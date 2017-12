La crianza de nuestros hijos está en crisis

No es lo que haces por tus hijos sino lo que les has enseñado a hacer por sí mismos lo que los hará seres exitosos

¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? Es la “gran” pregunta. Está bien no se puede criar con autoritarismo, las épocas han cambiado. Ahora tenemos otra visión de como educarlos pero ¿vamos por el camino correcto? Soy fiel defensora de la educación “prohibida” (como muchos la denominan) Pero pregunto ¿libertad o libertinaje? Hay varios estudios realizados por psicólogos y educadores infantiles, todos concuerdan en que los padres estamos criando de manera crítica a nuestros hijos, nos hemos convertido en sus “sirvientes” , hacemos lo que ellos quieren sin mirar las consecuencias.

Esta manera de criarlos a muchos les parece correcta, está bien que tengan su opinión, está bien que sepan pensar hay que educarlos para que sean independientes, y es ahí donde nos estamos equivocando.

Quiero ofrecerles siete razones por la cual la crianza está en crisis:

1- Cuando un niño se comparta mal. Sea donde sea en casa o en un lugar público.Lo primero que hacemos es bajar la cabeza y decir “son cosas de niños”. Pues no, un niño debe saber comportarse en cada momento hay que explicarles, hay que enseñarles, no excusarlos. Los niños son mucho más capaces de lo que los padres creemos. Explícale donde se encuentra y como debería de comportarse, que sería lo correcto.

2- No regañes a mis hijos. Hoy en día no permitimos que nadie (que no seamos los padres) regañen a nuestros hijos. Nosotros como padres creemos que es lo correcto, pero ahí tenemos la diferencia.Antes cualquier persona mayor, un vecino, un profesor, el carnicero, podía decir “niño eso no se hace”, pero hoy no le permitimos, eso nos ha llevado a los padres a tener que estar por ellos al 100 por ciento en todo momento marcando lo que está bien y lo que está mal. Esto nos ha llevado a que los niños no respeten a otros mayores.

3-Rabietas. El gran problema, una rabieta, en un lugar público, es lo peor que nos pasa como padres, porque no se debe acceder a sus caprichos. Si le hemos dicho que no!. Es un ¡no! y aguantar las consecuencias, la rabieta no tardará mucho, sólo hay que esperar hasta que se calme. No importa si hay otros padres mirando, ellos también deberían entenderlo y apoyarnos , no recriminarnos. Hoy por mí mañana por ti.

4-Miedo a nuestros hijos. Sí, tenemos miedo a que se enfaden, hacemos todos los que nos piden. Si tenemos la obligación y el deber de darles lo que necesitan, pero no de ser sus “sirvientes”. Quiero la leche ¡ya! bueno acompáñame a la cocina y la hacemos juntos, luego te sientas y te la bebes.Eso sería hacerlo bien.No salir corriendo cálmate ya te la traigo.

5- La tecnología. Si la tenemos incorporada, pero utilicémosla bien a la hora de comer (por dar un ejemplo) podemos decirles que nos ayuden con la mesa (tanto a ponerla como a quitarla) aprovechemos ese momento familiar para charlar (sin tele) para comentar el día. Hagamos a nuestros hijos partícipes de una vida de relacionarse. Y sobre todo en la adolescencia que es cuando más se aíslan.

En la mesa nada de móviles, tablets ni televisión.

6-Las necesidades de tus hijos son prioridad claro está, pero las necesidades sin capricho, no superpongas tus necesidades a las suyas. Si mamá tiene que ir al lavabo el niño puede quedarse haciendo lo que estaba haciendo, mamá en 2 minutos estará contigo de nuevo. Tú cada día tienes tus obligaciones, si tienes que hacer alguna con tus hijos, explícaselo, primero haremos esto que mamá o papá tiene que hacer y luego haremos lo otro (lo que ellos hayan propuesto).

7- Cumple tus promesas! Ley fundamental e importante. ¡Úsala! puedes explicarles todo a tus hijos lo que deben o no deben hacer, ellos son totalmente capaces, verás que te sorprenderán. Así como tú les pides y explicas, cumple lo que hayas dicho, es muy importante para crear esa confianza que les durará toda la vida.

Empecemos a criarlos bien desde hoy, corrijamos nuestros errores, que sino luego tendremos adultos arrogantes, egoístas y maleducados. Ya que nunca les enseñamos otra cosa, nos pasamos la vida complaciéndolos. Criemos niños felices y tendremos adultos exitosos.

Fuente: http://es.blastingnews.com.-