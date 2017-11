Paracelso: médico, mago y mucho más

El 11 de noviembre de 1493 nació en Einsiedeln, Suiza, el teólogo, físico, médico y alquimista Aureolus Theophrastus Bombast von Hohenheim, conocido en la historia como Paracelso, una figura típica del Renacimiento, desmedida, vital, enigmática y sabia, que cuando se la considera como inconsistente se impone por su ciencia y cuando se la considera por su ciencia se impone como inconsistente.

Paracelso es un personaje fascinante por su extremo espíritu crítico de increíble agudeza, su pasión y su temperamento enigmático, tanto como la multitud de ciencias a las que dedicó sus extraordinarias capacidades y la penetración de que hizo gala en cada una. Hijo de un médico, como él, Parecelso parecía impulsado por una fuerza demoníaca que lo obligaba a moverse continuamente ya desde su adolescencia en busca de un saber universal.

Estudió en Viena, en Ferrara y en Strasburg. En 1522 era cirujano militar al servicio de la república de Venecia. Ninguna universidad europea encontró favor ante sus ojos de inconformista, ya desde los 14 años, cuando recorrió varias de ellas con compañeros de su edad y quedó decepcionado de la educación que se ofrecía en ellas. Fue médico itinerante porque no siguió una carrera universitaria ni se estableció como galeno. En Strasburg y en Basilea, consiguió curar casos muy difíciles.

Paracelso, fiel a su temperamento y a su concepción de un saber universal, entró en conflicto con los representantes de la medicina académica.

Amenazado de cárcel por haber insultado a un juez, abandonó Basilea para viajar por Europa. En las ciudades balnearias estudió los poderes terapéuticos que se atribuían al agua.

Respondiendo a una invitación del arzobispo de Salzburg, escribió su obra mayor: Phiosophia sagax. Murió en Salzburg, la ciudad donde nació Mozart, el 24 de septiembre de 1541, después de haber legado sus bienes a los pobres.

Paracelso no comulgó con católicos ni protestantes, su visión era más mística que religiosa, o mejor: había llegado a concebir que el saber que buscaba no podía ser científico, ni teológico ni confesional, sino universal.

Su obra trata de alquimia, astrología y magia, de cirugía, medicina y química, respondiendo en esto a la nueva manera renacentista que se expresaba en curiosidad ilimitada.

El médico Paracelso tomaba en cuenta la experiencia pero su ciencia, muy apartada de la oficial, no era racionalista y se negaba a apartar al hombre no solo de su entorno, sino del Universo respetando todas las influencias que lo tocan, incluidas las “ocultas”.

No era una ciencia analítica ni racionalista, exigía conocimientos esotéricos y cierto dominio de las ciencias herméticas en que se complementaban la ciencia, la magia y la religión.

Van Helmont (1577-1644), que puso la base química de la biología y la terapéutica, no negó su deuda con Paracelso. La homeopatía heredó en parte la filosofía médica del Renacimiento al punto que para algunos Paracelso fundó la bioquímica.

Paracelso tuvo en cuenta el principio alquímico de la separación, que distinguía entre el mundo «visible» y el «invisible». El invisible estaba poblado de fuerzas a las que los antiguos llamaban «demonios». En realidad, la alquimia como ciencia tradicional buscaba la transformación del propio alquimista, su paso del mundo de los fenómenos al mundo del que dependen los fenómenos o “paso más allá de la forma”, en sentido estricto, “transformación”.

No se trataba de transformar el plomo en oro sino como símbolo de la otra transformación. Ese es el sentido de la frase “nuestro oro (nuestra meta) no es el oro del vulgo”.

Paracelso no era solo un teórico; obtuvo curaciones espectaculares, que sus contemporáneos no dudaron en llamar “milagrosas”, entre ellas las de impotentes, sifilíticos, epilépticos y sordos.

Quien quiera conocer sus aportes a la medicina moderna, debe extraerlos de obras donde aparecen junto a concepciones filosóficas y sociales y debe conocer la medicina de su época, y conocer al detalle las ciencias herméticas.

Frases de Paracelso, dirigidas muchas contra los académicos de entonces

“No parto de mí, sino de la Naturaleza, de la que también yo he salido” (A favor del fundamento experimental del conocimiento científico)

“Como no sois ni tan eruditos ni experimentados que podáis enseñarme ni la menor letra, protegeré mi brillo de las moscas” (Contra los docentes universitarios)

“Os digo que el pelo de mi nuca sabe más que vosotros y todos vuestros escribientes, y los cordones de mis zapatos son más eruditos que vuestros Galeno y Avicena, y mi barba ha visto más que todas vuestras universidades” (Contra la enseñanza de su época, basada en la repetición de maestros antiguos)

“No llorar, sino saber” (Primacía del conocimiento sobre el sentimiento)

“El médico no es más que el servidor de la Naturaleza, y no su dueño. Por eso corresponde a la Medicina seguir la voluntad de la Naturaleza”. (Hoy el hombre se considera dueño de la naturaleza)

“En una planta hay más virtud y energía que en todos los gruesos libros que se leen en las universidades, a los que no ha sido concedida larga vida”. (Alude al fracaso de las técnicas terapéupicas de su época y al descrédito inminente de la enseñanza libresca)

“Ni siquiera un mataperros puede aprender a desollar en los libros sino tan sólo en la experiencia”.

“El arte de la Medicina echa sus raíces en el corazón. Si tu corazón es falso, también tu medicina lo será; si tu corazón es recto, también lo será el médico que haya en tí”. (Comparar con el proverbio chino: “Si un hombre correcto aplica el procedimiento correcto, llegará a un resultado correcto. Si un hombre incorrecto aplica el procedimiento correcto, llegará a un resultado incorrecto”)

“Lo cierto es que en el mismo lugar de la tierra donde existe un veneno mortal, existe también un exacto contraveneno y que del mismo modo que se engendran las enfermedades se produce la salud”. (Proposición derivada de la idea de que no puede haber desequilibrio final en la naturaleza)

“Sabed que nuestro mundo y todo lo que vemos y podemos tocar en nuestro entorno no son más que la mitad del Cosmos. Aquel mundo que no vemos es igual al nuestro en peso y medida, en esencia y condición. De donde se sigue que también hay otra mitad del hombre que actúa en ese mundo invisible. Cuando sabemos de la existencia de ambos mundos, entendemos que sólo las dos mitades forman un hombre completo; porque son por así decirlo como dos hombres unidos en un cuerpo” (El hombre, como cualquier ser, es producto del influjo de un principio esencial sobre otro sustancial)

“El hombre es hijo de dos padres; el uno es la “tierra”, el otro el “cielo”… De la tierra recibe el cuerpo material, del “cielo” su índole. Así aquélla conforma su figura, y el cielo le regala la “luz de la Naturaleza”. Todo hombre refleja la índole de su padre; puede hacer aquello que es innato. Y se ha dado poder a los hijos para disponer sobre la herencia de sus padres”

“Aún cuando sea hijo de Saturno, y Saturno haya ensombrecido su nacimiento, el hombre puede dominar a Saturno y convertirse en hijo del Sol” (Resumen del opus alquimico en pocas palabras)

“Porque como por fuera, así por dentro; lo que no está fuera, tampoco está dentro del hombre. Lo exterior y lo interior son UNA sola cosa, UNA constelación, UNA influencia, UNA concordancia, UNA duración… UN fruto”. (Ilustración de un principio de filosofía hermética que afirma la unidad esencial de todos los seres y su diversidad solo aparente)

“Como el Sol puede brillar a través de un cristal y el fuego irradia calor de las estufas, aunque no atraviesen ambos cuerpos, así el cuerpo humano puede hacer que su fuerza actúe a lo lejos y seguir quieto en su sitio, como el Sol que brilla a través del cristal y sin embargo no

lo atraviesa”. (La teoría de “actuar sin actuar” implica que el hombre que alcanzó la perfección no necesita actuar para ser el centro de todas las cosas e influir sobre ellas en quietud, como el sol en los planetas)

“El mundo entero rodea al hombre como el círculo rodea a un punto (central). De ello se desprende que todas las cosas están referidas a este punto, de forma no diversa a la del corazón de una manzana, que está rodeado y mantenido por el fruto y obtiene de él su alimento… Así el hombre es también un corazón y el mundo su manzana; y como le sucede al corazón de la manzana, así le sucede al hombre en el mundo que le rodea” (Otra ilustración del mismo principio anterior)

“Así que el niño no precisa ni de astro ni de planeta; su madre es su estrella y su planeta”

Quita la atención sobre los horóscopos y la “carta natal” y la pone sobre la madre como más significativa que ninguna otra influencia).

“La imaginación es como un sol, obra dentro de su mundo do quiera que luzca. El hombre es lo que piensa. Si piensa fuego está ardiendo, si piensa guerra está guerreando” (El pensamiento es capaz de identificarnos con lo que pensamos y por vía del conocimiento llegar a ser hasta cierto punto aquello que conocemos. Sin esta identificación parcial, no habría ningún conocimiento verdadero)

Reglas de Paracelso

1.- Lo primero es mejorar la salud.

Para ello hay que respirar con la mayor frecuencia posible, honda y rítmica, llenando bien los pulmones, al aire libre o asomado a una ventana. Beber diariamente en pequeños sorbos, dos litros de agua, comer muchas frutas, masticar los alimentos del modo más perfecto posible, evitar el alcohol, el tabaco y las medicinas, a menos que estuvieras por alguna causa grave sometido a un tratamiento. Bañarte diariamente, es un habito que debes a tu propia dignidad.

2.- Desterrar absolutamente de tu ánimo, por más motivos que existan, toda idea de pesimismo, rencor, odio, tedio, tristeza, venganza y pobreza.

Huir como de la peste de toda ocasión de tratar a personas maldicientes, viciosas, ruines, murmuradoras, indolentes, chismosas, vanidosas o vulgares e inferiores por natural bajeza de entendimiento o por tópicos sensualistas que forman la base de sus discursos u ocupaciones. La observancia de esta regla es de importancia decisiva: se trata de cambiar la espiritual contextura de tu alma. Es el único medio de cambiar tu destino, pues este depende de nuestros actos y pensamientos. El azar no existe.

3.- Haz todo el bien posible.

Auxilia a todo desgraciado siempre que puedas, pero jamás tengas debilidades por ninguna persona. Debes cuidar tus propias energías y huir de todo sentimentalismo.

4.- Hay que olvidar toda ofensa, más aun: esfuérzate por pensar bien del mayor enemigo.

Tu alma es un templo que no debe ser jamás profanado por el odio. Todos los grandes seres se han dejado guiar por esa suave voz interior, pero no te hablara así de pronto, tienes que prepararte por un tiempo; destruir las superpuestas capas de viejos hábitos, pensamientos y errores que pesan sobre tu espíritu, que es divino y perfecto en si, pero impotente por lo imperfecto del vehículo que le ofreces hoy para manifestarse, la carne flaca.

5.- Debes recogerte todos los días en donde nadie pueda turbarte, siquiera por media hora, sentarte lo más cómodamente posible con los ojos medio entornados y no pensar en nada.

Esto fortifica enérgicamente el cerebro y el Espíritu y te pondrá en contacto con las buenas influencias. En este estado de recogimiento y silencio, suelen ocurrírsenos a veces luminosas ideas, susceptibles de cambiar toda una existencia. Con el tiempo todos los problemas que se presentan serán resueltos victoriosamente por una voz interior que te guiara en tales instantes de silencio, a solas con tu conciencia. Ese es el daimon de que habla Sócrates.

6.- Debes guardar absoluto silencio de todos tus asuntos personales.

Abstenerse, como si hubieras hecho juramento solemne, de referir a los demás, aun de tus más íntimos todo cuanto pienses, oigas, sepas, aprendas, sospeches o descubras. Por un largo tiempo al menos debes ser como casa tapiada o jardín sellado. Es regla de suma importancia.

7.- Jamás temas a los hombres ni te inspire sobresalto el día de mañana.

Ten tu alma fuerte y limpia y todo te saldrá bien. Jamás te creas solo ni débil, porque hay detrás de ti ejércitos poderosos, que no concibes ni en sueños. Si elevas tu espíritu no habrá mal que pueda tocarte. El único enemigo a quien debes temer es a ti mismo. El miedo y desconfianza en el futuro son madres funestas de todos los fracasos, atraen las malas influencias y con ellas el desastre. S

i estudias atentamente a las personas de buena suerte, veras que intuitivamente, observan gran parte de las reglas que anteceden. Muchas de las que allegan gran riqueza, muy cierto es que no son del todo buenas personas, en el sentido recto, pero poseen muchas virtudes que arriba se mencionan. Por otra parte, la riqueza no es sinónimo de dicha; Puede ser uno de los factores que a ella conduce, por el poder que nos da para ejercer grandes y nobles obras; pero la dicha más duradera solo se consigue por otros caminos; allí donde nunca impera el antiguo Satán de la leyenda, cuyo verdadero nombre es el egoísmo.

Jamás te quejes de nada, domina tus sentidos; huye tanto de la humildad como de la vanidad. La humildad te sustraerá fuerzas y la vanidad es tan nociva, que es como si dijéramos: pecado mortal contra el Espíritu Santo.

Paracelso.