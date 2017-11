Estatales se declararon en “alerta y movilización” para exigir que se cumplan las paritarias

La Comisión Directiva Central de la Unión Personal Civil de la Nación (Upcn) Entre Ríos anunció a AIM que están estado de alerta y movilización ante el incumplimiento del pase a planta y recategorizaciones que acordó el Gobierno con los sindicatos en paritarias. Preocupa, además, el contexto de reformas laborales y previsionales que impulsa Mauricio Macri.

Concluye el año y el Ejecutivo no cumplió con la totalidad del acuerdo paritario al que llegó con los trabajadores públicos. El conflicto se presenta a partir del pase a planta permanente de contratados y recategorizaciones de agentes.

Las negociaciones colectivas de trabajo fueron calificadas como positivas por el secretario general de Upcn Entre Ríos, José Allende, quien destacó a esta Agencia el ámbito de diálogo, que permitió una recomposición que implicó la cláusula gatillo ante una posible disparada de la inflación: “Cerramos un año inmensamente positivo, hicimos un acuerdo paritario que nos costó un ministro (Ariel De La Rosa), pero entendíamos que no podía ser negociable un Ministerio por una negociación salarial, que implicaba un salario digno”. En ese marco, Allende subrayó que “se firmó un convenio que hoy, terminado el año, se puede calificar de exitoso, porque la pauta salarial no precisó de la cláusula gatillo”.

Sin embargo, el conflicto se presenta ante el incumplimiento del Gobierno del proceso de regularización del personal. “Estamos en la actualidad con medidas de fuerza en varios organismos por cuestiones particulares, pero está pendiente una medida de fuerza si no se cumple con lo pactado y homologado en paritarias, que implica el proceso de pase a planta y recategorizaciones”, detalló el dirigente sindical.

La advertencia, la realizó luego de exponer la fuerza del gremio que despliega un fuerte crecimiento y afianzamiento en Entre Ríos, ya que llegó a los 12.000 afiliados y promueve espacios que no sólo apuestan a la defensa de los derechos de los trabajadores sino que eleva la apuesta a estrategias del acceso a la cultura y el ocio para sus pares de clase.

Que la reestructuración del Estado no se descargue sobre los trabajadores

El debate por la estabilidad laboral se da con la espada de Damocles sobre los trabajadores, donde el Gobierno nacional presiona para que las provincias reduzcan a la mínima expresión los servicios públicos y los gastos de las arcas del interior.

En ese marco, Allende apoyó la restructuración del Estado anunciada por Gustavo Bordet pero aclaró que desea que la modernización super-estructural publicitada no sea una cortina de humo y caiga sobre los trabajadores, por lo que aclaró que los gremios no permitirán que la reducción implique un achicamiento del Estado encubierto, ya que detrás de cada trabajador hay un derecho que se está garantizando al pueblo.

“Ojalá no termine siendo lo mismo que (Mario) Moine, quien dijo que había que achicar el Estado”, disparó el referente de Upcn, quien recordó que la demonización del Estado viene de los ’90., “donde se enfrentó al Estado con la sociedad y se hizo creer que ‘los vagos’ están en el Estado y los productivos están afuera y eso es mentira”.

Unidad sindical para enfrentar las reformas

En un escenario cada vez más complejo, Allende comentó que preocupa que la provincia se adhiera a las reformas laboral y previsional que impulsa la gestión de Macri, pero aclaró que hay que dar debates que están pendientes sin resignar derechos.

“Somos conscientes de nuestra fuerza y que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y Upcn se abrazarán para ir juntos si no se cumple con la paritarias”, y se intenta avanzar sobre derechos adquiridos, ya que remarcó que “en la época de crisis lo que logran es que nos juntemos”.

“Que no se equivoquen, que no crean que no nos vamos a juntar a defender la Caja de Jubilaciones”, subrayó Allende, quien no dudó jugar su carta más fuerte que implica un profundo debate sobre las soluciones que se deben impulsar para que la Caja no quiebre, ya que develó que hay muchas cosas que se pagan que no les compete, como los conflictos que se generan por las Cajas Municipales.