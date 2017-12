El tiempo está de vuelta

Las doctrinas ancestrales de todo el mundo enseñan que la realidad, a todos los niveles manifestados, está regida por ciclos: de expansión y comprensión, de integración y desintegración, de ascenso y descenso, de formación y disolución, de construcción y deconstrucción. A nivel cósmico, ese ritmo universal toma forma en ciclos temporales, que permiten relacionar entre sí eras que son similares pero nunca iguales.

El libro del Eclesiastés fue atribuido formalmente a Salomón porque su autor se declara “de la casa de David, rey de Israel,” pero también a un egipcio antisemita de Alejandría por el lenguaje y el estilo. En todo caso es una inteligencia clara, crítica y libre.

Se trata de un texto extraño dentro de la Biblia, producto de una época desencantada, escéptica y cansada, según algunos exegetas cristianos que no obstante no lo pueden rechazar como libro canónico.

Alude a estos ciclos cuando dice: “lo que fue, será. Lo que ya se hizo, se hará, y no hay nada nuevo bajo el sol. Una cosa de la que dicen: “Mira, esto es nuevo”, ya fue en los siglos anteriores. No hay memoria de lo que precedió ni habrá memoria de lo que sucederá”.

Vale decir: lo que parece nuevo porque nunca lo vimos antes, porque es nuevo a nuestros ojos, ya fue en épocas de que no tenemos memoria y volverá a ser en el futuro.

¿Cuál es nuestro tiempo?

El mismo Cohelet nos recuerda: “hay tiempo para todo: tiempo de nacer, tiempo de morir; tiempo de sembrar y tiempo de cosechar; tiempo de llorar y tiempo de reír; tiempo de bailar y tiempo de lamentar”.

A un tiempo sucede otro hasta el regreso del primero para recomenzar el ciclo. En la danza de Shiva ¿cuál es nuestro tiempo?

De la “época desencantada” que no parece compatible con la esperanza cristiana da cuenta este párrafo del autor, “sabio amargo”, un ejemplo entre muchos del mismo libro: “Todo lo que esté al alcance de tu mano realízalo con tus propias fuerzas, porque no hay obra, ni proyecto, ni ciencia ni sabiduría en el abismo donde tu irás”.

Nuestra época vista de lejos

El universo en expansión que propone el “modelo corriente” del big bang, que enfrenta dificultades provenientes de la hipótesis de la “materia oscura” puede alcanzar un límite en que la rarefacción y el enfriamiento a partir del impulso inicial sean contrarrestados por la gravedad hacia la contracción progresiva, y el universo empiece a “achicarse” y elevar su temperatura hasta volver a ser un punto, una singularidad sin dimensiones, de densidad infinita y sin tiempo ni espacio como los conocemos, proceso que sería seguido de otro big bang para reiniciar el ciclo.

A partir de conceptos de la física, el tiempo en los primeros instantes posteriores al big bang sería lento, pero su velocidad crecería a medida que el universo se expande hasta llegar a la velocidad actual.

El tiempo así concebido no es estable, pero no podemos percibir la variación de su “velocidad” porque la mente lo ajusta automáticamente a nuestra realidad.

Si el universo se contrajera a partir de cierto momento, el tiempo se contraeía con él hasta regresar a un punto sin materia ni tiempo, origen de otro big bang.

Este es un “gran ciclo”, el mayor que podemos concebir según la astrofísica, pero dentro de él caben todos los otros, astronómicos y naturales, desde la rotación de las galaxias o la vida de las estrellas hasta la renovación de las células y los ciclos vitales de todos los seres vivos.

Los tiempos se unen

Las doctrinas ancestrales aluden a un tiempo de velocidad creciente, que no está fuera de nuestra percepción actual ya que tenemos idea de vivir en un mundo donde todo acontece a gran velocidad, y que llegará hasta un momento en que el “tiempo se transmutará en espacio”, se detendrá y en el mismo momento se inciará otro ciclo.

Es el “dar vuelta el reloj de arena” para que el flujo se detenga y comience de inmediato a correr en el otro sentido, según la imagen que da Javier Maskin, “Tekumumán”, de los ciclos temporales como se conciben en las alturas de los Andes entre los pueblos originarios de Abya Yala.

Para la ciencia moderna, la temperatura media actual del universo, la del “ruido” de fondo de microondas cósmicas, es de apenas 270 grados bajo cero, tres grados apenas por sobre el cero absoluto en que los átomos ya no se mueven.

A partir del big bang, un centésimo de segundo después, creados el tiempo y el espacio, tuvo existencia un universo todavía muy pequeño pero a cien mil millones de grados centígrados, en que las particulas elementales no podían existir todavía. (A la fracción de segundo anterior no se le puede aplicar ninguna teoría física).

Nuestro universo llegó a ser oscuro, frío y tenebroso como es ahora a partir de temperaturas casi infinitas y de una luminosidad inexpresable cuando estaba todo formado por fotones; pero a él podríamos volver si se cumplen las previsiones cíclicas de algunos científicos modernos. Para eso será preciso que cambie el sentido del flujo temporal.

Crear, conservar, transformar

Es posible que la filosofía haya surgido de la pregunta “¿por qué hay algo y no nada? ¿Cual es el trasfondo de que haya algo, cuando pudiera no haber nada? Al intento de responder se le ha llamado “metafísica” posiblemente por un equívoco. La respuesta -obvia- que ha merecido en los últimos siglos en occidente es que el hombre no puede responder a esas preguntas con la sola herramienta de la razón. Y esta constatación ha arrastrado una condenación de la metafísica.

La “trimurti” hindú está formada por tres figuraciones del absoluto, que es el trasfondo invariable de todo lo que está sujeto a cambio. Ese trasfondo es el fundamento de que exista algo y no nada.

Las tres formas del absoluto hindú, distinguibles por sus funciones pero no en esencia, son Brahma el creador, Vishnú el conservador y Shiva el destructor, o mejor, el transformador.

El final de nuestra sociedad, que ha dado muestras suficientes de voluntad suicida, habrá -hay- conflictos, guerras, genocidios, sistemas filosóficos y sociales aberrantes y un desarrollo maléfico del saber porque la ciencia habrá caído en manos irresponsables.

De acuerdo con algunas inferencias de la relatividad, el tiempo podría ser cíclico y “morderse la cola” o cumplir bucles en que se cierre sobre sí mismo.

Allá vamos, así somos, ya llegamos

El capítulo 40 del Linga Purana, un “smriti” es decir, un libro de comentarios, inspirado pero no sagrado, escrito hace miles de años, caracteriza la era actual o “era de Kali”, Kali Yuga o época de la discordia, de la “riña”. Cada punto del ciclo vendría a nivel histórico y social acompañado por una serie de fenómenos que son peculiares de él. Tomamos sólo párrafos aislados de un texto muy extenso.

Es una descripción del estado de cosas que cabe esperar del momento del ciclo en que estamos, tal como no se debe esperar del invierno lo mismo que del verano, ni de la ancianidad lo mismo que de la niñez ni de la aurora lo mismo que del ocaso.

“Son los más bajos instintos los que estimulan a los hombres del Kali Yuga. Ellos eligen preferentemente ideas falsas. No dudan en perseguir a los sabios. El deseo les atormenta. La negligencia, la enfermedad, el hambre, el miedo se extienden. Hay graves sequías. Las diferentes regiones de los países se oponen unas a las otras.

Las personas tienen miedo (…) muchos perecerán. Las clases obreras quieren atribuirse el poder real y compartir el saber, la comida y los lechos de los antiguos príncipes.

Se mata a los fetos en el vientre de sus madres y se asesina a los héroes. Los shudra (obreros) pretenden comportarse como brahmanes (sabios) y los sacerdotes como obreros.

Los ladrones llegan a reyes, los reyes son ladrones.

La tierra produce mucho en algunos lugares y demasiado poco en otros.

Los dirigentes confiscan la propiedad y hacen de ella mal uso. Ellos dejan de proteger al pueblo.

Hombres viles que han adquirido un cierto saber (sin tener las virtudes necesarias usarlo) son honrados como sabios. Hay sabios al servicio de hombres mediocres, vanidosos y rencorosos. Los sacerdotes se envilecen al vender los sacramentos. Hay muchas personas desplazadas, errando de un país a otro. Los hombres de bien renuncian a tener un papel activo.

Comida ya cocinada será puesta en venta. Los libros sagrados se venden en las esquinas. Las chicas jóvenes comercian con su virginidad. Los comerciantes hacen operaciones deshonestas y están rodeados de falsos filósofos pretenciosos. Hay muchos mendigos y parados. Todo el mundo emplea palabras duras y groseras. No se podrá confiar en nadie. Las personas son envidiosas. Nadie quiere ser recíproco con un servicio recibido. La degradación de las virtudes y la censura de los puritanos hipócritas y moralizantes caracterizan el periodo del fin de Kali.

La riqueza y las cosechas disminuyen. Grupos de bandidos se organizan en las ciudades y en el campo. El agua escasea y los frutos serán poco abundantes. Aquellos que deberían asegurar la protección de los ciudadanos no lo harán. Numerosos serán los ladrones. Las violaciones serán frecuentes. Muchos individuos son pérfidos, lúbricos, viles y temerarios. Nacen niños cuya esperanza de vida no supera los dieciséis años. Los ladrones roban a los ladrones. Las personas se vuelven inactivas, letárgicas y sin objetivo. Las enfermedades y las substancias nocivas les atormentan. Personas afligidas por el hambre y el miedo se refugiarán en los “refugios subterráneos”

Raras son las personas que viven cien años. Los vagabundos serán numerosos en todos los países. Personas no cualificadas pasarán por expertos en materia de moral y de religión. Masacrarán a las mujeres, a los niños, y se matarán unos a otros.”

Saquemos la cuenta

Cualquiera puede tratar, como ejercicio, de ver hasta qué punto esta descripción escrita hace miles de años, en una era que ya había comenzado entonces, pero cuyos efectos no se veían tan claros, coincide con lo que conoce del mundo actual o lo que puede prever para el futuro próximo.

El Linga Purana ofrece más precisiones: “Los hombres no querrán más que ganar dinero, los más ricos serán los que detenten el poder. Las personas sin recursos serán sus esclavos.

Los jefes de estado no protegerán al pueblo sino que, por medio de los impuestos, se apropiarán de todas las riquezas. Los agricultores abandonarán sus trabajos de labranza y de cosecha para volverse obreros no especializados. Muchos se vestirán de harapos, estarán sin trabajo, dormirán en el suelo, viviendo como miserables.

Por la falta de poderes públicos muchos niños morirán. Las personas creerán en teorías ilusorias.

Las personas aceptarán como artículos de fe las teorías promulgadas por cualquiera. Se venerarán los falsos dioses en los falsos templos en los cuales se decretarán arbitrariamente ayunos, peregrinajes, penitencias, donación de bienes, austeridades en el nombre de pretendidas religiones.

El agua faltará y, en muchas regiones, se mirará el cielo con la esperanza de un chubasco. Las lluvias escasearán, los campos se volverán estériles, los frutos no tendrán más sabor. El arroz faltará.

Las personas que sufran la sequía se alimentarán de bulbos y de raíces.

No tendrán alegrías ni placer. Muchos se suicidarán. Sufriendo de hambre y de miseria, tristes y desesperados, muchos emigrarán hacia los países en los que crece el trigo y el centeno.

Los hombres con poca inteligencia, influenciados por teorías aberrantes, vivirán en el error. En el Kali Yuga los hombres no tendrán virtudes, ni pureza, ni pudor, y conocerán grandes desgracias.”

El tiempo lineal tiene mala prensa

La posibilidad de que el universo no sea infinito está en consonancia con la idea de un espacio-tiempo curvo, una idea relativista difícil de concebir, pero de la que dan cuenta las matemáticas, en particular la geometría hiperbólica de que se sirvió Einstein. En el espacio-tiempo curvo puede darse que exista una curva temporal cerrada de modo que un hecho actual pueda interferir con su propio pasado.

Un metamático extravagante que trabajó con Einstein en Princeton, Kurt Gödel, describió un universo lleno de un fluido perfecto en rotación, que permite las curvas temporales cerradas. La idea de tiempo cíclico vuelve acá de manera impensable.

Las ideas de Gödel implican “rizos causales” (“closed timelike curves”), que contienen la posibilidad de que algunas líneas del tiempo vuelvan al pasado, contra la única dirección que solemos conceder al tiempo.

El sabio enredo borgiano

En “El jardín de los senderos que se bifurcan”, Borges da forma plástica a la idea del “mal infinito” hegeliano que lo obsesionaba y hace una exposición del tiempo cíclico convertido en laberinto.

Borges deseaba conquistar una fórmula intelectual que abarcara la totalidad, y lo intentó en la Biblioteca de Babel y en el Jardín de los senderos que se bifurcan.

“Antes de exhumar esta carta, yo me había preguntado de qué manera un libro puede ser infinito. No conjeturé otro procedimiento que el de un volumen cíclico, circular. Un volumen cuya última página fuera idéntica a la primera, con posibilidad de continuar indefinidamente[…]”

La última página igual a la primera está corregida con la posibilidad de “continuar indefinidamente”. Se trata no ya de recorrer un círculo, sino de describir una hélice en que al fin del ciclo no se vuelve al mismo lugar del que se partió sino a otro un poco más allá, similar pero no igual, al modo de los filetes de una rosca, que giran pero avanzando. Si ambos sitios fueron rigurosamente iguales, no sería posible distinguirlos porque no habría entre ellos ninguna diferencia.

Borges parece en su cuento cíclico describir un jardín, es decir, una disposición espacial en que después de mucho andar se vuelva al origen; pero sin nombrarlo se refiere al tiempo y no al espacio. No al tiempo lineal al que nos acostumbró la tradición judeo cristiana sobre todo desde San Agustín, sino al circular, al cíclico, tranformado en un laberinto de posibilidades que se entrecruzan o se ignoran de modo de abarcar todas las posibilidades, como pretendía el autor.

En África, en Asia como en América antigua

El ensayista Manuel Luis Rodríguez hace notar que las culturas originarias de Abya yala -en consonancia con las culturas africanas y asiáticas ancestrales- aportan la concepción circular del tiempo.

Limitando el alcance de su formulación a la perspectiva cósmica, dice: “Es lógica propia de los pueblos originarios que la vida fluye desde las fuerzas de la naturaleza y que el tiempo gira en forma de ciclos vitales. Cuando llegaron los invasores europeos a América trajeron consigo e impusieron una concepción lineal del tiempo, basada en la estructura escatológica cristiana: el tiempo comienza en un “paraíso” perdido, pasa por el presente que es un “valle de lágrimas” y concluye en un final apocalíptico ya predestinado y escrito (La Jerusalén celeste). Esas religiones europeas trasplantadas a América instalaron en nuestra cultura un paralizante temor al pasado y un dramático miedo al futuro.

Si el tiempo gira, entonces podemos recoger del pasado aquellos sucesos que han ocurrido y extraer de ellos las lecciones y experiencias que se corresponden con el contexto, la trayectoria y el contenido de los hechos en el presente, a fin de proyectar decisiones futuras.

Desde este punto de vista, el tiempo no gira en un ciclo que se cierra sobre sí mismo [lo que produciría el hundimiento final de la vida y de la experiencia humana por agotamiento y anquilosamiento], sino que entiende que el ciclo circular del tiempo produce también espacio-tiempos de azar que introducen incertidumbre en el acontecer humano presente, y que pueden expandirse en el futuro.

De este modo, no hay un futuro posible, sino que siempre hay varios futuros posibles”.

Los tiempos que corren

El tiempo subjetivo que perduraba como pasado en el recuerdo, se anticipaba como futuro en la imaginación y se experimentaba inmediatamente como presente, empezó a ceder cuando la propia iglesia católica instituyó los campanazos.

Cada hora, desde lo alto de una torre que parecía hablar desde el cielo, un campanazo recordaba y medía el tiempo. A partir del invento medieval de los relojes de pesas, enormes armatostes que atrasaban media hora por día, llegamos a los relojes atómicos modernos regulados por las vibraciones de átomos de cesio, que atrasan un segundo cada 138 millones de años.

Es sintomático: del tiempo vivido, experimentado como un discurrir interior cualitativo, pasamos al tiempo impuesto desde el exterior por una máquina cada vez más perfecta y más exigente, al tiempo rigurosamente cuantificado.

Curiosamente, la concepción del tiempo como fenómeno de conciencia concluye que no existe. Porque el pasado no es, fue, no existe. El presente es un punto evanescente en movimiento, en flujo permanente, elusivo e inasible, y el futuro todavía no es, tampoco existe.

Sin embargo, el tiempo es más cualitativo que el espacio, y en rigor, no hay medición directa del tiempo sino a través del espacio, de distancias. Por precisa que sea la medida del tiempo, no puede revelar por sí misma si es lineal o cíclico. La más exquisita medición del tiempo lineal no nos evita ver aparecer un día por la espalda -digamos 60.000 millones de años más tarde- el rayo de luz lanzado hacia adelante. De la misma manera, el avión que partió hacia al Oeste siguiendo un paralelo terrestre, regresará por el Este al punto de partida.

Finalmente, contra el positivismo en que la tendencia cuantificadora y lineal llegó a su extremo, hubo reacciones hasta llegar a Toynbee, que mostró una historia cíclica en que se suceden tiempos de esplendor y de ocaso, y que las formas “muertas” regresan. Finalmente Mircea Eliade desarrolló la idea de que la estructura del tiempo es la del eterno retorno, que atribuyó a los antiguos a pesar de ser moderna y para nada tradicional.

Si se trata de ciclos temporales no hay eternidad, que está fuera del tiempo, ni retorno de lo idéntico, ya que los ciclos no regresan exactamente al mismo punto ni son exactamente iguales.

