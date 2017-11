Vía libre para el acoso callejero

AIM en comisiones. La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados se reunió hace instantes para avanzar con los proyectos de ley de acoso callejero. Si bien los legisladores acordaron elaborar una redacción común y dictaminar, la iniciativa tendría tiempo hasta mañana para ser tratada, ya que perdería estado parlamentario al renovarse las bancas. No obstante, la presidenta de la Comisión, María Gabriela Burgos (UCR, Jujuy), adelantó a AIM que el proyecto podría presentarse nuevamente en 2018. De todos modos, pasa un año más y el país adolece de una norma que penalice conductas que son normalmente aceptadas y que implican cuestiones de género. “Necesitamos que el Congreso le diga a los hombres que a las mujeres no se les puede decir cualquier cosa”, sentenció en reunión la diputada y autora de una de las propuestas, Victoria Donda (Libres del Sur, Buenos Aires).

Los diputados de la Comisión de Legislación Penal se reunieron este miércoles para estudiar tres proyectos de ley sobre acoso callejero que se encontraban sin tratamiento. Los legisladores decidieron elaborar una redacción unificada y dictaminar, para luego pasar a la Comisión de Familia. La elaboración de la iniciativa sería en base al texto de Donda.

Sin embargo, lo que parecía ser un avance en la materia, no tuvo suerte, ya que todos los proyectos tienen tiempo hasta mañana para ser aprobados en comisiones, ya que cambiarán las conformaciones de las comisiones. Así, el texto quedaría nuevamente sin tratamiento, porque no tendría tiempo de ser aprobado en la Comisión de Familia, adonde también tiene giro. No obstante, desde la Presidencia informaron a AIM que la iniciativa se podría presentar nuevamente el próximo año legislativo.

La principal disidencia entre los legisladores fue en torno al planteo sobre si la figura a incorporar sería el acoso a la mujer –tal como lo establece la diputada de Libres del Sur- o la persona en general, como rezan los otros dos proyectos, autoría de las legisladoras Olga Rista (UCR, Córdoba) y Gabriela Troiano (PS, Buenos Aires), respectivamente.

Por su parte, Donda destacó que “poder discutir este tema para nosotras es muy importante después de un tiempo de esperarlo”. Respecto a los cuestionamientos de los diputados de por qué no se generalizaba bajo la figura de persona, y no específicamente de la mujer, Porque no persona en lugar de mujer, la legisladora explicó que “las mujeres (casi un 98 por ciento) recibimos alguna conducta considerada acoso callejero en algún momento de nuestras vidas”, y sentenció: “Si te tocan el culo en el subte no es acoso, es abuso, y hay que denunciarlo. Eso entra en otra figura penal”.

“El acoso callejero no está penado, porque es considerado un piropo. Entiendo que hay construcciones culturales que son normalmente aceptadas. Sin embargo, incluir esto en el Código Penal es decirle a la sociedad que está mal hacer ‘eso’ y mandar una señal del lugar que debe ocupar la mujer en la sociedad”, dijo y agregó: “Necesitamos que el Congreso le diga a los hombres que a las mujeres no se les puede decir cualquier cosa”.

Al respecto, el diputado Luis Alfonso Petri De Petri (UCR, Mendoza) pidió que se establezca un ajuste en la multa para dentro de unos años, es decir, una unidad de actualización para evitar modificar la norma más adelante.

Asimismo, alertó que “hay que trabajar el tipo penal que es la afectación directa o indirecta. A qué se refiere con un ambiente ofensivo en espacio público. Esto se aplicará en todo ámbito en donde se generan interacciones. Es importante definir la presunción del tipo penal”, y aclaró que si bien “es una bandera de un colectivo, vamos a incluir una figura a penal”, por lo que “hay que contemplar la totalidad de las particularidades que se puedan generar”, ya que “se pueden dar situaciones donde el acoso sea a alguien que no sea mujer. Estoy de acuerdo con la idea pero es importante ser preciso en el tipo penal para que quienes acosan sean atrapadas por el brazo del derecho penal generando un cambio cultural”.

Para subsanar ese detalle, Donda sugirió que podría modificarse ese punto basado en el género y/u orientación sexual, para que contemplen a todas las personas. De todos modos, ratificó que, si bien hay excepciones, a las que acosan en general son a las mujeres o quienes se perciben como tal”.

La presidenta de la Comisión, María Gabriela Burgos subrayó que “lo que se plantea acá es una cuestión de género (…) por qué me tienen que decir si no tengo ganas de recibirlo”, y advirtió que de lo que se trata es de “poner línea en cuanto a conductas y respeto”.