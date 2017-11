Juan Darthés habló sobre las acusaciones de abuso en su contra

“Lo estoy llevando a la Justicia [al tema] por daños y perjuicios. Lo estuve haciendo en su momento, pero después hubo un tuit aclaratorio que decía que no había nada malo conmigo y que nunca hubo acoso sexual, pero de todas maneras vamos a la Justicia. Por suerte Ana Rosenfeld, mi abogada, se está ocupando de todo”, explicó el actor.

Darthés, que era pareja de Calu en la ficción, contó que ella le había comunicado cierta molestia: “Ella me dijo que se sentía incómoda con las escenas. Le respondí que nadie me marcó la forma de trabajar, pero si quería que lo hablábamos con el director de la novela, Quique [Estevanez]”.

Además, Darthes recordó que Sebastián Estevanez y otros compañeros lo habían apoyado ante los rumores: “Los que trabajaron en la novela dicen la verdad. No significa que estén de mi lado. Siempre grabamos con el director pegado a nosotros, no hubo manera de hacer algo que no estaba en libro”.

Por otra parte, Darthes quiso dejar en claro que nunca se acercó a Calu de otra manera que no fuera la profesional: “Estoy tranquilo y muy agradecido del llamado de amigos de toda la vida diciéndome que me siguen eligiendo. Hay testigos de los momentos en lo que sucedida. No tengo su teléfono, ni su dirección. Nunca tomé un café y tampoco estuve en su camarín”.

Hace unos días, en una entrevista y sin dar nombres, Calu expresó : “Yo viví el acoso en carne propia (…) Yo no lo desmentí. Si hacés una búsqueda no sale que no. Pero cuando todo se empieza a desdibujar, lo que desmentí fue lo de abuso sexual, absolutamente. Pero yo fui parte de un acoso. Por eso todo mi apoyo a las personas y las actrices que lo sufrieron. A mí nadie me lo tiene que contar, yo lo viví en carne propia. De hecho, estoy escribiendo para poder sacármelo de encima. A mí eso me incomodó por mucho tiempo (…) dejé la actuación tres años después de eso”.

En una entrevista en Conversaciones, el año pasado , Calu dijo: “Fue un mal entendido con mi compañero y fin. Pero a la gente le encanta el amarillismo (…) El final fue la palabra ´acoso´ (…) y dije ´chicos, no. Hasta ese punto no llegamos´”.

¿Qué pasó en Dulce amor?

Una actriz lo acusa a Darthes de acoso

Este fin de semana se difundió una denuncia de una actriz cordobesa llamada Natalia Juncos contra Darthes. Ella aseguró en una entrevista que él la acosó cuando rodaban juntos. “Tenía puesto un vestido corto -explicó la mujer-, debajo de la cola, muy sexy. Antes de filmar, me tocó con el dedo índice y me lo pasó desde la nuca, hasta donde comienza el fémur, y me dice ´Ay cómo me calentás´”.

Consultado sobre esa acusación, Darthes contestó: “No tengo idea si trabajé con esta persona. Llamé para averiguar en qué escena había trabajado con ella. Ni me acuerdo a lo que se refiere, la escena ni quedó. Es imposible todo lo que está diciendo. Ridículo. Pero también voy por lo legal y la Justicia en ese caso”.

La Nación