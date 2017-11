Murió Toto Riina, el “capo de capos” de la mafia italiana

A Salvatore Riina le decían “Toto”. También tenía otros dos apodos. Uno era “U Curtu” (“El Corto”) por su baja estatura -medía 1,58 m-, el otro era “La Belva” (“la Bestía”), por su extrema violencia. Riina, uno de los padrinos más sanguinarios y temidos de la mafia siciliana, murió este viernes en una prisión de Parma a los 87 años pero su organización criminal sigue en pie, mucho más discreta que hace unos años.

El “capo de capos” falleció poco antes de las 4 de la madrugada y un día después de cumplir años, confirmó el ministerio italiano de Justicia. Cumplía 26 cadenas perpetuas por los más de 150 asesinatos que cometió y ordenó.

De hijo de campesinos de Corleone a “capo de capos”

Riina nació en una familia humilde de campesinos de Corleone en 1930 y escaló todos los peldaños de la Cosa Nostra, sembrando el terror en Sicilia y en su propia organización durante 20 años.

A los 18 años cometió su primer asesinato como soldado fiel del capo Luciano Liggio, al que sucedió en 1974. Entonces desató una guerra entre las familias sicilianas para hacerse con el tráfico de heroína.

La guerra terminó con la victoria de Riina, que en 1982 se convirtió en jefe de la “Cúpula” (el poder ejecutivo de la Cosa Nostra) y puso en marcha una campaña de violencia contra los representantes del Estado, en especial contra la recién creada dirección especializada en la lucha contra el crimen organizado.

Fue él quien ordenó los asesinatos de los jueces antimafia Giovanni Falcone (1992) y Paolo Borsellino (1993), que habían encarcelado a más de 300 mafiosos. Fue también uno de los organizadores de los atentados de 1993 en Roma, Milán y Florencia que dejaron diez muertos.

“Con su estrategia de masacres sangrientas en Sicilia y en Italia (…) él [Toto Riina] volvió visible la mafia de golpe, con cientos de asesinatos, primero con kaláshnikov y luego con bombas” explicó Attilio Bolzoni, un experto de la mafia en el diario La Repubblica.

Estuvo 25 años escondido en Sicilia

En 1969 la justicia emitió la primera orden de detención en su contra, pero Riina logró vivir en la clandestinidad durante casi 25 años, durante los cuales, probablemente, nunca salió de Sicilia.

El “capo de capos” finalmente cayó el 15 de enero de 1993 en un suburbio de Palermo gracias a la colaboración de varios arrepentidos, entre ellos su chófer personal, hartos o aterrorizados por la crueldad de Riina.

Toto Riina rechazó las acusaciones y afirmó que no conocía a la mafia, alegando que vivía en la clandestinidad para huir de acusaciones falsas. Los videos de los interrogatorios de Riina revelaron un personaje de una gran habilidad, que ocultaba detrás de la apariencia de un anciano ingenuo y miedoso, una actitud fría y una mirada amenazadora.

Tras sus múltiples condenas por asesinato y asociación mafiosa al cabo de interminables juicios, la justicia confiscó al “padrino de padrinos” una fortuna de 147 millones de dólares invertida en bienes diversos.

“No me arrepiento de nada, nunca me doblegarán, incluso si me condenan a 3000 años”

En julio Riina, aquejado de cáncer, había pedido ser liberado por la agravación de su enfermedad, pero el tribunal rechazó la demanda argumentando que podía recibir buenos cuidados en la cárcel.

Los médicos dijeron entonces que estaba “lúcido”. “No me arrepiento de nada, nunca me doblegarán, incluso si me condenan a 3000 años”, dijo Riina en una grabación reciente. Durante los más de 20 años que pasó detrás de las rejas, los investigadores aseguran que a pesar de estar bajo el régimen carcelario 41-bis, el más duro y con un régimen de aislamiento más severo, Riina seguía tejiendo los hilos de Cosa Nostra.

Su mujer y tres de sus cuatro hijos recibieron una autorización excepcional para despedirse de él. Giovanni, el primogénito de Riina, cumple una pena de cadena perpetua por cuatro asesinatos.

“Para mí no sos Toto Riina, sos solamente mi padre. Y te deseo feliz cumpleaños, papá, en este día triste pero importante. Te quiero”, escribió otro de sus hijos, Salvatore, en Facebook.

Una mafia muy activa pero más discreta

Los jueces confirman que la Cosa Nostra tampoco fue doblegada aunque en los últimos años se volvió más discreta, abandonando las ejecuciones y los crímenes de sangre de la época de Riina.

“Ya no hay asesinatos o hay muy pocos” explicó Ambrogio Cartosio, un fiscal que trabajó durante más de 20 años en una sección especial antimafia.

Sin embargo, esta organización criminal no desapareció, sino todo lo contrario. “Me parece que está mucho más presente que antes en las estructuras políticas, retomó el control del territorio. Actúa de una manera distinta. Es menos militar, menos sanguinaria pero muy eficaz”, agregó el fiscal.

La presidenta de la comisión parlamentaria antimafia, Rosy Bindi, aseguró que esa muerte “no es el fin de la mafia”. “Toto Riina fue el jefe sin discusión y el más sanguinario de la Cosa Nostra de los atentados. Esa mafia había sido ya derrotada antes de su muerte, gracias al duro empeño de las instituciones y el sacrificio de tantos hombres valientes y justos”, explicó Bindi.

El presidente del Senado y exfiscal antimafia, Pietro Grasso, advirtió por su parte que “no se baja la guardia” por la desaparición del capo, y recordó que esta activará “nuevos problemas” dentro de Cosa Nostra, ya que ahora se abre la cuestión de su sucesión.

Los expertos apuntan que Cosa Nostra “sigue extorsionando, aunque sea menos remunerativa que en el pasado” y tiene además un rol clave “en el tráfico de estupefacientes a través de contactos con sociedades de la Camorra” (la mafia de Nápoles) y también “con organizaciones transoceánicas y de narcos”.

“Cosa Nostra se convirtió en una organización de negocios, que opera en ámbitos capitalistas financieros, en áreas nacionales e internancionales, actuando en el máximo sigilo para reciclar capitales ilícitos y recurriendo a profesionales expertos en complejos asuntos económicos”, indicó la agencia italiana Ansa.