que debían ser los suyos. Priscila y Maximiliana predicaron como él un ascetismo estricto, el aislamiento y el desprecio del mundo. En el montanismo las mujeres podían alcanzar el obispado. Era un peligro evidente para la jerarquía que se estaba constituyendo, que no logró acabarlo hasta el siglo VI.

En el siglo XI, Hildegarda de Bingen, mujer alemana muy notable, de origen noble, parece haber redescubierto mediante intuiciones profundas datos de las tradiciones orientales. Sostuvo que el cristianismo se funda en el amor materno y no en la ciega obediencia a Dios Padre; es decir, afirmó el derecho de las mujeres. Es autora de himnos religiosos que el clero deformó y prohibió porque debían cantarlos mujeres en los oficios religiosos.

La feminidad se expresó también con Matilde de Magdeburg, otro ejemplo de la herejía que para Roma afectaba a los alemanes, pero que quizá no era sino la persistencia en ellos de sus cultos antiguos, muertos pero no sepultados, así como los pueblos originarios de América no renunciaron a sus creencias ancestrales cuando les impusieron el cristianismo por la fuerza. En el siglo XIV Matilde creó el avasallante movimiento de las beguinas, que entendían la relación con Cristo como un vínculo de amor sexual, “un placer eterno sin muerte”.

Las beguinas sufrieron el contragolpe demoledor del clero: acusadas de herejía y lesbianismo fueron a parar a la hoguera y el movimiento se terminó.

Lilith, el sueño sin fin

El feminismo moderno no deja de estar teñido y hasta determinado por arquetipos, como por ejemplo el de la primera mujer, que a pesar del relato del Génesis no habría sido Eva sino Litith.

Lilith no pudo sostener sus diferencias con Adán y prefirió abandonar el Paraíso antes que renunciar a sí misma, a su condición de mujer libre, igual que el hombre y capaz de gozar de la vida, del amor y del erotismo en igualdad con él.

Según la leyenda era hermosa, libre, orgullosa; no quiso asumir una posición subalterna ni inferior respecto de su marido, en particular en el acto sexual. No se sentía inferior, débil ni dependiente.

El nombre “Lilith” deriva de una palabra que significa “aire” lo que le atribuye en el simbolismo tradicional una estatura espiritual mayor que la de Adán, “hombre hecho de la tierra”, y que se evidencia en la conducta de ella, que expresa un modo de ver de mayor alcance y altura.

Habría sido amante de Yahvé (divinidad que los judíos del éxodo tomaron posiblemente del Seth del panteón egipcio y que en los primeros tiempos del asentamiento en Canaán fue “héroe” y marido de una diosa cananea, prolijamente expurgada de la Biblia).

Lilith tenía ya entonces, hace milenios, algunas características reivindicadas hoy por las mujeres a la salida de una larga sumisión patriarcal: era hermosa y enigmática, indómita, impetuosa, atrayente, celosa, muy segura de sí, capaz de rebelarse contra todo lo que le imponga limitaciones, su marido o Dios.

Se llevó con ella a las cuevas, convertida en demonio, la razón de su rebeldía, que hoy reaparece de la mano de las feministas. Algunas la consideran una heroína, lo mismo que algunos psicoanalistas y los estudiosos de los mitos y los símbolos.

Se trataba de una espléndida joven desnuda, envuelta en abundante cabellera roja, de piel tersa y brillante al sol, capaz de enloquecer a los muchachos. ¿No haría también temblar las barbas venerables de los maestros de la ley judaica, que posiblemente conmovidos optaron por relegarla al olvido? Era enemiga del matrimonio y de los nacimientos, contraria a los hijos, instigadora del deseo proscrito y fomentadora del desacato a las reglas establecidas, casi una anarquista del primer instante.

Lilith tiene rasgos que podemos atribuir a la Gran Diosa o Magna Dea: su prodigiosa capacidad generativa, su vinculación con la sabiduría y con la vida y la muerte, su trato familiar con los abismos.

Tiene del anhelo de la mujer actual la independencia, la autonomía, la autopertenencia, la confianza en criterio propio, el sentido crítico, la vinculación con su propia naturaleza y el deseo de constituirse a todo nivel como individuo libre.

Lilith sería una imagen enterrada en el interior de las mujeres como antes en cuevas y antros, o como nosotros estuvimos ocultos y protegidos en el vientre de nuestras madres e iremos a parar al interior de la tierra en el sepulcro.

En ese sentido, no es un ser antiquísimo recuperado de un mundo desaparecido por la erudición: es actual. Responde a códigos vigentes en nuestra sociedad que sigue siendo patriarcal como son propios del judaísmo y el cristianismo.

Desapareció detrás de Eva como el sol desaparece tras el horizonte cuando llega la noche, que es uno de los significados de su nombre. ¿Hay que esperar la aurora?, Como dijo Golovín “el que camina contra el día no debe temer la noche”

Golovín explica

Evgeni Golovín fue un genio inclasificable, que murió en 2006 en Rusia. En el periodo soviético fue apenas tolerado mientras se mantuviera en discreta penumbra. El no aspiraba a más, pero contribuyó a hacer conocer en aquella sociedad las doctrinas sufíes y de los antiguos chinos e hindúes. Expone otra visión del problema, no la política, social, científica, histórica ni feminista, sino relacionada con el conocimiento puro, intelectual- intuitivo, “jñana” en sánscrito.

En un reportaje en 1999 da un esbozo de ideas que expresan puntos de vista cíclicos sobre las perspectivas de la humanidad, en particular del patriarcado.

¿Los hombres? “Son cobardes y por eso les gusta juntarse en manadas. Tienen miedo de sus propias ideas, de los bandidos, de los jefes, de “la opinión pública”, de las arañas que se chupan el dinero y que lo dan. Pero las mujeres son las que más miedo les dan. El cuerpo femenino bonito cuesta caro, tal vez más barato que “La maja desnuda” de Goya, pero hay que pagarlo. Una prostituta cobra por horas, la amante o la esposa, naturalmente, piden mucho más. El lema del matrimonio estadounidense es sex for support. Las puertas del paraíso sexual se abren con la llavecita de oro. El cuerpo masculino sin cualificar y sin muscular no vale nada”.

Y luego: “La igualdad, emancipación, feminismo son los síntomas del creciente dominio femenino, porque la “igualdad de los sexos”(géneros) no es más que otro fantasma demagógico de turno. El hombre y la mujer, debido a la marcada diferencia de su orientación, están luchando permanentemente de forma abierta o encubierta, y el carácter del ciclo histórico-social depende del dominio de uno u otro sexo.

El hombre por naturaleza es centrípeto, se mueve de izquierda a derecha, hacia adelante, de abajo a arriba. En la mujer es todo al revés. El impulso “puramente masculino” es entregar y apartar, el impulso “puramente femenino” es quitar y conservar. Claro que se trata de impulsos muy esquemáticos, porque cada ser en mayor o menor medida es andrógino”

(Sobre este punto Bachofen, refutado y anticuado, dio una definición que se puede aplicar sin embargo bastante bien al desarrollo actual: “El ser ginecocrático es el naturalismo ordenado, el predominio de lo material, la supremacía del desarrollo físico.” No se podría negar que la civilización moderna se ha desarrollado en el sentido del naturalismo y del predominio de lo material y del culto del cuerpo. Y tampoco que en ella ha surgido, al amparo de la democracia, de las necesidades laborales y del industrialismo, otra oleada de feminismo, esta vez muy fuerte.)

Golovín: “La civilización burguesa es medio civilización, es un sinsentido. Para crear una civilización hacen falta los esfuerzos conjuntos de los cuatro estamentos”. (Acá se refiere a la división tradicional de la sociedad en una clase o casta sapiencial, otra guerrera y administrativa; otra comercial y otra artesanal; en la India brahmanes, chatrias, vyasias y sudras. Actualmente el predominio de la casta comercial es total y el desequilibrio que produce, enorme).

“Lo incognoscible del centro (por ejemplo, el motor inmóvil de Aristóteles) garantiza su centralidad, porque el centro percibido y explicado siempre se arriesga a trasladarse hacia la periferia. De ahí la conclusión: el centro permanente no se puede conocer, hay que creer en él. Por eso Dios, honor, bien, belleza son centros permanentes. Es la condición principal de la actividad masculina dirigida, radial. ”

“En los dos primeros estamentos – el sacerdotal y el de la nobleza – la actividad masculina, entendida de esta forma, domina sobre la femenina. Y únicamente con la posición normal, es decir alta, de estos estamentos se crea la civilización, en todo caso la civilización patriarcal. El burgués (el tercer estamento) reconoce los valores ideales nominalmente, pero prefiere las virtudes más prácticas: el honor se sustituye por la honradez, la justicia por la decencia, el valor por el riesgo razonable. En el burgués la energía centrífuga está sometida a la centrípeta, pero el centro no se encuentra dentro de la esfera de su individualidad, el centro hay que afirmarlo en algún lugar del mundo exterior para convertirse en su satélite. La tendencia de “entregar y apartar” en este caso es posible como una maniobra táctica de la tendencia (femenina) de “quitar, conservar, adquirir, aumentar”.

“Después de la revolución burguesa francesa y la fundación de los Estados Unidos norteamericanos vino el derrumbe definitivo de la civilización patriarcal. La rebelión de La Vendée (en el inicio de la revolución francesa), seguramente fue la última llamarada del fuego sagrado. En el siglo XIX el principio masculino se desperdigó por el mundo orientado hacia lo material, haciéndose notar en el dandismo, en las corrientes artísticas, en el pensamiento filosófico independiente, en las aventuras de los exploradores de los países desconocidos. Pero sus representantes, naturalmente, no podían detener el progreso positivista. La sociedad expresaba la admiración por sus libros, cuadros y hazañas, pero los veía con suspicacia”.

“Marx y Freud contribuyeron bastante al triunfo de la ginecocracia materialista. El primero proclamó la tendencia al bienestar económico como la principal fuerza motriz de la historia, mientras que el segundo expresó la duda global acerca de la salud psíquica de aquellas personas, cuyos intereses espirituales no sirven al “bien común”. Los portadores del auténtico principio masculino paulatinamente se convirtieron en los “hombres sobrantes” al estilo de algunos protagonistas de la literatura rusa. “Wozu ein Dichter?” (¿Para qué el poeta?) – preguntaba Hölderlin con ironía todavía a principios del siglo XIX. Ciertamente ¿para qué hacen falta en una sociedad pragmática los soñadores, los inventores de espejismos, de las doctrinas peligrosas y demás maestros de la presencia inquietante?”

Golovín da una lúgubre visión del patriarcalismo en trance de muerte. Se refiere a los creadores de doctrinas, religiones, sistemas filosóficos y políticos como representantes de un sexo moribundo, el masculino, como hombres trágicos y solitarios, ajenos a lo material, sordos ante la secreta llamada de la madre-tierra, lúgubres caminantes…

Golovín muestra la particularidad, la excepcionalidad ruinosa de la civilización occidental “Es difícil encontrar en el pasado abarcable una formación humana, afianzada sobre las bases del ateísmo y una construcción estrictamente material del universo. Aquí no importa qué es lo que se coloca exactamente como la piedra angular: el materialismo vulgar o el materialismo dialéctico o los procesos microfísicos paradójicos (referencia a la física cuántica). Cuando la religión se reduce al moralismo, cuando la alegría del ser se reduce a una decena de primitivos “placeres”, por los que además hay que pagar ni se sabe cuánto, cuando la muerte física aparece como “el final del todo” ¿acaso se puede hablar del impulso irracional y de la sublimación?

Los jóvenes de esta civilización paradójica en trance de muerte ya no quieren gastar fuerzas en improductivas búsquedas del absoluto: las especulaciones intelectuales exigen demasiada energía vital, que es mucho más práctico utilizar para mejorar las condiciones concretas corporales, financieras y demás.

Los hombres actuales ansían la ingenuidad, la despreocupación, el deporte, desean prolongar la juventud. El famoso filósofo Scheler, al parecer, saludaba semejante tendencia. ¡Si viera en lo que se ha convertido ahora este joven rebaño, empeñado en rejuvenecerse, y de paso contemplara en lo que se ha convertido el deporte y otros entretenimientos saludables!”

Si un hombre teme, rehúye o ni siquiera reconoce la llamada de la sublimación, es que, propiamente, no puede llamarse hombre, es decir un ser con un sistema de valores marcadamente pronunciado. Incluso con la barba canosa o los bíceps imponentes seguirá siendo un niño, que depende totalmente de los caprichos de la “gran madre”. Obligando al espíritu a resolver problemas pragmáticos, agotando el alma con la vanidad y la lascivia, siempre se arrastrará hasta sus rodillas buscando la consolación, los ánimos y el cariño.

“Pero la “gran madre” no es en absoluto la amorosa Eva patriarcal, carne de la carne del hombre. Es más bien la creación siniestra de la eterna oscuridad, pariente próxima del caos primordial, no creado: bajo el nombre de Afrodita Pandemos envenena la sangre masculina con la pesadilla sexual, con el nombre de Cibeles lo amenaza con la castración y la locura y lo arrastra al suicidio.

Algunos se preguntarán ¿qué relación tiene toda esta mitología con el conocimiento racional y ateísta? La más directa. El ateísmo no es más que una forma de teología negativa, asimilada de manera poco crítica o incluso inconsciente. El ateo cree ingenuamente en el poder total de la razón como instrumento fálico, capaz de penetrar hasta donde se quiera en las profundidades de la “madre-naturaleza”. Sucesivamente admirando la “sorprendente armonía que reina en la naturaleza” e indignándose ante las “fuerzas elementales, ciegas de la naturaleza” es como un niño mimado que quiere recibir de ella todo sin dar nada a cambio. Aunque últimamente, asustado ante las catástrofes ecológicas y la perspectiva de ser trasladado en un futuro próximo a las hospitalarias superficies de otros planetas, apela a la compasión y el humanismo.

Pero el “sol de la razón” no es más que el fuego fatuo del pantano y el instrumento fálico no es más que un juguete en las depredadoras manos de la “gran madre”. No se debe acercar al principio femenino que crea y que también mata con la misma intensidad. “Dama Natura” exige mantener la distancia y la veneración. Lo entendían bien nuestros patriarcales antepasados, teniendo cuidado de no inventar el automóvil, ni la bomba atómica. Ellos ponían en los caminos la imagen del dios Término y escribían en las columnas de Hércules “non plus ultra”.

Lo que en la época moderna se entiende por “espiritualidad”, destaca por sus características específicamente femeninas: hacen falta memoria, erudición, conocimientos serios, profundos, un estudio pormenorizado del material – en una palabra, todo lo que se puede conseguir en las bibliotecas, archivos, museos, donde, cual si fuera el baúl de la abuela, se guardan las bagatelas. Si alguien se rebela contra semejante espiritualidad, siempre podrán acusarlo de ligereza, superficialidad, diletantismo, aventurerismo – características esencialmente masculinas. De aquí los degradantes compromisos y el miedo del individuo ante las leyes ginecocráticas del mundo exterior, que la psicología profunda en general y Erich Neumann en particular denominan el “miedo ante la castración”. “Tendencia a resistir, – escribe Erich Neumann, – el miedo ante la “gran madre”, miedo ante la castración son los primeros síntomas del rumbo centrípeto tomado y de la autoformación”.

Ahora, en la era de la ginecocracia, semejante concepción constituye en verdad un acto heroico. Pero el “auténtico hombre” no tiene otro camino.

