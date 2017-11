La novia de Boudou: “Sé que es inocente”

Mónica García de la Fuente, embarazada de siete meses, visitó el programa de Susana y contó su historia de amor con el ex vicepresidente detenido.

Mónica García de la Fuente, la novia de Amado Boudou, visitó el programa de Susana Giménez y se animó a contar la historia de amor con el ex vicepresidente de la nación que actualmente se encuentra detenido.

La ex diputada mexicana, quien espera mellizos varones junto a Amado Boudou, le dijo a la diva: “No entiendo por qué está privado de su libertad y no está con mis niños”.

Y contó que se conocieron a fines del 2015 en Buenos Aires durante un intercambio de diputados que realizaron México y Argentina.

Según ella “no hubo flechazo” de amor entre ellos, pero cuando regresó a su país natal el ex vicepresidente argentino empezó a mandarle mensajes y de a poco comenzaron la relación.

“Empezamos a hablar más, él estaba terminando su gestión y yo la mía, entonces fue un momento de cerrar ciclos para ambos. Fue una vez a verme a México, después de estar tres meses intercambiando mensajes. En un momento me conmovió porque me escribió una canción, muy linda, muy romántica. Empezaron las mariposas. Él me decía ‘ven a la Argentina, tenemos que platicar, quiero conocerte mejor'”, contó.

Luego habló del embarazo y dijo que sólo tiene antojos como “limoncito y picante”.

Y agregó: “Él (por Boudou) me da toda la fortaleza que necesitamos. Es muy contenedor y siempre ha sido muy fuerte”.

Y sobre la detención del ex vicepresidente el 3 de noviembre, en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito, recordó: “Estaba con él, fue una sorpresa para nada grata, levantarnos así, tan abruptamente. Estaba mi mamá, un día antes le había preparado una camita en el living. De repente empecé a oír ruidos raros, me levanté y cuando me acerqué a la puerta, ya había gente. Me asusté, le dije (a Boudou) ‘algo pasa’. Entonces él abrió y entraron las personas. Fue muy abrupto, mi mamá se despertó, nos metimos en el cuarto pero fue un momento muy duro porque fue totalmente inesperado”.

Dijo que sabe las seis causas por las que se lo investiga, aún desde el comienzo de su relación, aunque remarcó que fue una sorpresa la detención.

“No era algo que yo podía esperar, y creo que él tampoco. Él siempre estuvo absolutamente dispuesto, me consta y viví con él, yendo a la Justicia cuando fue requerido. Él me dijo que siempre quería dar la cara y siempre lo hizo. Cuando nos fuimos de vacaciones a México yo le dije que nos quedáramos un poco más, pero él me respondió ‘no, tengo que estar allá por si me necesitan, tengo un permiso acotado y tengo que respetarlo'”, contó.

En ese sentido, aseguró que no comprende “el argumento que se está usando ahora, que hay un posible riesgo de fuga” ya que están por tener hijos y planeaban criarlos en Argentina. “No entiendo el motivo por el que está ahí ahora sin juicio, sin condena y sin un motivo que me esclarezca por qué está privado de su libertad y no con mis niños”.

Eduardo Durañona, abogado del ex vicepresidente, también estuvo en el programa y comentó: “Lo detuvieron sin siquiera estar en la etapa de juicio. Amado Boudou siempre estuvo a derecho con la Justicia. Se fue de viaje y volvió cuando le dijo el juez y de la noche a la mañana cambiaron las condiciones de riesgo para él… No sabemos por qué”.

Además, la abogada dijo que recibió numerosas muestras de apoyo de funcionarios kirchneristas, incluyendo la de Cristina Kirchner.

“He estado inundada de llamadas y de amor de todos sus compañeros. Ella (por CFK) me ha hecho llegar su cariño y su acompañamiento. Me he sentido un poco abrumada por tantas muestras de cariño, me han cuidado muchísimo. Recibo cartas, la gente no para de ir a verme y estar conmigo. Me he sentido muy en solidaridad con ellos”, dijo.

Ella va a visitarlo al penal de Ezeiza, dos veces por semana, y ésta última fue especial por su cumpleaños número 55. Dentro de poco deberá dejar de hacerlo porque ya estará muy cerca de su fecha de embarazo.

“Le llevo las cosas básicas que necesita para que pueda tener las mínimas necesidades cubiertas, como su shampoo, pasta de dientes, toallas y cosas así. Bajó un poco de peso porque está comiendo más sano y está haciendo ejercicio. Está muy tranquilo”, contó.

Y agregó: “Es impactante llegar y encontrarte con esa situación y pasar los filtros para verlo. Claro que es doloroso, me duele mucho cuando voy. Hacemos una fila, te dan un número para entrar en orden, siempre con mucho profesionalismo y respeto. Las mujeres con las que me ha tocado compartir el transporte para llegar al lugar se han mostrado muy solidarias con la panza”.

“Espero que esté con nosotros cuando nazcan nuestros hijos”, concluyó.