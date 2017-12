Tras caerse la nota con Macri, Moria Casán liquidó a Susana Giménez

La morocha ninguneó a la diva luego de sus frustradas notas con el presidente Macri y Cristina Fernández de Kirchner.

Moria Casán (71) se caracteriza por decir lo que piensa sin medir consecuencias y esta ocasión no fue la excepción. En un móvil con Confrontados (El Nueve), la capocómica se refirió a las frustradas entrevistas, por diferentes motivos, de Susana Giménez (73) con Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri.

“Me parece que a Susana no le da la capacidad intelectual para entrevistar a un presidente”, aseguró, contundente, Moria sobre su colega, a quien esta semana se le cayó su entrevista en la Quinta de Olivos con el presidente y su familia.

Luego, intentó aclarar: “No porque no la tenga, sino porque es muy light. Ella va a a la pregunta social, a la revista de peluquería, a lo que quiere ver una persona, a la parte linda…”.

Y agregó: “Cuando yo trabajaba con ella, y esto no es una crítica, me decía ‘No me digas nada si es malo, no quiero saber’. Ella está ligada a todo lo que es glam, es nuestra gran hada televisiva, es la mujer Hollywood”.

Sin filtro, Moria aseguró que en este tipo de entrevistas hoy se pide “ir al hueso”, algo que no es característico de Susana. “Eso le parece que es como maltratar al entrevistado. Ella no tiene la capacidad periodística intelectual que puede tener otra persona. A eso me refiero”.

“Susana un personaje que vive en una nube de glam”, siguió la jurado del Bailando 2017 y detalló: “Me parece que estamos en tiempos donde no va lo light, va el hueso. Tal vez los programas, o los reportajes livianos, pueden todavía tensar más una cierta hostilidad que hay en toda la gente”.

Luego de liquidar a su ex compañera como entrevistadora, la diva sorprendió al contar que ella también estuvo cerca de entrevistar a CFK antes de las últimas elecciones legislativas. “Me tentaron para entrevista a Cristina”, reconoció y contó: “Me vino a ver su secretario, pero yo le dije que la quería entrevistar en mi ámbito, en el teatro”.

“No quería hablar de política, sino de mujer a mujer. De sus enamoramientos, de dónde tenía el lívido puesto, cómo se enamoró de Néstor… pero ese día salió la noticia de Santiago Maldonado y se cayó todo”, cerró Moria, que se distanció de Susana, que en su momento se negó a recibir en su famoso living a la ex presidenta.

Clarín.-