La astucia financiera

En un análisis de la burbuja especulativa que estalló en 2008, la última por ahora, la periodista canadiense Naomi Klein advierte que la ideología del libre mercado ha servido siempre los intereses del capital, y su presencia sube y baja según su utilidad para esos intereses.

“Durante los tiempos de la bonanza, es rentable predicar el laissez faire, porque un gobierno ausente permite que se inflen las burbujas especulativas. Cuando esas burbujas revientan, la ideología se convierte en un obstáculo, y se adormece mientras el gran gobierno sale al rescate”. A continuación, Naomi llama a tranquilizarse: “la ideología volverá con toda su fuerza cuando los salvatajes hayan terminado”.

Y así fue después de que “el gran gobierno” inyectó de un golpe en el “sistema” financiero alrededor de un billón de dólares, dinero suficiente para eliminar el hambre del mundo durante 600 años. ¿Quién tenía ese dinero? ¿Dónde estaba? ¿Porqué no había aparecido antes, y porqué cuando apareció fue únicamente para los bancos?

Antes de la última burbuja, el economista estadounidense John Kenneth Galbraith había observado que el método que usan los bancos para crear dinero es tan simple “que la mente lo rechaza”, quizá por considerar increíble que un procedimiento tan redituable para pocos y tan ruinoso para casi todos pase no obstante casi inadvertido.

Ni reserva ni federal

La Reserva Federal de los Estados Unidos no es federal porque a pesar de las apariencias no depende del gobierno sino de un puñado de banqueros, y no es reserva porque no crea dinero sino para prestar; en realidad, solo cobra intereses por sus préstamos. Aparente ser una entidad casi gubernamental, pero es privada y está gobernada por un grupito de plutócratas cada vez reducido y poderoso.

Los gobiernos de todo el mundo, cada uno con su banco central o su propia “reserva” siguen el modelo impuesto por el capital financiero, que en síntesis es endeudar mediante préstamos y cobrar intereses. Cuando un gobierno pide un préstamo el capital financiero crea el dinero necesario de manera solo virtual, y exige el pago de intereses.

Pero no crea el dinero suficiente para pagar los intereses, de modo que al final no será posible devolver y habrá que entregar bienes: campos, empresas estatales, permisos mineros de explotación, reservas de materias primas y todo lo que sabemos gracias a la doctrina neoliberal que debe entregar.

Mientras tanto, los resultados inmediatos y tangibles de esta maniobra son la crisis mundiales, la lucha contra la deuda externa impagable, la pérdida de servicios sociales, de trabajo, de vivienda y de salud de miles de millones de personas en todo el mundo, todos sacrificados por el capital financiero, una fuerza que casi no conocen, y que llega a sus oídos como noticias sobre la inflación, las tasas de desempleo, la bolsa, la cotización de los “commodities” y el déficit de las cuentas del Estado, en un lenguaje lo bastante confuso como para que se entienda poco y simule esconder mucha complejidad.

Los gobiernos siguen pidiendo créditos y como contrapartida cobrando impuestos a contribuyentes agobiados que ya no pueden pagar más.

La Reserva Federal de los Estados Unidos, que por ahora marca el paso del mundo entero en materia financiera es una corporación privada que puede crear dinero sin dar cuentas a nadie, tampoco al gobierno norteamericano, al que tiene asfixiado con una deuda enorme.

El control de la reserva está en manos de un puñado de bancos que extienden su dominio a las empresas petroleras, mineras, a la incursión del capital al campo para controlar la alimentación del planeta, a la industria farmacéutica y a la salud considerada como un negocio.

Los bancos crean el dinero para los préstamos que reclaman imperiosamente los estados, siempre a interés, que en una época muy anterior estuvo prohibido, cuando la economía no gobernaba. Ahora, cuando los bancos gobiernan el mundo y obligan a los gobiernos a no aislarse del “mundo”; es decir, de ellos, el interés es presentado como imprescindible y útil por los que crean el dinero.

Al final el mundo entero está endeudado con quien tiene poder para crear dinero a la medida de sus cálculos.

El sabio tire y afloje

Mientras se sigue creando dinero sin respaldo, de acuerdo únicamente con propósitos financieros, los gobiernos y las empresas harán negocios, abrirán fuentes de trabajo y todos podremos gastar y consumir. Si un día cesa la creación de dinero, mermarán los negocios, disminuirá el trabajo, se detendrá la economía, sobrevendrá la crisis. Y los bancos exigirán el interés que no se podrá pagar.

Cuando la cuerda se tensa bastante, se vuelve a imprimir dinero y afloja la crisis. Se da la buena nueva entonces de que un grupo de grandes cerebros económicos, de estadistas brillantes, encontró la solución del mal y la aplicó con beneplácito de todos, que serán sometidos más tarde a otro ciclo similar con parecida solución para los sobrevivientes.

El voto financiero

Los partidos que toman el poder en países “democráticos” ganan elecciones financiados por empresas que dependen de bancos o tomando créditos de bancos o mediante fuentes “non sanctas” se lavan sus pecados en bancos.

No son los votantes los que ungen a los políticos, sino el poder del dinero el que los hace conocer mediante costosísimas campañas a cargo del poder financiero o mediante donaciones “desinteresadas”. Y a través de grandes medios de prensa controlados por los bancos, que se las arreglan para presentarse como adalides de la libertad de prensa y de expresión.

Los bancos pagan los candidatos que la gente vota y pagan los medios por los que la gente los conoce. La gente no tiene representantes ni medios de conocer cómo funciona un mundo que ya no es suyo. Para el poder financiero pagar es gratis porque tiene los medios de crear dinero.

Todo cambia

Don Quijote, el caballero que dormía mientras el mundo cambiaba, al despertar no lo comprendía. “Aureola, corona, bacín, tal es el orden, Sancho”; es decir el orden sacerdotal, la nobleza y el artesanado. Con los ojos bien abiertos, el burgués despierto, frío, seco y sin ilusión, el hombre moderno, da muestras de entender y dominar el cambio habido desde el tiempos del Papa, el rey y el barbero: “Permitidme fabricar y controlar los dinero de una nación y ya no me importará quién la gobierne”, dijo Mayer Amschel Bauer, el creador de la casa Rothschild en Frankfurt. La relación entre el poder político y el económico está clara desde entonces: gobernará el dinero.

En Europa el control del dinero está en manos de un Banco Central de creación reciente, que impuso una moneda única en el continente y les quitó a los gobiernos la facultad de emitir. Es un banco dirigido por los mismos grupos que manejan la Reserva Federal de los Estados Unidos, nada se les fue de las manos.

El mundo está centralizado, en un remedo idolátrico de la Unidad que postulaban las sabidurías antiguas. Al cabo está un persistente proyecto del poder financiero: el gobierno mundial único del dinero para beneficio del dinero.

El origen de la Reserva

La vieja leyenda del hombre y la bestia tuvo su formulación literaria en “El Dr. Jekyll y Mr. Hyde” en la Edimburgo de Robert Louis Stevenson. De manera curiosa, fue en una isla del estado de Georgia llamada “Jekyll” donde siete banqueros formularon en 1910 la idea de la Reserva Federal, que fue creada por ley poco después, en 1913.

Esa ley delegó la función indelegable del congreso de acuñar moneda en una empresa privada sin responsabilidad ante el Estado. La Corte Suprema de los Estados Unidos determinó que esa norma es inconstitucional, pero sigue vigente como si nada. Es decir, cuando la cosa de verdad importa al poder real, no hay congreso, constitución ni corte que importe.

En aquella reunión en la isla de nombre predestinado se echaron las bases para cambiar el capitalismo de competencia, la “mano invisible del mercado” de Adam Smith, que algunos socialistas mencionan todavía, por el monopolio. Un siglo después la idea se ha impuesto en toda la línea y permanece en la discreta penumbra necesaria para que triunfen los fraudes, sobre todo uno tan enorme como éste.

Una historia de época narra que el presidente Woodrow Wilson admitió luego haber cometido un error terrible al aprobar la ley, votada de madrugada, en tiempo de navidad, cuando los legisladores habían viajado a sus estados o estaban por viajar, y muchos no habían leído el texto. “Arruiné inconscientemente a mi país” habría dicho el presidente. Cuatro décadas más tarde, otro presidente, John Fitzgerald Kennedy, se propuso eliminar el sistema de la reserva federal para terminar con un banco central que tiene capacidad de imprimir billetes y tiene acogotado al gobierno de los Estados Unidos con una deuda de 8.400.000.000.000 dólares. Providencialmente, Kennedy fue asesinado y los banqueros siguen cobrando intereses, que llegaron a 174.000.000.000 de dólares apenas en los tres primeros meses de 2006. Los banqueros están cada vez más ricos y el mundo cada vez más pobre, y la tierra cada vez más exhausta debido a la impiadosa explotación a que es sometida. 85 familias de banqueros tienen en 95 por ciento del dinero del mundo.

La opinión de los padres de la patria

Benjamín Franklin entendía que Inglaterra había pretendido cobrar impuestos excesivos a sus colonias de Norteamérica porque el rey había tomado (la guerra es cara) demasiados créditos en el Banco de Inglaterra y debía pagar los intereses. Esa era una de las causas de la revolución, creía, y se propuso evitar en los Estados Unidos algo semejante al Banco de Inglaterra, 219 años anterior a la Reserva Federal y principal antecedente suyo.

Otro padre de la patria, James Madison, redactor de la constitución, dentro del espíritu religioso de la época comparó a los banqueros con los “cambistas” del evangelio y notó que Jesús expulsó dos veces a los cambistas del templo de Jerusalén.

“La historia nos dice que los cambistas han utilizado todos los medios posibles de abuso, intriga, engaño y violencia para mantener su control sobre los gobiernos controlando el dinero y su emisión, escribió.”

Thomas Jefferson también tenía fundados temores en la intención de los banqueros: “Creo sinceramente que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que los ejércitos permanentes. Ya han creado una aristocracia del dinero que ha desafiado al gobierno. El poder de emisión debería ser arrebatado a los bancos y restaurado a aquellos a los que pertenece, como corresponde”.

El poder del dinero, según Lincoln

Lo que pasó en 1913 gracias a la inconsciencia o la complicidad de Wilson fue que los bancos arrebataron el poder de emitir dinero al gobierno. Durante la guerra civil norteamericana, la opinión de Abraham Lincoln no era más suave: “Los poderes del dinero se alimentan de la nación en tiempos de paz y conspiran contra ella en tiempos de adversidad. Son más despóticos que un monarca, más insolentes que la autocracia y más egoístas que una burocracia. Denuncian, como enemigos públicos, a todos los que cuestionen sus métodos o saquen a la luz pública sus crímenes. Tengo dos grandes enemigos: el Ejército del Sur frente a mí y los banqueros detrás. De los dos, el que está atrás es mi mayor enemigo”.

Aunque no era profeta, a la fuerza también profetizaba, sobre todo cuando veía venir tormenta y escuchaba tronar. “Veo que se acerca en el futuro cercano una crisis que me inquieta y que me hace temblar por la seguridad de mi país… han entronizado a corporaciones y seguirá una era de corrupción en los cargos importantes, y el poder del dinero del país se esforzará por prolongar su reino utilizando los prejuicios de la gente hasta que toda la riqueza se acumule en unas pocas manos y la República sea destruida.”

No es seguro que haya dicho esto, pero hay que tomarlo en cuenta y considerarlo una prognosis moderada. Y advirtamos dónde veía Lincoln la inseguridad de su país y dónde la ven ahora los banqueros.

La reserva federal es tan beneficiosa al interés público como un misil nuclear que cayera en una megalópolis. La gente acostumbra en navidad y año nuevo a festejar los cohetes y las cañitas voladores, pero debería advertir que lo que viene volando ahora es algo muy diferente. Quizá estemos a tiempo de reaccionar y advertir que el mundo funciona de manera sencilla, bajo las órdenes de una plutocracia ciega para todo lo que no sea su ganancia y racional sólo para el lucro. O quizá seamos una especie destinada a terminar sin gloria un paso por la Tierra que parecía glorioso.

De la Redacción de AIM.