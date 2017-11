Abuso infantil: por “razones de agenda” volvió a dilatarse la definición del caso Broggi

Desde diciembre de 2016, las víctimas de abuso sexual infantil por parte del ex director de Cultura de Urdinarrain, Javier Broggi, esperan junto a sus familiares y las organizaciones que abordan esta problemática que la Casación defina si hace o no lugar a la apelación de la defensa por la condena a prisión de 14 años impuesta en aquél entonces. Aunque después de casi un año se había anunciado la resolución para el próximo martes, hoy se supo que se postergó para el 12 de diciembre “por razones de agenda”, informó a AIM Norma Romero, fundadora de la asociación Con los gurises no, que expresó su malestar por lo ocurrido.

El 22 de diciembre de 2016 el tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú condenó a 14 años de prisión efectiva (aunque sin preventiva) al ex funcionario de la municipalidad de Urdinarrain, Javier Broggi, por abuso sexual infantil. Se calcula que 40 menores fueron víctimas de Broggi entre 1988 y 1995.

A casi un año de aquella condena, el imputado sigue libre porque la Cámara de Casación nunca resolvió sobre la apelación interpuesta por la defensa.

Una vez más, los viejos fantasmas en torno a los tiempos de la Justicia vuelven a generar preocupación entre las víctimas, sus familiares y quienes trabajan en la prevención y abordaje de este flagelo.

Norma Romero, de la asociación Con los gurises no, que surgió en Urdinarrain precisamente a raíz de este caso, destacó que después de un tiempo que para ellos resultó “interminable” los fiscales Lisandro Beherán y Martín Gil y los abogados querellantes Darío Terraza y Estela Esnaola habían logrado que se ordene la prosecución del juicio en el que 15 personas atestiguaron en el caso de corrupción de menores hacia las dos víctimas se presentaron y que derivó en la condena a Broggi.

Pero el ex funcionario municipal ganó tiempo con la apelación de su abogado defensor y la demora de la Cámara de Casación.

Finalmente hace una semana Casación resolvió como fecha para dictaminar el 5 de diciembre pero hoy volvió a generar decepción y desconfianza en quienes esperan justicia desde hace años. Desde el tribunal le avisaron a la doctora Esnaola que la audiencia se postergaba para el 12 de diciembre “por razones de agenda”.

Aunque se pueda pensar que una semana no es tanto tiempo, para quienes esperan hace años que se haga justicia y vuelven a desesperanzarse una y otra vez, es una eternidad y un golpe a las ilusiones enfocadas en la llegada de ese día que tanto anhelan.

“Estoy es muy preocupante, el tiempo de la Justicia, porque esta persona que ha causado tanto daño, todo este tiempo en libertad puede continuar haciéndolo”, lamentó Romero, que advirtió que los violadores “no cesan en sus maldades por más que estén enjuiciados y a la asociación Con los gurises no le preocupa mucho esta situación que este personaje siga estando en la calle con posibilidades de volver a dañar a otros niños indefensos que no saben quién es y cómo procede”.