Trabajadores no descartan pasar la Navidad movilizados

Tras la multitudinaria movilización de este miércoles al Congreso mientras se trataban las Reformas del Poder Ejecutivo en el Congreso, el representante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep), Juan Martín Carpenco, advirtió a AIM sobre el ajuste a jubilados y trabajadores, y afirmó que si el bono de fin de año no está decidido, no descartan pasar la Navidad movilizados. El dirigente también adelantó sobre las medidas que se realizarán en diciembre, de no mediar soluciones por parte del Gobierno.

Mientras el Senado comenzaba a debatir el proyecto de ley de Reforma Previsional y el acuerdo fiscal, a la plaza del Congreso, comenzaban a llegar gremios y organizaciones sociales en rechazo a las iniciativas del Poder Ejecutivo. “Quieren llevar adelante esta reforma que no es más que ajuste”, subrayó Carpenco, de la Ctep.

Al respecto, destacó a AIM que se logró hacer una jornada significada expresando lo que siente gran parte del pueblo, lo que considera vuelta a los noventa, al ajustar abajo para beneficiar a los de arriba -empresas-.

“Vemos que estos proyectos (de Reforma Previsional y Fiscal) afecta los intereses de los compañeros y está en consonancia con la idea unilateral del Ejecutivo de sacar el bono”, manifestó a AIM y añadió que “no están garantizadas las Fiestas del sector más pobre de la sociedad”.

La marcha al Congreso, que nucleó a alrededor de 300 mil personas, junto a numerosas organizaciones sociales y sindicales en rechazo de las reformas, reclamó también por el bono para jubilados y beneficiarios de la AUH y para ponerle un freno a la represión.

Respecto a las medidas próximas en rechazo al ajuste y las Reformas del Gobierno, el referente gremial adelantó a AIM que está previsto para el 6 de diciembre un paro y marcha al Congreso, con ATE Nacional.

Asimismo, el 13 de diciembre, cuando se trate la Reforma Previsional en Diputados, se realizará una jornada nacional de lucha, a favor de un proyecto integral de economía popular y “si el Gobierno no cede ante el reclamo y no tenemos garantizado el bono de fin de año, no descartamos recibir la Navidad movilizados”. En ese sentido, remarcó: “Así no podemos ir a casa, porque los compañeros no tienen garantizadas las fiestas”.