Caso Maldonado: los peritos coinciden en que murió por “asfixia por sumersión” y que el cuerpo no estuvo en tierra

La Junta Médica finalizó minutos después de las 14, en la sede de la Morgue Judicial del Cuerpo Médico Forense; no hubo disidencias en las conclusiones.

Santiago Maldonado murió por asfixia por sumersión, tras sufrir una hipotermia. Sus restos siempre estuvieron en el río Chubut, no hubo arrastre, ni tenía lesiones. Así lo confirmaron de forma unánime y oficial los peritos de parte que participaron hoy de la junta médica, donde se analizaron los estudios de laboratorio complementarios a la autopsia realizada hace más de un mes.

La junta médica conformada para establecer cómo y por qué murió Santiago Maldonado se inció cerca de las 10 y finalizó poco después de las 14, en la sede de la Morgue Judicial del Cuerpo Médico Forense.

Distintas fuentes calificadas que participaron del peritaje explicaron a LA NACIÓN que primero Maldonado sufrió hipotermia y que fue un factor que incidió en su posterior ahogamiento. Los estudios establecieron que las diatomeas (microalgas) fueron encontradas en la cavidad cardíaca y que no llegaron la médula ósea, algo que ocurre sólo en el 30% de los casos.

Para determinar la data de muerte se implementaron tres métodos científicos. Uno de los estudios arrojó que el cadáver al momento de la autopsia tenía al menos 55 días, otro arrojó que tenía al menos 60 días mientras que un último arrojó que tenía al menos 72 días. Se implementó el método de la tabla de Reh, que estudia las asfixias en aguas frías, el método del alemán Burkhard Madea, del Instituto de Medicina Forense en Bonn, y un tercer método inglés.

Esa tabla, combinada con la confirmación de que el cuerpo permaneció siempre en el hábitat en el que fue encontrado (aunque no necesariamente siempre en el mismo punto del río Chubut donde fue el hallazgo) y que no hubo arrastre, ni sujeción, permitirían concluir que no fue movido. También los expertos ratificaron que no había golpes o lesiones.

De todas formas, la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, señaló: “La fecha no es exacta, no se puede determinar cuándo murió. Con la información que se conoció hoy no podemos saber cómo ni cuándo falleció Santiago y seguiremos insistiendo en que hubo una desaparición forzada seguida de muerte”.

Por su parte, el juez Gustavo Lleral ratificó la información en declaraciones televisivas. “De la junta participaron 28 peritos. Se realizaron estudios complementarios y se llegó a las conclusiones por unanimidad”, dijo.

La causa sigue

Los resultados de la autopsia no implican el cierre de la causa. La investigación seguirá adelante, para tratar de averiguar qué sucedió el día de la muerte de Maldonado. La semana que viene se tomará testimonio a miembros de la comunidad mapuche, mientras que el juez Gustavo Lleral ordenó una inspección del lugar donde fue hallado el cuerpo, dentro del Pu Lof.

“La causa seguirá tramitando. Hay que realizar una reconstrucción histórica de los hechos. Ustedes conocen los intereses en juego, hay que tener paciencia”, dijo el juez Lleral a la salida de la morgue.

Está previsto que mañana a la tarde se velen sus restos en una ceremonia abierta en 25 de Mayo y el entierro será el domingo a la mañana, pero de manera íntima.

Qué dijo la familia

Luego de conocerse las conclusiones de la Junta Médica, Sergio Maldonado dijo que, para la familia, la carátula de la causa que investiga la muerte del artesano sigue siendo “desaparición forzada”.

“Él no murió estando de turista, estaba en un operativo donde hubo represión de Gendarmería”, dijo Sergio, en declaraciones a la prensa

Ayer, a través de un comunicado de prensa, la familia Maldonado había reclamado que, una vez que se conozcan las conclusiones de la autopsia, se inicie “una nueva etapa en la investigación” que incluya “medidas indispensables para conocer la verdad” e identificar “a todos los responsables de la desaparición y muerte”.

Fuente: La Nación