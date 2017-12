El Pepe ya se va

Mujica se refirió a su futuro político en el marco del asado de fin de año que se realizó en el Quincho de Varela. “Me estoy borrando, consciente, deliberadamente, paso a paso. Me estoy borrando del candelero, de la nomenclatura pero26 no del compromiso y de la militancia, eso no podré mientras viva”, manifestó Mujica.

Agregó que es consciente que hay que hacer el tránsito hacia nuevas generaciones. “Pero más que nunca me tengo que d26edicar a los jóvenes de este país y de América Latina”.

Agregó que el momento tiene mucho de despedida de una etapa de la vida. “No me pongan ningún dejo de tristeza o algo parecido, no me despido para morirme, me despido para vivir”.

Afirmó que es feliz con una azada plantando maíz o revolviendo zapallos. “Pequeñas cosas para el mundo pero grandes para mí. Porque ya no soporto más algunas cosas que me han agotado”.

“He dado lo que pude y esta historia es así, se la tengo que confesar en primer término a mis amigos. La vida tiene etapas”, remarcó.

Mujica dijo que es probable que en las próximas elecciones integre “un puesto de relleno, en una franja retirada, como para no dejar solos a los compañeros”, pero aclaró que no asumirá posiciones activas.

Masticado en el tiempo

“Esto está muy decidido en el tiempo, lo siento por los compañeros pero es lo que la biología manda”, dijo.

Indicó que hará lo que su esposa Lucía Topolansky quiera. “Cuando Lucía diga alguna cosa yo voy a obedecer”.

Agregó que luego de pasar una hora leyendo le viene sueño y ganas de dormir. “Las neuronas están viejas y cansadas. Me parece que es mucho más honrado reconocerlo, lo otro es andar de viejo verde”.