Advierten que las políticas de Producción no le llegan a las pymes

Aunque el cambio de rango del ex ministerio de Producción de la provincia, que pasó a secrea secretaría, preocupó en algunos sectores, no generó la misma inquietud entre las pymes que ya se veían relegadas. “Lo que vemos es que la dirección de Pymes (dependiente de Producción) se maneja con muy pocos recursos”, dijo a AIM el tesorero de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), Manuel Gabás. Además expresó disconformidad con el proyecto de condonación de deudas a termas.

El cambio de Producción de ministerio a secretaría no genera nuevas preocupaciones a las ya maltrechas pymes entrerrianas. Los representantes del sector no creen que la decisión pueda generar algún tipo de complicación, dado que hasta hoy no ven políticas efectivas en beneficio de los pequeños y medianos empresarios de la provincia.

“Lo que vemos que la dirección de Industria y Pymes (que se encuentra bajo la órbita de Producción) se maneja con muy pocos recursos”, afirmó el tesorero de Apyme, Manuel Gabás.

Si bien aclaró que en la entidad no analizaron los cambios producidos en el gabinete y sus posibles impactos (a favor o en contra) sobre la realidad del sector, admitió: “Tampoco vemos que sea una discusión en el Gobierno, que esté con recursos como para apoyar sectores de micro y pequeñas empresas, que para nosotros son las de 5, 10, 15 y hasta 50 empleados. No vemos que haya habido facilidades”.

Aunque reconoció que hay “una buena relación” con la dirección de Industria y Pymes, sostuvo que han participado de reuniones sin resultados concretos (“hay proyectos pero que no nos tocan a nosotros”).

Mientras las políticas no llegan en beneficio de las pymes, genera malestar que se pretendan condonar a empresarios termales deudas por 31 millones de pesos debido al no pago del canon por la explotación del recurso en los últimos cuatro años: “Nunca hay que condonar deudas a sectores empresariales que se ha beneficiado siempre o han sido prebendarios del Estado, en este caso provincial”, sentenció el tesorero de Apyme aunque consideró que “habría que ver caso por caso, aquellas termas que son de los municipios. Pero esta picardía de no pagar los impuestos y después acudir a una mora y en este caso peor a una ley, es inconcebible”.