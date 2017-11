En la Cámara Baja repudian expresiones discriminatorias del diputado Koch

Un proyecto de declaración presentado esta semana en la Cámara de Diputados expresa repudio por las declaraciones del diputado provincial Daniel Koch sobre la joven travesti Keili González, con motivo de su participación en la Marcha del orgullo disidente, supo AIM. “Es necesario comprender nuestro rol de constructores de puentes para garantizar en nuestro territorio provincial acciones conducentes a la equidad y a la igualdad en la diversidad, sin discriminación, sin racismos, sin xenofobia”, advierte el texto.

Expresiones discriminatorias del diputado Daniel Koch dieron lugar a un proyecto de repudio en la Cámara Baja. “El sábado por la noche me encontraba tomando algo con mi esposa en la peatonal, y me encuentro con esta manifestación (por la Marcha del orgullo disidente) que era encabezada por Keily González, de prensa del municipio de Nogoyá. Me causó vergüenza ajena y mi hija, que estaba conmigo, me dijo: ‘mirá papi, una chica en tetas'”, fue una de las expresiones del legislador, que sugirió que “al intendente (Rafael Cavagna) no le va a temblar el pulso para apartar a esta señorita de donde está, que no quiere decir dejarla sin trabajo”.

Koch fue más allá y entró en el terreno de la chicana y la humillación: “Lautaro González o Keily, como le quieran llamar, tuvo el tupé de encabezar esa marcha cuando fue el Estado entrerriano quién invirtió en hacerle los pechos, para que en un acto totalmente repudiable, los muestre mientras caminaba encabezando esta marcha”.

Sobre esa base, el proyecto presentado en Diputados expresa “repudio a las declaraciones de público conocimiento efectuadas por el diputado Koch y se solidariza con la ciudadana Keily González”.

“Resulta necesario considerar que las concepciones que expresa, dejan entrever un profundo desconocimiento de lo que implica la diversidad sexual, la historia de luchas y conquistas de los colectivos de Lgtbi en todo nuestro territorio argentino y en las vidas cotidianas en particular”, argumentaron los impulsores de la iniciativa.

En la fundamentación señalaron que leyes como las de Matrimonio Civil, Identidad de Género, Adopción, Educación Sexual Integral, entre otras; “han sido parte de las grandes batallas culturales que estos colectivos conjuntamente con todos los actores del Estado han construido a lo largo de los años a fin de comenzar a dar fin a los actos discriminatorios y xenófobos, en la cual la condición de género no sea materia de desigualdades”.

En ese marco advirtieron que preocupa “que a esta altura de los años y las conquistas obtenidas en materia de Derechos Humanos a nivel nacional e internacional, nos encontremos con este tipo de concepciones y expresiones, reviviendo retrocesos tan dolorosos que solo apunten a recrudecer los actos, miradas y pensares discriminatorios habilitando de este modo el interjuego ideológico de ampliar las grietas subjetivas, que son de alto impacto en la formación de opinión a nivel colectivo”.

Por último, el texto hace una observación sobre el rol de (en este caso) los diputados, al sostener que “el cuerpo legislativo no es un ámbito de reserva moral, es el ámbito democrático por excelencia para dar voz a lxs que menos tienen, a lxs distintos pero iguales, a lxs excluidos de antes, de ahora y de siempre, a esos miles de otros que habitan nuestras sociedades libres” y llama a la reflexión a los diputados sobre la necesidad de comprender su rol de “constructores de puentes para garantizar en nuestro territorio provincial acciones conducentes a la equidad y a la igualdad en la diversidad, sin discriminación, sin racismos, sin xenofobia”.

