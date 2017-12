La familia de Santiago Maldonado visitó al Papa

“El Papa está preocupado por la situación que tuvimos que pasar nosotros con Santiago, que está pasando ahora la familia de Rafael Nahuel y hablamos justamente de que no le vuelva a pasar a nadie más esto que nos pasó a nosotros como familia. El Papa nos acompaña en el reclamo de verdad y justicia. No fue una reunión política”, aseguraron hoy, luego de un “cálido” encuentro de un una hora y cuarto con el Papa, los familiares de Santiago Maldonado, el joven hallado muerto en el río Chubut, luego de ser visto por última vez el 1° de agosto durante un operativo de Gendarmería Nacional en la comunidad mapuche de la localidad chubutense de Cushamen.

Tal como se había anunciado, el papa Francisco recibió a la madre de Santago Maldonado, Stella Maris Peloso, a su hermano Sergio y a su esposa en una audiencia privada en la residencia de Santa Marta, que comenzó a las 17 locales (las 13 de la Argentina).

Pasadas las 18, cuando ya era de noche en Roma, Sergio y Antico, únicos voceros del encuentro con el Papa, hablaron con periodistas afuera de la Puerta del Perugino, la entrada al Vaticano más cercana a la residencia de Santa Marta. Muy emocionados, remarcaron más de una vez que fue una reunión “espiritual” y no “política”. “Fue muy cálido, afectuoso. Fue muy emocionante, muy lindo. La verdad, no pensé que me iba a pegar tanto”, contó Sergio.

Su madre, que no apareció ante la prensa, fue la única verdaderamente invitada a la audiencia privada por Francisco, que le había escrito una carta a fines de octubre pasado, aclaró Sergio, que pudo viajar a Roma porque fue invitado a participar el domingo próximo de un evento sobre derechos humanos de una Feria del Libro.

Los familiares de Santiago Maldonado luego de la reunión con el Papa

¿Qué les dijo el Papa? “Él es muy medido en las palabras, él escuchó, el habla como tiene que hablar y el que más habló fui yo”, contestó Sergio. “Le contamos lo que pasó con Santiago, mi mamá le contó quién era Santiago, qué había hecho, parte de nuestra vida en un resumen de una hora y cuarto”, agregó.

Su esposa, Andrea Antico, detalló que le habían contado a Francisco “cómo fueron los cuatro meses desde la desaparición de Santiago”. “Y él nos acompaña en este pedido de la familia de verdad y justicia. Esto fue muy claro, que nos acompaña en el reclamo”, destacó.

“Salimos aliviados, el hecho de estar junto a él despierta (algo) inexplicable. No pensé que me iba a sentir así, es difícil decir con palabras. Espiritualmente me hizo bien”, confesó Sergio. “Fui a un colegio católico en primario, pero después dejé de creer en la Iglesia, pero con esto tuve la necesidad de creer en algo y ahora que estuve con el Papa, que le escribió una carta a mi mamá, más todavía”, agregó.

Consultado por La Nación sobre si en la reunión hubo críticas al Gobierno de Mauricio Macri, Sergio se limitó a responder que “el Papa es una persona muy informada de la realidad de la Argentina”.

Le hizo eco su esposa que, ante otra pregunta, subrayó que el Papa está preocupado por la situación que vivió su familia y ahora la de Rafael Nahuel. Aunque insistió en aclarar que “la reunión no tuve un tinte político, sino un tinte espiritual, sobre todo para la mamá”. “Sí, en una parte hablamos de la causa judicial, que todavía faltan hacer pericias y testimonios, pero hablamos de los sentimientos. No fue una reunión política”, reiteró Antico.

¿Qué esperan de la reunión con el Papa? “Que el Gobierno argentino pueda recapacitar un poco y la sociedad también, para que vean que no es algo político-partidario, que nosotros no estamos en contra de un Gobierno porque se nos antoja, sino que es porque lo mataron a Santiago. Y vamos a seguir exigiendo verdad y justicia siempre, hasta que se aclare todo. Y dentro de 2 años, o de 6, o de cuando este Gobierno no esté, esté otro Gobierno y esté otro partido, también le vamos a seguir golpeando la puerta hasta que se aclare. No es que tenemos una bandera política en esto, es un reclamo de verdad y justicia”, dijo Sergio.

¿Creen que el Papa puede ejercer alguna influencia? “No directamente, pero puede influir indirectamente en las personas. El hecho de habernos recibido significa que es algo serio. Aquellas personas que están en contra del reclamo que estamos haciendo, porque les parece que es algo político, tal vez toman conciencia y ponen más allá la muerte de una persona, la desaparición seguida de muerte de alguien, por encima de lo que es algo político. Esto no es un partido de fútbol, es otra cosa”, afirmó Sergio.

“El Papa no es que se ponga de un lado, sino que la figura del Papa es siempre estar con los más humildes y con los más débiles. Y eso es un mensaje”, concluyó su esposa.

Fuente: La Nación