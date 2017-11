Agua caliente para diversos usos

Un local en la ciudad santafesina de Rafaela fue víctima de la inseguridad. La escena se ha visto en más de una ocasión pero la reacción de su dueña fue muy inusual.

Un desconocido ingresó al negocio con un cuchillo, con el que amenazó a la mujer para robarle el dinero que estaba en la caja, pero ella lo ahuyentó tirándole el agua caliente que tenía en el termo para prepararse el mate.

El episodio se produjo a las 9:30 del domingo. “Se me vino encima, por suerte no me cortó. Le tiré una riñonera que yo tenía, porque me pedía la plata y se la tiré para que se fuera”, contó la vendedora ayer al canal de noticias TN. “Me pedía más plata, me tiraba puntazos con el cuchillo. Justo tenía el termo lleno de agua caliente para el mate. Le tiré el agua y lo saqué del negocio”, agregó.

Además, la mujer se quejó de la inseguridad que sufren en la zona.”No tenemos quién nos defienda. Yo trabajo de lunes a lunes y no puede ser que esta gente esté robándonos. Me defendí con agua caliente porque me cuesta mucho estar todos los días acá”, cerró la mujer.