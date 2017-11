Día del canillita

El 7 de noviembre se celebra el día del Canillita, en otro aniversario de la muerte del dramaturgo y periodista uruguayo Florencio Sánchez, autor de una obra teatral que llevaba el nombre de “Canillita” y se refiere a un vendedor de diarios.

Sánchez murió el 7 de noviembre de 1910 en Milán (Italia); fue una figura sobresaliente del teatro rioplatense; autor de obras como “Barranca abajo”, “M’hijo el dotor” y “Canillita”.

La fecha de su muerte fue elegida para conmemorar el “día del Canillita” por el gobierno nacional argentino en 1947. Había nacido en Montevideo, Uruguay, el 17 de enero de 1875.

Su testamento, muestra de su personalidad, dice: “si yo muero, cosa difícil, dado mi amor a la vida, muero porque he resuelto morir. La única dificultad que no he sabido vencer en mi vida ha sido la de vivir. Por lo demás, si algo puede la voluntad de quien no ha podido tenerla, dispongo: primero, que no haya entierro; segundo, que no haya luto; tercero, que mi cadáver sea llevado sin ruido a la Asistencia Pública, y de allí a la Morgue. Sería para mí un honor único que un estudiante de medicina fundara su saber provechoso para la humanidad en la disección de cualquiera de mis músculos”.