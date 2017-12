Premian a jóvenes empresarios

Por décimo año consecutivo, la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (Feba), premió a más de 70 jóvenes emprendedores por su entusiasmo, trabajo y aporte al desarrollo y crecimiento económico de la Provincia de Buenos Aires y del país, informaron a AIM desde la organización. En esta oportunidad, el galardón fue para Carolina De Vega, directora de Produlac, una fábrica de quesos artesanales, con raíz en la localidad de Tandil, fundada en 1991 por su padre.

Carolina expresó a AIM: “Recibir el premio en mi categoría es un enorme orgullo no sólo para mí sino para toda mi familia. Este mes se cumplen diez años del fallecimiento de mi papá, que fue quien me enseñó todo lo que sé. No solo un oficio como es el de la quesería sino el disfrute por hacer lo que a uno le gusta. Me enseñó que la perseverancia es la herramienta más fuerte, que el trabajo es el único camino, pero que amando lo que uno hace todo siempre es más fácil”.

Al iniciar el acto, Palma felicitó a los empresarios jóvenes finalistas y a los emprendedores que “todos los días están pensando en innovar y en crecer, son ustedes el motor del país”, señaló y señaló: “Cuesta mucho hoy ser empresario y dirigente. Dedicamos muchas horas, dejamos a nuestras familias, a nuestras empresas y es por ello que el reconocimiento con este tipo de premio es muy importante. Estoy orgulloso de ser parte de esta mesa de jóvenes líderes y me emociona, porque sé del trabajo que hacen en sus emprendimientos, en sus bases y para cada una de sus localidades”, agregó.

“Cuando recorremos la provincia y me preguntan ¿qué es JE-Feba? Me gusta responder con términos futbolísticos. Es un semillero de jóvenes empresarios de la Federación, de cada una de las bases en sus localidades, es un espacio de formación, capacitación y entrenamiento porque nos estamos entrenando para jugar en Primera. Y este premio es una de las principales herramientas que tienen para cumplir sus objetivos, les da visibilidad”, aseguró Palma.

Por su parte, el presidente de Feba, Camilo Alberto Kahale, destacó a AIM el trabajo diario de todo su equipo: “Hoy me toca presidir la Federación y si no tuviera un gran equipo sería imposible”. En ese sentido, afirmó: “Hoy tenemos 73 finalistas que son todos ganadores, me costó mucho votar porque son todos proyectos muy importantes”.

“Quiero decirles a los jóvenes que sigan trabajando como lo vienen haciendo y al presidente de JE-Feba que siga acompañando porque la experiencia es importante para crecer. A todos (…) les aseguro que van a ser una Pyme en el futuro y nos van a estar representando y defendiendo, porque nosotros defendemos el comercio interior y la industria nacional”, concluyó.

El premio cuenta con el apoyo de Came Joven y tiene como objetivo reconocer al empresario y emprendedor de 18 a 40 años que se haya destacado en el desarrollo de su empresa por incentivar la capacidad competitiva, la innovación, la creación de riqueza y el fomento del empleo en la Provincia de Buenos Aires.

De ese modo, el presidente de Came expresó: “Este es uno de los actos que más me emociona porque de verdad estamos mirando hacia adelante, acá se está premiando a aquellos que son el futuro. Los que somos veteranos y ya tenemos un camino recorrido, tenemos que dar el ejemplo, tenemos que hacer las cosas lo mejor posible como dirigentes, empresarios y principalmente como personas, para que en cierta manera seamos un ejemplo para estos jóvenes que hoy están acá, para que nos superen. Como padres queremos que nuestros hijos sean mejores que nosotros y ahí nos daremos cuenta de que hicimos las cosas bien”, enfatizó.

“Me emociona ver esto y me da ganas de seguir trabajando por una sociedad mejor, con sus defectos y virtudes, pero evidentemente una sociedad que piensa en trabajar, mejorar y hacer las cosas bien es una sociedad que tiene futuro”, manifestó.

La celebración tuvo lugar en la sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), y contó con la presencia del presidente de Feba, Camilo Alberto Kahale, del referente de los jóvenes en la Federación; Nicolás Palma, del titular de la Came, Fabián Tarrío, del ministro de la Producción de la Provincia de Buenos Aires; Javier Tizado, y otros funcionarios nacionales.

Esta nueva edición contó con la participación de más de 700 jóvenes empresarios, quienes se inscribieron en diferentes categorías: Nuevo Emprendimiento, Promoción al Oficio, Relevo Generacional, Impacto Social, Proyección Internacional, Desarrollo Tecnológico, y Desarrollo Productivo Regional.

Finalistas por categoría y ganadores:

Nuevo Emprendimiento:

Ganador: Sebastián Lima (Mr Beer), de Mar del Plata

Bruno Armani (Enfocados Producciones Audiovisuales), de Arribeños – Gral. Arenales; Adrián Godoy (Goa computers), de Zárate; María Carolina Pérez Castro (Mi Mate), de Escobar; Ricardo Camgros (Tandilia Cervecería Boutique), de Tandil; Juan Cruz Díaz (CULTRADE), de San Justo; Rodrigo Bravo (JCR training), de Haedo; Duvel Aragó (Solar&Wind – Soluciones Alternativas y Renovables), de Morón; Sebastián Lima (Mr Beer), de Mar del Plata; Mariano Gargiulo (El Balcarceño), de Balcarce; Sebastián Marcote (R8 Audiovisuales), deBanfield; Ana Luz Morales (VEDANNA tea & natural godos). De Vicente López; Iván López (Ludi Circens), de Avellaneda; y Daniel Diebold (Daniel Diebold), de Lanús.

Impacto Social:

Ganador: Nicolás Grichener (Infopan), de Ramos Mejía

Mención: Ezequiel Amarotti (Taller Amarotti), de Lanús – Valentín Alsina

Julieta Rosso (Pilar Lírica), de Pilar; Nicolás Grichener (Infopan), de Ramos Mejía; Jorgelina Pinto (Placeres Sin Gluten), de San Nicolás; Lucas Navarro (Alfajores Brillantes), de Salliqueló; Leandro Giraudo (Vorterix Bahía), de Bahía Blanca; Juan Martín (Savage Rodar Electric), de La Plata; Sergio Bravo (Neyger), de Mar del Plata; Marina Terzolo (Buena Vida – CATERING), de San Isidro; Gonzalo Monzón (Los Tesoros de Nando & Monchi), de Villa Ballester; Ezequiel Amarotti (Taller Amarotti), de Lanús – Valentín Alsina; Santiago Romero Cabeza (León Verde), de Moreno; Ezequiel Gesto (Dgm Eventos), de Vicente López; y Damián Oneca (Barrel), de Berazategui.

Promoción al oficio:

Ganador: Ricardo Corbetta (Mundo Pastel), de La Plata

María Castera (Ludovina accesorios), de Benito Juárez; Paola Soto (Pao Masas), de Zárate; Constanza Moreno (Connie M Maquillaje Media), de Pilar; Cristian Antúnes (Encabados y grabados Saldx), de Salliqueló; María Clara De Angelis (This Is Fashion), de Morón; Priscila Lasarte Flores (Genuino Arte y Tradición), de Coronel Pringles; Alejandra Poblet (Carteras July P), de Mar del Plata; Ricardo Corbetta (Mundo pastel), de La Plata; Cristian Bello (Tintoreria Matias Taka), de Castelar; y Estefanía Fernández (Servicios de catering), de Valentín Alsina.

Desarrollo tecnológico:

Ganador: Javier Lucio (Virtual Dreams) de Castelar

Mención: Gustavo D’Angelo (Silla Anfibia Neptuno), de Punta Alta

Gastón Weingand (It-Ingenium), de Zelaya – Pilar; Elías Lobatto (Drop Bottom), de La Matanza; Mario Alzamora (MAD MULTIMEDIA), de Haedo; Franco Gallo (Doors.Party), de Mar del Plata; Ariel Vargas (iPN), de Morón; Julián Suárez (Ecopago), de La Plata; Gustavo D’Angelo (Silla Anfibia Neptuno), de Punta Alta; Javier Lucio (Virtual Dreams), de Castelar; Gastón Levy Mayo (Expertex SRL), de San Martín; y Juan Manuel García Traba (Recsus SRL), de Tres de Febrero.

Desarrollo productivo regional

Ganador: Juan Ignacio Colombo (CAMPOSOLAR ARGENTINA SA), de Tres Arroyos

Matías Lucas (Cordón Blanco), de Tandil; Julio Colverde (Cerveza Colverde), de Castelar; Romina Descalzo (Portofino), de Salliqueló; Juan Ignacio Colombo (CAMPOSOLAR ARGENTINA SA), de Tres Arroyos; Ezequiel Valenzuela (VORO GROW), de Mar del Plata;

Marco Scheggia (Guolis), de Balcarce; Juan Facundo Flores (Küref), de Tigre; José Javier Errazquin (Rodillo DMC 373), de Bahía Blanca; y Adrian Camozzi María Baudrix (Athor). De Vicente López.

Relevo generacional

Ganador: Carolina De Vega (Produlac Tandil), de Tandil

Daniela Rementeria (Nonthue), de Bolívar; Gustavo Jensen (Jensen televisores), de Coronel Dorrego; Juan José Hykalik (La Gringa Pizza & Pasta), de Pilar; Gabriel Peredo (DIAMANTES EXEM), de La Matanza; Iván Redondo (Caracol ), de Balcarce; Carolina De Vega (Produlac Tandil), de Tandil; Georgina Barvinsk (Saprograf S.A.), de Morón; Liz Bracchi (Liz Bracchi), de Junín; Adrián Komchoyan (AGGSA), de Valentín Alsina; Guido González Fantini (Estoa), de La Plata; y Salvador Vetere (Metalúrgica LH), de Tres de Febrero.

Proyecto internacional

Ganador: Paola Ventrici (TRIMAK), de Villa Luzuriaga

Pablo De Benedictis (Goodenergy), de La Plata; Julio Lay (REACTION Visuals), de Mar del Plata; Mariano Pauluk (Acrosoma.net), de Quilmes; Paola Ventrici (TRIMAK), de Villa Luzuriaga; María Paula Ricciardelli (Anyulina) de Hurlingham; Matías Espinosa (El Rey del Cable), de Paso del Rey; y Heraldo Gómez (Koxs Productos de diseño), de Munro.