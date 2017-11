Moria y Miguel Wiñazki se cruzaron en la mesa de Mirtha

El periodista y filósofo Miguel Wiñazki, también invitado al programa de “La Chiqui”, interrogó a la jurado del “Bailando” sobre su ideología política.

A pesar de que en muchos momentos se la vio a Moria Casán participar de diferentes actos y acompañar los ideales durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández en la Argentina, este mediodía la jurado del “Bailando” tomó distancia del pasado y en una acalorada charla se refirió a su relación con el gobierno anterior.

El periodista y filósofo Miguel Wiñazki, invitado a la mesa de la diva, le preguntó en un momento del almuerzo a Moria si seguía siendo “kirchnerista”.

Inmediatamente la diva con su lengua karateca respondió y contraatacó: “Nunca fui Kirchnerista y… ¿si lo fuera que habría de malo?”, preguntó. “Yo me flexibilizo y me adapto a las circunstancias. Yo no soy anti nada, soy pro Moria. Nunca esperé nada de mi padre, mirá si voy a esperar algo de un Estado”, relató Moria.

Luego, explicó: “Cuando surge el kircherismo, la pareja no me gustaba para nada, de hecho, no los voté. Cuando se queda ella (por Cristina) en el poder, me gustó que haya una mujer porque adoro la vaginocracia”. Y siguió: “Me invitaron para el día de la Democracia a cantar el himno y fui…”.

“Pero ese día hubo 20 muertos”, retrucó Wiñazki. “Pero por qué no ve lo bueno”, le contestó Casán. Y continúo un intenso ida y vuelta.

Moria Casán: “Yo no soy responsable de los 20 muertos. Sabe los impuestos que pago yo para que en mi país no haya un chico pidiendo nada, así que no me venga a decir eso a mí. Esa frase ‘sigue siendo kircherista’, qué le importa y… ¿usted qué es?”.

Miguel Wiñazki: “posmoral”.

Moria Casán: “¿y qué significa la posmoral en usted?”.

Miguel Wiñazki: “no juzgar…”.

Moria Casán: “¿y entonces por qué está juzgando?”.

Miguel Wiñazki: “no estoy juzgando, estoy preguntando”.

Moria Casán: usted juzga a todos… el que empezó pontificando fue usted sobre diversas cosas. No lo entendí, no soy tan inteligente.

Y luego, Mirtha decidió cambiar el tema.

Clarín.-