Gimena Accardi hundió a la China Suárez y reveló el motivo de su pelea con ella

Hace unos días, Gimena Accardi (32) y Nicolás Vazquez (40) tomaron la decisión de dejar de seguir a Eugenia Suárez (25) en las redes sociales y muchos se empezaron a preguntar qué fue lo que pasó entre la famosa pareja y “La China”, quienes siempre mantuvieron una fuerte amistad.

Rápidamente salió a la luz la foto de Accardi junto a Pampita en la fiesta de la revista “Caras” y todo parecía indicar que el quiebre de la relación había llegado producto del enojo de “La China” al ver a su amiga con la ex de su actual pareja, Benjamín Vicuña.

Sin embargo, el quiebre en la relación es mucho más profundo y está relacionado con el peor momento que le tocó atravesar a Accardi y Vázquez, como fue el fallecimiento de su hermano Santiago, de 27 años, en diciembre del año pasado.

“Me peleé, por así decirlo, en junio. Pasó un tiempo. Y probablemente seguiremos peleadas un tiempo más, por lo tanto decirte que está todo bien es raro, entonces prefiero no mentir”, blanqueó Accardi en una entrevista con “Intrusos” (América) y dejó muy mal parada a su ex amiga.

Luego de desmentir que el conflicto se produjo por su foto con Pampita, Gimena dejó en claro que “La China”, no los acompañó en ese tiempo de tanto dolor. “Se comportó de una forma que nosotros no esperábamos con respecto a un tema que para nosotros es muy fuerte, muy triste, muy delicado, como fue lo de Santi. No estuvo de la forma que lo esperábamos”.

“Nosotros siempre estuvimos incondicionalmente con ella en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas. Y la verdad que empezó a no contestarme los mensajes. Imaginate que la última vez que la vi fue en diciembre (en el velatorio de Santiago). Nunca más la vi, nunca más pudo hacerse un espacio para vernos. Entiendo que estaba viajando, trabajando pero bueno…”, siguió Gimena, visiblemente dolida por la situación.

Y continuó: “También nosotros demandábamos ese amor porque no es que era una amiga del medio y solo nos veíamos en algún evento, era una hermana para nosotros”.

“Yo sé lo que fui como amiga y Nico sabe lo que fue como amigo y cómo la ayudamos y la amamos como una hermana, realmente. Hasta que un día dije ‘ya está’ porque a mí no me sirve que… porque no es que perdimos un bolso, fue muy grave lo que pasó, entonces que ella no esté en ese momento fue un dolor enorme que vengo procesando desde junio que puse el final a la relación”.

Accardi señaló que comprende la actitud de “La China”, pero que entonces ella tiene la posibilidad de elegir a las personas que quiere a su lado. “Prefiero no tenerla”, lanzó, contundente.

Para colmo, al enterarse de esta decisión que tomó la pareja, la reacción de la joven actriz no fue la mejor. “Ella se enojó”, dijo Gimena, con una risa irónica. “No fue la reacción que esperaba, porque no es que me dijo ‘perdoname amiga, estuve a full, ahora voy a verte’. Sino que se enojó. Entonces ya está”.

Clarín.-