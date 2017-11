Ávalos: “Estamos complicados porque el estado tiende a negar derechos”

La presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Entre Ríos, Juana Ávalos, afirmó a AIM que el país atraviesa momentos difíciles ya que “el Estado tiende a negar derechos y a desconocer que hay sectores en una situación muy delicada, porque hablamos de gente que no llega a comer a fin de mes, porque las jubilaciones y pensiones son muy bajas a lo que se suman las reformas previsional y laboral que ahora quieren descargar sobre los trabajadores”.

Desde hace tiempo ATE denuncia un brutal ajuste sobre los trabajadores activos y pasivos: “El ajuste implica en nuestro sector que el Pami no otorgue las prestaciones como corresponde, que no cubra todos los medicamentos y que avance en un modelo que tiende a su privatización; en la Anses un programa que tiende a un sistema de ventanilla única que va a su privatización, es decir, al retorno de la capitalización privada; en lo salarial la constante pérdida del poder adquisitivo, con sueldos miserables que no llegan a la canasta básica. En este contexto se da esta nueva actitud del Gobierno”, repasó la gremialista.

En ese marco, apuntó: “Estamos complicados porque el Estado tiende a negar derechos y a desconocer que hay sectores en una situación muy delicada, porque hablamos de gente que no llega a comer a fin de mes, porque las jubilaciones y pensiones son muy bajas a lo que se suma ahora que van a imponer las reformas laboral y previsional, que implican más ajuste sobre los trabajadores”.

Ante ese escenario, la referente de jubilados criticó la actitud del gobernador Gustavo Bordet “de entregar derechos adquiridos de los trabajadores, ya que la pérdida de la movilidad y del 82 por ciento móvil afectarán no sólo a las actuales generaciones sino a las que vienen”, por lo que subrayó que la Multisectorial en defensa de la 8732 “estará en la calle resistiendo estas nefastas armonizaciones”.

Bono de fin de año

Por otro lado, Ávalos cuestionó que el Gobierno no quiera otorgar un bono de fin de año, ya que argumentó que esa actitud “demuestra acabadamente que no les importa la gente, que no les interesa que los ciudadanos sean jubilados o trabajadores activos puedan intentar pasar bien, aunque sea, el fin de año”.

“A nivel nacional ya anunciaron que no habrá bono y en la provincia esperemos que el gobernador Gustavo Bordet comprenda la situación de los entrerrianos, porque no pagar un bono de fin de año es una actitud miserable, ya que ellos se deben al pueblo no a las corporaciones, multinacionales y organismos de crédito a los que les pagan más de los intereses que les corresponde de una deuda ilegítima que crece diariamente para pagar la fiesta de los ricos”, dijo.

El bono de fin de año “no es un regalo, es una magra compensación para intentar cerrar bien el año ante la inflación y la fuerte pérdida del poder adquisitivo que se deterioró porque los Gobiernos como patronales no retomaron las paritarias y nos volvieron a mentir”, remarcó.