Filósofo analfabeto

Juan Miguel Petit entró en la Cárcel de Punta de Rieles para entrevistarse con un recluso pero, cuando llegó a su encuentro, este se excusó. “Me va a tener que disculpar, doctor, pero hoy no puedo atenderlo. Me agarró en un día fatal”, dijo el recluso en una visita ocurrida hace unos meses.

El preso debía asistir a un taller de teatro, luego preparar la edición de una revista interna y, finalmente, por la tarde, asistir a una sesión de yoga. “Que pase algo así es notable”, dijo el comisionado parlamentario en su conferencia “Situación de las cárceles uruguayas” que ofreció este jueves en la sede del Colegio de Abogados del Uruguay.

No es que en Punta Rieles se encuentren los “mejores presos”, aseguró Petit, sino que existen “mejores condiciones de rehabilitación”. Porque, en definitiva, “se trata de los mismos reclusos que en otras circunstancias terminan en los techos prendiendo fuego todo o delinquiendo después”. Además de las condiciones de salud, alimentación y vivienda, el hecho de que se encuentren trabajando y estudiando es crucial “para que las personas terminen rehaciendo su vida”, dijo Petit

De otro modo reinciden y lo hacen a un nivel que los números no matizan: el 60,6 por ciento de la población penitenciaria, que llega a los 11.359 individuos, estuvo en la cárcel más de una vez. Y en este aspecto fallan tanto el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) como el sistema educativo, porque “pese a que la gente piensa que los presos se pasan tirados en las celdas y en los patios, o peleándose, hay muchísimos que piden para estudiar y trabajar y no los dejan, porque no hay cupos disponibles”, lamentó.

Educación y trabajo

Según datos del INR, en el primer semestre de este año solo el 21,6 por ciento de la población carcelaria –unos 2.405– recibió algún tipo de educación formal.

Y el analfabetismo es alarmante: en algunos módulos supera el 25 por ciento, por lo cual el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario demanda en forma urgente la creación de un plan de alfabetización. ¿Por qué es importante saber leer y escribir?

La respuesta es obvia, indicó Petit, pero de todos modos le trasladó esa pregunta a un recluso analfabeto escogido al azar, para conocer qué respuesta daba. Lo primero que respondió fue que conocer la escritura le permitiría conseguir un mejor trabajo pero agregó algo aún más importante. “Me respondió que si supiera leer, se llevaría mejor con los demás pero que, sobre todo, le ayudaría a pensar más. Yo le dije que esa misma respuesta es la que daría, por ejemplo, el filósofo español Fernando Savater”, narró Petit.

Respecto a los presos que trabajan, unos 3.928 lo hicieron durante el primer semestre. Y allí hay una irregularidad que a Petit le rompe los ojos: ningún recluso recibe beneficios laborales. “El otro día visité una cárcel del interior y había siete presos que cocinaban para los casi 450 compañeros, de lunes a domingo, sin ingreso. Y no están inscritos en el BPS , no cuentan con seguro contra accidentes ni con un certificado que constate que saben su oficio”, cerró el comisionado.

Alta reincidencia

Un recluso es liberado y comienza a caminar por la carretera, con 100 pesos en el bolsillo. No sabe hacia dónde va, dónde va a dormir ni de qué va a trabajar, indicó el comisionado. “Esa situación sigue siendo figurita repetida”, dijo Juan Miguel Petit, debido a que no existen buenos programas para la reinserción social. En los países nórdicos, el índice de reincidencia no supera el 20 por ciento. “Uruguay tiene los medios de reducir la suya a la mitad, o sea al 30 por ciento, pero hace falta mucho trabajo”, advirtió.

El Observador, Montevideo.