Tratamiento natural para el herpes labial

No hay nada más engorroso y poco estético que padecer de una enfermedad de este tipo. Y mucho más, si esta es visible antes los ojos de las personas, ya que el rostro es nuestra carta de presentación. En ese momento entra la inseguridad y hasta la autoestima se va abajo debido a esto. Es por ello, que hoy pensando en todas aquellas personas portadoras de esta enfermedad, hemos traído un artículo muy completo. Además, lleno de información veraz y eficaz para que conozcas un tratamiento natural para el herpes labial.

Eliminar el herpes labial en corto tiempo

El aspecto físico no lo es todo y mucho menos una afección como esta debe desanimarte si no encuentras la cura. No te preocupes por ello y no le prestes mucha atención, total una enfermedad no te define como persona. Pero, no todos piensan igual, y sabemos que muchos se encuentran en busca de un tratamiento natural para el herpes labial. Por ese motivo, hemos indagado y hemos encontrado información muy importante acerca de esta enfermedad.

¿Buscas reducir el herpes labial en pocas horas? Te recomendamos tomar en cuenta los siguientes consejos:

Para empezar, tu mejor aliado para llevar a cabo este cambio, será el ajo. No solo sirve para darle gusto a la comida. Sino también para controlar que afecciones como esta lleguen a su punto más crítico. Por suerte, el ajo es fácil de conseguir, simple de utilizar y no produce efectos secundarios como muchos fármacos. En este caso deberás triturar el diente de ajo, para posteriormente colocarlo directamente sobre el área afectada por el herpes. Si este se encuentra expandido sobre el labio, deberás realizar este ejercicio con otros ajos.

Por lo general, se recomienda dejar reposar la pasta de ajo por 15 minutos. Posteriormente, se deberá lavar el área con abundante agua. De esta manera, el herpes debería desaparecer en cuestión de minutos. Pero de no ser así, pasa a colocar el ajo en una venda y colócatela en el labio durante toda la noche. Todo esto es gracias a las propiedades del ajo, como el sodio, calcio, ácido fosfórico, vitamina C, B, D. Los cuales trabajan en conjunto para la mejora de esta afección.

Herpes labial remedios caseros

No temas si tienes herpes labial, por suerte la creatividad y él ingenio han de lograr mejores cosas con respecto a esta enfermedad. Debido a que no existe una cura en concreto para ella, la gente se las ha ingeniado para buscar una salida a esta antiestética afección. Una opción es el bicarbonato, ya que ofrece alivio al molesto dolor que producen estas erupciones. Por consiguiente, el tratamiento natural para el herpes labial con bicarbonato de sodio es sencillo de realizar. Solo deberás poner una gota de agua en una mínima cantidad de bicarbonato, para hacer una pasta con esta fusión. Luego de esto, debes colocar la pasta sobre el herpes, dejando reposar por 15 minutos, para después lavar con agua. Como resultado, obtendrás una mejora en cuanto a la presencia del herpes. Por desgracia, no desaparecerá para siempre, solo lograrás disminuirlas un poco con este tratamiento.

¿Cómo curar el fuego labial rápido?

Seguimos indagando sobre otros tratamientos naturales para el herpes labial. En esta oportunidad, detallaremos en un listado los diferentes métodos para combatir el molesto herpes. – La leche: comenzamos este recorrido sobre los tratamientos naturales para el herpes labial con la efectiva leche. Esta puede atacar el herpes incluso antes de su aparición, por ese motivo se recomienda siempre tomar esta bebida. Debido a que contiene lisina, un aminoácido idóneo para sanar progresivamente este virus. La leche se ha convertido en el mejor aliado contra el herpes. De manera que cuando sientas los síntomas del herpes como el hormigueo sobre los labios, recurre rápido a la leche. De esta forma, estarás bloqueando un posible brote de mayor alcance y usarás un tratamiento natural para el herpes labial.

– El té negro: no olvidemos las propiedades antivirales que guarda el té negro, ideales para combatir y frenar el herpes labial. Es por esa razón, que se localiza entre los primeros remedios naturales para esta micosis. En este caso, tendrás que utilizar bolsitas de té negro sobre el área infectada. No hay duda, que de manera fácil y sencilla, una alternativa para la disminución de este virus, es el té negro.

– Limón, una buena opción: con propiedades curativas para muchas enfermedades, se encuentra el limón, otra elección que debes tener en cuenta para la sanación del virus. Para ello, debes exprimir el limón y aplicarlo en gotas sobre el herpes. De manera que sientas como refresca la herida y, posteriormente, como sana la erupción. Con medio limón basta para trabajar el área infectada.

Remedios caseros para los fuegos dentro de la boca

El herpes no solo se presenta en la parte exterior del labio, sino también adentro de la boca. Por lo tanto, el tratamiento allí cambia, no es igual que el de la parte exterior. Así que, debes llevar a cabo los siguientes procedimientos como un tratamiento natural para el herpes labial para ganarle la batalla:

– Infusión de manzanilla: las propiedades antiinflamatorias y antisépticas de la manzanilla coadyuvan a reducir la aparición del herpes. De igual forma, evita su propagación, solo debes hervir un vaso de agua, para luego agregar las flores y dejar reposar por 5 minutos. Luego de esto, deberás hacer gárgaras con esta infusión por lo menos cuatro veces al día, luego de cada comida.

– Miel: para un mejor resultado se recomienda mezclar la miel con unas gotas de vinagre en cantidades iguales. Luego pasar a aplicar adentro del labio donde se encuentre el herpes creando malestar. ¿Sabías qué la miel, por su parte, trabaja como relajante sobre la zona y el vinagre como antibacteriano? Pues esta mezcla hace de estos dos componentes, la combinación idónea para atacar el indeseable herpes.

– El hielo: por último, pero no menos importante, encontramos que el hielo sirve como antiinflamatorio. Es decir, en el primer instante que sientas un cosquilleo dentro del labio y notes una leve ampolla, colócate una bolsita de hielo. De esta manera, estarás reduciendo la aparición del herpes. En general, con todos estos tratamientos naturales para el herpes, notarás como éste se irá contrayendo y serás tú la vencedora. Por otro lado, trata de llevar una vida libre de estrés, ya que esto influye mucho en su aparición luego de la infección. De igual forma, llevar una dieta rica en vitaminas, te será de mucho beneficio.

¿Por qué sale el herpes labial?

Para atacar de raíz el problema del herpes, deberás empezar por reconocer qué es lo que lo produce. Es decir, si notas que llevas una semana comiendo grasa y es allí donde comienza la aparición del herpes, es señal de que esto la provoca. Otra causa de muchas enfermedades es el alcohol, y el herpes no se salva de ello. Por otro lado, vivir estresado ayudará a su aparición, el no dormir adecuadamente también es una causa. De igual manera, estar en contacto con objetos infectados como afeitadoras, los vasos, cucharas y todo lo que tenga roce con la boca, es causante del herpes. Para finalizar, te recomendamos llevar a cabo estos tratamientos y sugerencias y verás cómo saldrás con de esta con un tratamiento natural para el herpes labial.

