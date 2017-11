Camu camu: Usos y beneficios

El camu camu es un arbusto que crece en áreas pantanosas o inundadas de las selvas amazónicas de Perú, Brasil, Venezuela y Colombia. La fruta y las hojas se usan como medicina.

Los beneficios más interesantes del camu camu incluyen su capacidad para estimular el sistema inmunológico, proteger contra enfermedades crónicas, reducir la inflamación, desintoxicar el cuerpo, prevenir infecciones virales, reducir cambios de humor, promover la salud ocular , proteger el sistema de órganos sexuales y prevenir trastornos cognitivos .

Árbol de Camu Camu

Aunque el nombre científico es técnicamente Myrciaria dubia, la mayoría del mundo conoce esta pequeña fruta milagrosa como camu camu, o quizás cacari, dependiendo de dónde se encuentre. Este árbol que crece en las riberas de los ríos se encuentra más comúnmente en América del Sur, en Perú y Brasil, y su fruto es una pequeña drupa color cereza . Estas frutas no eran conocidas en el resto del mundo hasta hace poco, y el principal importador es en realidad Japón, pero a medida que se descubre más y más sobre su notable composición nutricional, la demanda va en aumento. Si bien la fruta es relativamente fácil de cosechar, todavía no hay cultivos a gran escala fuera de Sudamérica, por lo que es un cultivo muy importante.

Curiosamente, la cantidad de vitamina C (alrededor del 2-3 por ciento del volumen total) comienza a disminuir a medida que la fruta alcanza la madurez, que es cuando emergen los mejores sabores. Por lo tanto, los cosechadores tienen que forjar un delicado equilibrio entre el sabor y el beneficio nutricional, por lo que algunas personas prefieren frutas de camu camu ligeramente menos maduras. En términos de usos el camu camu carece de un sabor abrumador, por lo que se usa comúnmente en helados o dulces. El polvo seco de camu camu también se ha vendido como un suplemento dietético, dado a su rico contenido de nutrientes, incluidos algunos antioxidantes y aminoácidos esenciales para la salud humana.

Beneficios para la salud del Camu Camu

Echemos un vistazo más de cerca a los beneficios para la salud de esta fruta.

Contenido de vitamina C

No hay forma de hablar sobre el camu camu sin antes mencionar la cantidad masiva de vitamina C que se encuentra en esta notable pequeña fruta. El Camu camu tiene una de las mayores concentraciones de vitamina C de cualquier fuente de alimento , y dado a que la vitamina C no solo es vital para la salud humana sino también imposible de crear naturalmente en nuestro cuerpo, tener una fuente rica como el camu camu es una gran ventaja. Además, la vitamina C sintética que se ha inyectado recientemente en los alimentos para aumentar su potencia no es tan beneficioso como la vitamina C natural. El ácido ascórbico estimula la producción de glóbulos blancos, lo que aumenta significativamente el sistema inmunológico y también es un componente clave en la producción de colágeno, que ayuda a reparar y desarrollar células, tejidos, y órganos. Solo como una comparación, el camu camu tiene 200 veces más vitamina C que un plátano en términos de vitamina C por onza.

Mejora la capacidad cognitiva

Los diversos efectos antioxidantes del camu camu, algunos de los cuales se derivan de la gran cantidad de vitamina C, también ayudan a eliminar la acumulación de placa en las vías cognitivas, a menudo causadas por los radicales libres y el estrés oxidativo. El Camu camu se ha relacionado con la prevención de ciertos trastornos cognitivos, como la enfermedad de Alzheimer y la demencia. También puede aumentar la capacidad cognitiva en personas más jóvenes, aumentando el enfoque, la memoria y las habilidades de concentración.

Propiedad antiinflamatoria

La vitamina C es una sustancia antiinflamatoria natural, pero los otros nutrientes y aminoácidos que se encuentran en el camu camu, como las antocianinas, las catequinas y los flavonoles, también son potentes agentes antiinflamatorios. Para las personas que sufren de artritis y gota, hemorroides y dolores de cabeza, el camu camu puede aliviar el dolor y calmar la inflamación.

Previene el cáncer

Todo el mundo busca una cura mágica para el cáncer, y si bien aún no se ha descubierto, los compuestos antioxidantes como los que se encuentran en abundancia en camu camu, a menudo se consideran el mejor remedio natural para prevenir el desarrollo o la propagación de ciertos tipos de cáncer. El Camu camu tiene docenas de antioxidantes en su pequeño fruto, así que ¡a comer Camu Camu para combatir el cáncer siempre que pueda!

Alivia los cambios de humor

La investigación ha indicado que el camu camu puede tener un efecto relajante en el cuerpo, actuando casi como un sedante, lo que sin duda puede ayudar a equilibrar los cambios de humor y calmar la ansiedad mental. Aunque la vía exacta no está completamente clara, los altos niveles de magnesio y otras vitaminas que reducen la inflamación y calman el cuerpo son probablemente la causa de este importante beneficio para la salud, especialmente para las personas que sufren de depresión o cambios de humor menopáusicos.

Propiedades antivirales y antibacterianas

Las cualidades antisépticas naturales del camu camu lo hacen ideal para evitar infecciones bacterianas y virales, incluida el E. coli y diversas enfermedades de transmisión sexual, como el herpes. Esto hace que el camu camu sea un poderoso suplemento dietético para todos, ya que nuestros sistemas inmunes son constantemente atacados por estos agentes extraños.

Previene la infertilidad

Se ha demostrado que Camu camu previene la infertilidad protegiendo específicamente la salud de los órganos sexuales y garantizando el funcionamiento adecuado de esos sistemas.

Tonifica el músculo

La variada combinación de nutrientes, vitaminas, minerales, aminoácidos y compuestos orgánicos que se encuentran en el camu camu lo convierten en uno de los alimentos saludables más completos, pero esta combinación también facilita el crecimiento y la protección de los músculos. Si está buscando aumentar su metabolismo y aumentar su tono muscular, comer camu camu puede ser un complemento ideal para el entrenamiento.

Mejora la visión

Los carotenoides son principalmente elogiados por su capacidad de proteger la salud ocular como un antioxidante, aunque tienen otros papeles importantes en el cuerpo. Al eliminar el estrés oxidativo en el sistema ocular, los carotenoides del camu camu pueden prevenir el inicio de la degeneración macular y el desarrollo de cataratas, permitiéndole ver claramente bien en su vejez.

Ayudas en la digestión

El contenido de fibra dietética del camu camu no es tan notable como su contenido de vitamina C, pero sigue siendo importante y puede ayudar a mejorar su salud general al optimizar sus procesos digestivos e incluso proteger su corazón de los peligros de los niveles de colesterol desequilibrado. La fibra también regula la actividad de los receptores de insulina en el cuerpo, lo que ayuda a controlar e incluso prevenir la diabetes.

Palabra de advertencia: El Camu Camu no se conoce como un alimento alergénico y se puede tomar junto con otros productos farmacéuticos y suplementos. Si sufre de gota u otras afecciones relacionadas con el ácido úrico, el camu camu puede exacerbar los síntomas, por lo que debe consultar a un profesional médico antes de agregarlo a su dieta.

La dosis adecuada de camu camu depende de varios factores, como la edad del usuario, la salud y varias otras condiciones. En este momento no hay suficiente información científica para determinar un rango apropiado de dosis para camu camu. Tenga en cuenta que los productos naturales no siempre son necesariamente seguros y las dosis pueden ser importantes. Asegúrese de seguir las instrucciones pertinentes en las etiquetas de los productos y consulte a su farmacéutico o médico u otro profesional de la salud antes de usar.

