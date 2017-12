Inspectores intentaron desalojar a un artista callejero de la peatonal y la gente reaccionó

Este mediodía, inspectores municipales intentaron desalojar de la peatonal San Martín de Paraná a un músico callejero. Cristian hace años toca en la zona y no es la primera vez que pasa por esta situación. Vecinos que transitaban por el lugar defendieron al artista y lograron que se quedara, registró AIM.

Este martes cerca del mediodía, inspectores municipales intentaron desalojar al músico callejero, llamado Cristian, quien cantaba sus canciones con pistas en la Peatonal San Martín, entre Urquiza y Andrés Pasos.

El músico se defendió diciendo que solo “se encontraba tocando” y un numeroso grupo de vecinos que transitaban por la zona, lo defendieron solicitando a las autoridades: “una ordenanza en la que diga que no se podía tocar allí”. Por su parte, la inspectora a cargo del operativo dijo que “se tenía que retirar del lugar porque molestaba con el ruido”.

Al respecto, el artista callejero señaló a AIM que “desde el 2014 toco por acá y en una oportunidad ya me quisieron sacar, pero después empecé a trabajar en libertad y ahora me encuentro nuevamente con esto. Desde la municipalidad dicen que molesto y que tengo que tener un permiso que me habilite a tocar acá, pero este permiso, igualmente, no incluye la peatonal, sino la plaza, y por esta calle es por donde más gente circula”. De todas maneras, acotó que “por el momento nadie me trajo ningún papel en el que se señale que no puedo estar acá”.

Gracias al apoyo de los vecinos, el joven continuó en el lugar y la gente instó a que “se quede en el lugar tocando” ya que “no molesta a nadie, está trabajando y alegra el paseo”. Además cuestionaron: “¿Por qué no ponen el ojo sobre los manteros, las verdulerías y todos los vendedores mal ubicados?”.

Patricia, una de las vecinas que se encontraba en el lugar apuntó a AIM: “no se puede sacar a este chico, está trabajando y los vecinos lo apoyamos”.

En tanto, una de las inspectoras que se encontraba en el lugar afirmó: “seguiremos insistiendo para que se vaya a la plaza (de Mayo) a tocar y nada más. No vamos a utilizar la fuerza y no lo hemos maltratado. La gente me insultó, pero yo no reaccioné mal. De todas maneras este joven se va a tener que retirar en algún momento de la peatonal”.