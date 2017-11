Machismo/ ¿Qué escuchan las mujeres?

El Día Internacional contra la violencia a la mujer, conmemorado el 25 de noviembre, se ha convertido en el tema más comentado en redes sociales, con varios trending topic y recopilación de ilustraciones reivindicativas.

La periodista española Ana Isabel Bernal-Triviño propone a través de un hilo en su cuenta de Twitter recopilar “esas frases de violencia machista que nos hayan dicho y dañado, sea nuestra pareja, amigo, compañero de trabajo…”, dice en su mensaje.

La autora del mensaje, que supera los 1.400 retuits en sus primeras nueve horas de publicación, ha sido la primera en escribir algunas de esas frases machistas.

“Me creas ansiedad, en serio”.

“Tendrás que quitarme la culpa tú a mí”.

“O eres muy impoluta o una solemne gilipollas”.

“Eres una cobarde”.

“Algún día me iré, me echarás de menos, vendrás en mi busca y no estaré”.

“Tengo una paciencia infinita contigo”.

Otras usuarias de la red social han hecho caso a la propuesta de Bernal-Triviño. Estas son algunas de las más destacadas que han incluido en el hilo.

“No te enteras de nada”

“Otra vez no lo entiendes”

“Tú de esto no sabes”

“Me estás sacando de mis casillas”

“¿Quieres que me enfade?”

“Me estás provocando”

“Tú sigue así…”

“¡Me importa una mierda que me oigan los niños!”

“Es tu culpa”

“Me vas a encontrar…”

“La culpa la tienes tú”

“No sabes lo que dices”

“Te quejas de vicio”

“Nadie te va a querer comp yo lo hago”

“Puta”

“Sacas lo peor de mí”.

“Si me vuelves a contestar sales en las noticias”.

“Cuídalo mucho, que no vas a encontrar otro que te aguante”.

“No me des la mano en la calle que con ese pelo pensarán que me ligué un tío”.

“Estás obsesionada con el machismo”

“Tienes que agradecerme que no sea un cabrón o un pasota como los demás”

“Neniña, ti aquí no tes nada que dicir”

“Os ponéis tan quisquillosas que está volviendo más fuerte el machismo por culpa vuestra”

No vales para nada , todo lo haces mal

Vaya cruz que tengo contigo

Da asco salir contigo a la calle…

Todas estas perlas y muchas mas mi ex , durante veinte años

“Una niñata como tú no va a saber más que yo.”

“Por cosas como esas, las mujeres no deberían jugar al baloncesto.”

“¿Ingeniería? Sabes que eso es una carrera de chicos, ¿verdad?”

“¿Ves? Con ese vestido pareces mas femenina, no como con tus sudaderas.”

¿Porque estudias ingeniería?, No te lo van a poner fácil en un mundo de hombres…hija, estudia otra cosa. De verdad no te gusta nada más???.

Lo peor de todo es que tenían razón, no me lo pusieron nada fácil. Siempre estuve obligada a demostrar mucho más y justificar continuamente

Un familiar: “con ese carácter y mal genio no vas a encontrar novio/hombre que te aguante”

“Para ser chica no juegas mal”

“Tu es que te maquillas poco”

” No es para tanto, es solo un chiste” “las niñas de hoy en dia cada vez son mas guarras” etc

“Eres madre, para un poco”

“Este trabajo no lo vas a poder hacer ahora que has sido mamá”

“¿Qué vas a hacer ahora con el curro si vas a tener un hijo?”

“El niño necesita a su madre, quédate en casa”

“Eres un fraude.”

“Tú sigue así que acabarás sola y amargada y te lo mereces” (tras cortar con él)

“Sé un poco más dócil, que los tíos se asustan”

¿Dónde vas así vestida? ¿Qué quieres? ¿Ir llamando la atención y que te miren todos? ¿O que me vaya partiendo la cara con todos los babosos nos encontremos? Y luego os quejáis de lo que os pase…

“Si no estás conmigo ..no estarás con nadie” ” Si te separas de mi tampoco estarás con tus hijos” ” tus amigas no pueden entrar en casa porque también es mìa” “no puedes irte al curso porque yo no me quedo con los niños” “vuestra madre esta loca”

Muchos: “Señorita, Podría hablar con su jefe” Yo:”Yo soy la jefa, dígame”

“¿Y tú ya entiendes de esto?” “¿Puedo hablar con alguien que entienda?” “¿Estás segura?” “¿Ya puedes conducir ese coche?”

“¿Vas a ir así?”

“Siendo así nadie te va a querer”

“Qué exagerada…”

“Una mujer no está completa si no tiene hijos”

“Mujer tenías que ser”

“Hoy en día si le pegas a una mujer, ella te da con la minipimer”

“Te acompaño a casa porque si no no llegas”.

“Has estado ligando con mis amigos”.

“Vete a fregar”.

“Quiero presumir de novia”.

“Últimamente no te arreglas nada”.

“Para ti todo es machismo”.

“Te indignas por todo”.

“No se te puede decir nada”.

“No quiero que subas esas fotos”.

El éxito de la propuesta ha hecho que la autora prometa revivirlo cada día 25 de mes.