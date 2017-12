Acceso a medicamentos, un tema que incomoda al mercado

En diciembre, está prevista la relación de la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en Buenos Aires. Kajal Bhardwaj, especialista en Acceso a Medicamentos y propiedad intelectual, fue invitada por la Fundación Grupo Efecto Positivo (Fgep) a participar del Foro de Soberanía Sanitaria; pero sin embargo, resultó censurada por el gobierno argentino, manifestó a AIM la directora ejecutiva de la Fundación, Lorena Di Giano.

Bhardwaj había sido invitada por Fundación GEP para formar parte del Foro sobre Soberanía Sanitaria de la Cumbre de los Pueblos, que se realizará paralelamente a la reunión de OMC y que “se propone debatir democrática, amplia y pluralmente las políticas públicas en materia de salud”.

Es abogada especialista en Acceso a Medicamentos y Propiedad Intelectual de India e iba a hablar de los capítulos de propiedad intelectual y de inversión que se negocian en los Tratados de Libre Comercio, como el de Mercosur y Unión Europea, y los obstáculos que generan esas medidas para el acceso a la Salud. Bhardwaj vino al país el año pasado y no tuvo inconvenientes.

Cabe recordar que Fundación Grupo Efecto Positivo (Fgep), fundada en 2006, es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro con sede en Buenos Aires, Argentina que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con VIH/Sida.

En ese sentido, “desde Fgep, estamos muy preocupados frente a una notificación que recibió Kajal Bhardwaj, en la cual se le negó la Visa de entrada al país. Entendemos que esto constituye un hecho de censura muy grave para la libertad de expresión, lo consideramos un boicot al evento y a la posibilidad de debate de las organizaciones argentinas”, advirtieron a AIM desde la Fundación.

Hay más de 63 expertos de diferentes nacionalidades y miembros de organizaciones internacionales que tampoco pueden entrar al país, todos ellos recibieron un correo electrónico en el que se les “recomienda” no viajar a la Argentina.

“Los casos que no se aceptaron son porque tenían vocación más disruptiva que constructiva”, indicaron a la prensa los funcionarios del gobierno argentino vinculados a la organización del evento.

“Nos sorprenden los argumentos inéditos en un evento internacional de tal magnitud. El gobierno argentino está llevando adelante rechazos de Visas con total arbitrariedad, lo que entendemos se trata de un boicot a la realización de la Cumbre de los Pueblos. Por su trabajo como abogada especializada en derecho internacional, nuestra compañera india Kajal Bhardwaj es consultada por las organizaciones de sociedad civil pero también por Naciones Unidas; ella viaja permanentemente por todo el mundo sin problemas y no tiene ningún antecedente negativo. Con lo cual, estamos consternados por su situación”, señaló Di Giano, la directora ejecutiva de Fundación GEP.

Además, a cuatro miembros argentinos del equipo de Fundación GEP, entre los que se encuentran su directora ejecutiva y su secretario, José María Di Bello, se les revocó la acreditación ya otorgada en el mes de septiembre de 2017 para participar de la 11 Conferencia Ministerial mediante un correo electrónico.

El e-mail firmado por Bernard Kuiten, jefe de Relaciones Exteriores de OMC argumenta: “Cancelación de la acreditación para la Undécima Conferencia Ministerial. La OMC acreditó debidamente a su ONG para que pueda participar en la Undécima Conferencia Ministerial de la OMC, que se celebrará en Buenos Aires del 10 al 13 de diciembre de 2017. Sin embargo, el país anfitrión nos informó que, por razones sin especificar, las autoridades argentinas encargadas de la seguridad han decidido denegar su acreditación”.

“El accionar del gobierno argentino, presidido por Mauricio Macri, viola todos los principios internacionales de la democracia y la pluralidad. Claramente demostró no encontrarse a la altura de la realización de un evento mundial de esta relevancia. Repudiamos este accionar”, subrayó el secretario de la Fundación, José María Di Bello.

Acuerdos de propiedad intelectual y acceso a medicamentos

Los derechos de patentes y propiedad intelectual surgieron en el siglo XVIII con el espíritu de incentivar a inventores e innovadores a generar nuevos descubrimientos. Por eso, se los premiaba otorgándoles un permiso de exclusividad para su comercialización por un tiempo determinado, es decir, un monopolio temporal. Una vez concluido ese período, el descubrimiento debería pasar al dominio público para que la sociedad se beneficie de él.

Este concepto subyace detrás de cada patente otorgada hasta la actualidad e implica una excepción frente a la libre circulación del conocimiento. Por eso, los criterios de otorgamiento han variado de acuerdo con las características de cada época y las necesidades de desarrollo industrial o tecnológico de cada país, y lo siguen haciendo en el contexto del comercio global.

En la Argentina, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (Inpi), firmó acuerdos de cooperación con la Oficina de Patentes Europeas (EPO, por su sigla en inglés) y de entendimiento con la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo). En ambos casos, el objetivo es similar: realizar un intercambio de personal experto e intercambiar conocimientos e información.

También se firmaron acuerdos similares con Iberoamérica (España y Portugal), China, Dinamarca y con la misma Oficina Mundial de Propiedad Industrial (Ompi), además de los Programa Piloto de Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH, por su sigla en inglés) suscriptos con Estados Unidos y Japón, que buscan agilizar la aprobación de solicitudes de patentes de los países involucrados, pero dejan en clara desventaja a aquellas presentadas por investigadores e innovadores argentinos o de otros países no incluidos en ellos, que seguirán atravesando el proceso de aprobación actual —que suele demorar años—, más estricto y con criterios de evaluación diferentes.

En todos estos acuerdos se incluyen capacitaciones a los examinadores locales, en las que imparten métodos y conceptos propios de los otros países. ¿Qué significa esto para el desarrollo local? Algunos especialistas consideran que estas capacitaciones pueden impulsar modificaciones, primero en los evaluadores y, potencialmente —y de la mano de otros acuerdos regionales—, en el sistema de patentamiento en sí mismo, de acuerdo con los requerimientos de los países más desarrollados, que ya comenzaron a capacitar a quienes se ocupan de revisar y aprobar los pedidos de patentes que ingresan al país.

“La estrategia de los grandes laboratorios es que los criterios de patentamiento sean mucho más fexibles”, dijo el secretario de la Fundación, José María Di Bello.

Los derechos de patentes, al ofrecer privilegios de monopolios temporales, permiten que los precios de los medicamentos sean elevados, limitando su acceso, además de que suelen favorecer a los grandes conglomerados mundiales, lo que suele frenar el desarrollo de una fabricación local de fármacos que ofrezca alternativas para el sistema de salud pública de un país. “Estas medidas atentan contra el acceso a los medicamentos y corresponden a una sobrevaloración del derecho a la propiedad sobre el derecho fundamental a la salud”, cuestionó Di Bello

“Desde que asumió el nuevo presidente del Inpi, Dámaso Pardo, se intentó privilegiar la entrega de exclusividades sobre los estándares que teníamos fijados en la Argentina”, afirmó Di Bello.

Por el contrario, Gustavo Sena, director del estudio de abogados y agentes de propiedad SBM, si bien adviertió que es necesario considerar cada acuerdo en particular y reconoce la necesidad de cuidar que “no te aten o te conviertan en una especie de sucursal de las oficinas extranjeras”, consideró “no es un tema tan dramático, ya que en el caso de que haya algún exceso siempre queda la vía de plantearlo administrativamente e incluso judicialmente. Pero si hay una oficina de patentes que está mucho más avanzada que la mía, que ya ha analizado todo lo vinculado con la novedad y ha determinado o dictaminado que ésta existe y no hay antecedentes oponibles que puedan obstaculizar la concesión de la patente, ¿para qué la voy a investigar? Es perder el tiempo, lo que no significa que no deje a salvo las cuestiones y características propias del sistema argentino”.

Este especialista, que además fue el presidente de Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial (Aaapi) entre 2002 y 2006, y antes había sido miembro de su comisión directiva durante diez años, considera que la formación “es positiva”. En este sentido, dice: “No voy dejar de aprender y cotejar la forma en que trabajan otras oficinas, por cosas que quizás no rigen en el país. Es bueno escuchar por qué en los otros países los segundos usos médicos son patentables, por ejemplo, y cotejarlo con los principios que hacen que no lo sean en Argentina”.

Sobre este tema, Di Bello recordó las guías de patentabilidad incluidas en la resolución Conjunta del Ministerio de Salud y de Industria (118/2012, 546/2012 y 107/2012) mediante las cuales se definen criterios específicos para la industria farmacéutica, que, por ejemplo, permitieron que en el año 2015 el laboratorio local Richmond fabricara la droga Sofosbuvir para el tratamiento de la hepatitis C, que justamente tiene una solicitud de patente pendiente de aprobación, apelando al denominado segundo uso médico.

El laboratorio local Richmond logró una autorización para fabricar la droga Sofosbuvir para el tratamiento de la hepatitis C. El laboratorio Gilead-Gador había presentado un pedido de patentamiento en la Argentina por segundo uso de la droga.

“Este principio activo ya existía hacía muchos años y se usaba como tratamiento para el VIH, y justamente en su utilización en pacientes con co-infección de hepatitis C se descubrió que sirve también para ella. Entonces, la multinacional Gilead-Gador compró la patente y empezó a tratar de patentarla en todo el mundo. Así las multinacionales hacen un uso de la exclusividad monopólica y ponen precios muy altos”, ejemplificó Di Bello y recordó que, en el año 2015, cuando la Argentina quiso comprar esta droga para los 1.200 pacientes con hepatitis C en etapa terminal (en total se estima que existen 400.000 personas con esta infección), el valor del tratamiento de 12 semanas por parte del laboratorio multinacional Gilead-Gador fue de 8.200 dólares, mientras que el del laboratorio local Richmond fue de 1.960 dólares.

Gilead-Gador pidió que se reconozca la patente por este segundo uso de la droga pero como las guías locales no lo permiten, su aprobación todavía sigue en análisis. Pero ahora, “la estrategia es que los criterios sean mucho más fexibles”, insiste el activista y agrega que, además, en Estados Unidos se entregan patentes con facilidad pero allí también es sencillo recurrir a lo que se conoce como salvaguardas de salud, “algo que para los demás países es más complicado, que son las licencias obligatorias”. Es decir, una licencia que obliga a suspender el derecho de exclusividad y permite que todos puedan producir y vender un determinado producto para cubrir una necesidad urgente de salud.

“El gran tema de discusión es sobre la idea que quieren instalar los grandes laboratorios acerca de que necesitan invertir tanto dinero para un nuevo desarrollo y por eso los precios que hay que pagar son tan altos, cuando no es así”, afirmó Di Bello, y agregó que “muchas veces usan los mismos principios activos y se vuelven a patentar, y lo que no es negocio no se hace. Un caso emblemático en VIH es que no se fabrican formulaciones pediátricas porque no es redituable”.

Di Bello destaca la importancia y el rol de la sociedad civil para frenar este tipo de medidas, sin dejar de mencionar que están juntando firmas para que las compañías farmacéuticas multinacionales dejen de pedir la nulidad de las guías y frenar el abuso que hacen del sistema de patentes. “Las enfermedades desatendidas y las personas que mueren en el mundo que podrían haberse evitado si hubiera habido acceso a los medicamentos nos llevan a plantear que, si sigue la supremacía del derecho de propiedad por sobre el derecho a la salud, estaremos conduciendo a la humanidad a un genocidio”, aseveró.

