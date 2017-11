La magia moderna

La capacidad de verlo todo, atribuida a Dios concebido como un vigilante todopoderoso, es propia de la conciencia como la entendían las doctrinas antiguas en Egipto, la India y también en nuestra América precolombina, Abya yala.

El ojo natural no se ve a sí mismo, pero es muy capaz de ver al otro y en nuestra época exige que todo “otro” sea exhibido, mostrado al derecho y al revés, que no permanezca oculto ni secreto.

En cambio el ojo de Horus en Egipto o el ojo de Shiva en la India, el que destruye lo que mira porque lo hace pasar del estado manifestado al esencial, pueden verse a sí mismos, a nuestro nivel son la autoconciencia.

Esa capacidad maravillosa ha tomado forma en el mundo actual, no como una potencia espiritual sino tecnológica, material, como corresponde a los signos de los tiempos.

El ojo que todo lo ve, pero sin conciencia, está en la camarita de nuestras computadoras, en el televisor vinculado al satélite, en cada dato, clave, número nuestro que conozca el sistema bancario y también en la vigilancia a través de las redes sociales que ejercen los organismos de espionaje y control imperiales. En eso vino a parar el reino de la libertad que nos prometían los fundadores del neoliberalismo,desde Ludwig von Mises a Friedrich von Hayek y Milton Friedman, entre los más conocidos.

Efectos queridos y no queridos

Posiblemente, no fue un “efecto no querido” sino al contrario: bien pudo ser un efecto querido, porque von Hayek y Friedman entraron en su lucha por la libertad (de mercado) en relaciones con dictadores repugnantes, que no les repugnaron a ellos, como Salazar en Portugal y Pinochet en Chile.

Paradójicamente, la libertad que propugnaban no prosperaba sino entre rejas, y ellos daban consejos profesionales a los carceleros, que los pedían, los escuchaban y los seguían, como el caso de Pinochet.

Von Hayek, por ejemplo, es una figura antipopular en Nuestra América; no tanto o no solamente por su crítica “científica” al socialismo o al estado de bienestar, sino por sus condicionamientos a la democracia, su apoyo claro a las dictaduras, en particular a la chilena de Augusto Pinochet.

Con el capitán ingeniero

Cuando visitó la Argentina, en una reunión con la prensa que compartió con un prominente discípulo vernáculo, el capitán ingeniero Alvaro Alsogaray, von Hayek dijo que Perón y Salvador Allende habían sido desplazados por dictaduras militares resueltas a evitar el comunismo.

Hasta entonces, no sabíamos que Perón fuera comunista ni que Allende hubiera cometido en Chile los crímenes que von Hayek le atribuyó. Sospechábamos en cambio lo que después se confirmó: que el derrocamiento de Allende fue un plan trazado por Henry Kissinger para evitar el “efecto manzana podrida”, que partiendo de Santiago pudiera contagiar a Italia y conducir a un triunfo comunista.

Si bien von Hayek se abstuvo de aconsejar a Allende, encontró más permeable a sus ideas a Pinochet, lo mismo que Friedman y los Chicago Boys, consejeros también de José Alfredo Martínez de Hoz.

Democracia limitada o dictadura

Es notable como la “democracia limitada”, recomendada sobre la “democracia ilimitada”, tomaba cuerpo en dictaduras asesinas, que sin considerar sus actitudes políticas, bien podían seguir los lineamientos económicos propugnados por von Hayek, como Salazar en Portugal y Francisco Franco en España.

Cuando las atrocidades de Pinochet eran bien conocidas von Hayek respaldó su gobierno. Entrevistado por “El Mercurio” de Santiago, fue categórico: la democracia necesita de una buena limpieza por un gobierno fuerte. “Como comprenderá, es posible a un dictador gobernar de modo liberal. Y también es posible a una democracia gobernar con total falta de liberalismo. Personalmente, prefiero un dictador liberal a un gobierno democrático que carece de liberalismo”. Más claro, agua.

Von Hayek venía desde hacía una década aconsejando a dictadores a favor de la libertad como él la entendía, y sobre los peligros de la democracia. Pretendía un orden dictatorial para garantizar el orden de los buenos negocios.

