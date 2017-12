El mensaje profético de los indios americanos

El mensaje de los indígenas americanos es una fuente de la sabiduría, basada en el respeto por la naturaleza y la comprensión de que “el espíritu está en todas las cosas”.

“A nuestro pueblo nunca le ha faltado nada … los rápidos del río Rock nos proporcionaban peces excelentes, y la tierra muy fértil, siempre buenas cosechas de maíz, frijoles, calabazas …

Nuestro pueblo por más de 100 años ha mantenido el valle sin disputa. Si un profeta hubiera venido a nuestro hubiéramos podido predecir lo que sucedería y lo que sucedió; nadie en el pueblo lo hubiera pensado “.

Black Hawk, jefe indio

“Amamos la paz, dejamos que los ratones desempeñarse en paz, cuando los bosques susurra el viento, no tenemos miedo”.

Jefe indio al gobernador de Pensilvania en 1796

“Sabemos que la tierra no pertenece al hombre, el hombre pertenece a la tierra. Sabemos que están vinculadas todas las cosas. Lo que acontece a la tierra le ocurre al hijo de la tierra.

El hombre no tejió la trama de la vida, hay un hilo del tejido. Todo lo (el hombre) hace a la trama, se lo que hace a sí mismo. “

Seattle, Suquamish jefe indio

“Los Lakota estaban llenos de compasión y amor por la naturaleza y su apego crecía con la edad. (…) Por ello, el indio viejo se sentaba en el suelo en lugar de permanecer separado de las fuerzas de la vida.

Siéntese o acuéstese y pensará más profundamente, se sentirá con más fuerza. Entonces verá con mayor claridad los misterios de la vida y se sentirá más cerca de todas las fuerzas vivas que lo rodean.

El viejo sabio lakota sabía que el corazón humano alejado de la naturaleza se vuelve turbio. Sabía que olvidar el respeto debido a todo lo que crece y vive lleva a no respetar el hombre. Así se mantiene joven por las dulces influencias de la naturaleza. ”

Standing Bear, jefe Lakota (Sioux)

“Vemos la mano del Gran Espíritu en casi todo: el sol, la luna, los árboles, el viento y las montañas, a veces nos acercamos a través de ellos. (…) Creemos en el Ser Supremo, “una fe más fuerte que la de muchos blancos que nos tratan des paganos … Los indios que viven cerca de la naturaleza y del maestro de la naturaleza no viven años de oscuridad.

¿Sabía usted que los árboles hablan? ¡Ellos hablan, no obstante! Hablan el uno al otro. ¡El problema con los blancos es que no escuchan! Nunca escucharon a los indios, así que supongo que no escuchan las voces de la naturaleza. Sin embargo, los árboles me enseñaron muchas cosas: a veces del tiempo, a veces de los animales, a veces sobre el Gran Espíritu “.

Tatanga Mani (o andar Buffalo), Stoney India (Canadá)

El árbol dijo: “Detente, estoy herido, no me hagas mal”. Arrancaron los árboles y los agitaron hasta sus raíces. Vi los árboles. Me duele. Los indios nunca hacen daño, mientras que el hombre blanco destruye todo. Sopla las rocas y las hojas esparcidas por el suelo. La roca dice “detente, me haces daño”. Pero el hombre blanco no se da cuenta. ¿Cómo el espíritu de la tierra podía amar al hombre blanco? … Donde quiera que tocó, dejó una herida. ”

Wise Wintu de edad (los indios de California)

“Puedo recordar cuando el bisonte era tan numeroso que no se podía contar, pero wasichus (hombres blancos) han matado a tantos y dejado sólo canales donde antes pastaban. El wasichus no matan para comer, los mataron para (obtener) el metal que los enloquece y no dejan la piel para la venta. A veces matan simplemente por el placer de matar. Cuando cazamos bisontes, lo hicimos de acuerdo a nuestras necesidades.

Hehaka Sapa gran jefe sioux

“Usted se ha dado cuenta de que cualquier cosa hecha por un indígena es un círculo. Nuestros tipis eran redondos como los nidos de las aves y siempre dispuestas en círculo. Esto es porque el poder del universo actúa como círculos y todo tiende a ser redondo (cíclico). En los viejos tiempos, cuando éramos un pueblo fuerte y feliz, toda nuestra energía venía del círculo sagrado de la nación, que no se había roto.

Todo lo hecho por el poder del universo es un círculo. El cielo es redondo y he oído que la tierra es redonda como una pelota y todas las estrellas lo son. El sol se eleva y desciende en un círculo, la luna hace lo mismo, y ambos son redondos.

Incluso las estaciones forman un gran círculo en su cambio y siempre vuelven aquí donde se encontraban. La vida del hombre es un círculo desde la infancia a la infancia, y también lo es para todo lo que mueve el poder”

Hehaka Sapa o Black Elk, Oglala India, una rama de los Dakota (Sioux)

“La vida en un tipi es mucho mejor. Siempre está limpio y cálido en invierno y fresco en verano y es fácil de mover. El hombre blanco construyó una casa grande que cuesta mucho dinero, como una jaula grande, que no deja que el sol se pueda mover y carece de fundamento. Los indios y los animales saben vivir mejor que el hombre blanco. Nadie puede ser saludable sin aire fresco, sol, agua de buena calidad. Si el Gran Espíritu hubiera deseado que los hombres permanezcan en un lugar, así hubiera hecho el mundo; pero lo hizo siempre cambiante, de manera que los pájaros y los animales pueden desplazarse y encontrar bayas el césped siempre verde.

El hombre blanco no obedece el Gran Espíritu. Por lo tanto, no puede estar de acuerdo con él.

Flying Hawk, jefe del clan Sioux Oglala

“Las vastas llanuras abiertas, las hermosas colinas y las aguas serpenteantes de meandros complejos eran “salvajes” para el hombre blanco. Para él el desierto y la tierra misma estaba infestada de animales “salvajes” y de tribus “salvajes”. Para nosotros, la tierra parecía fresca, y vivíamos llenos de los beneficios del Gran Misterio. Ella se convirtió hostil para nosotros con la llegada del hombre barbado de Oriente que nos abruma con injusticia brutal y sin sentido.

Standing Bear, jefe Lakota (Sioux)

“Nuestra tierra es mejor que el dinero. Siempre estará allí. No se pierde, incluso en las llamas de un fuego. Mientras el sol brille la tierra estará aquí para dar vida a hombres y animales. No podemos vender la vida de hombres y animales. Por lo tanto, no podemos vender esta tierra. Fue colocada aquí por el Gran Espíritu, y no podemos venderla porque no es nuestra”.

Blackfeet Jefe Indio (Blackfoot)

Los hombres que trabajan no pueden soñar. Y la sabiduría viene de los sueños.

Smohalla, India Sokulls jefe

“El Gran Espíritu nos ha dado una vasta tierra para vivir, y bisontes, ciervos, antílopes y otros animales. Pero llegó el hombre blanco y robó la tierra. Mató mi juego. A continuación, se volvió difícil vivir.

Ahora nos dicen que para vivir, el hombre debe trabajar. Sin embargo, el Gran Espíritu no nos hizo para trabajar, sino para vivir de la caza.

Ustedes, los hombres blancos pueden trabajar si lo desean. Pero nos dicen “¿por qué no ser civilizados?” ¡No queremos tu civilización! Queremos vivir como nuestros padres y sus padres delante de ellos. ”

Crazy Horse, Gran Jefe Sioux Oglala

“Estás tan miserable que no se puede más. ¿Qué tipo de hombres son los europeos? ¿Qué clase de criaturas que eligen ser obligados a hacer el bien y evitar el mal por miedo al castigo? (…) El hombre no es sólo alguien que camina erguido sobre sus pies, que puede leer y escribir y mostrar miles de ejemplos de la industria.

De hecho, querido hermano, le compadezco desde el fondo de mi alma. Siga mi consejo y hágase hurón. Veo claramente la profunda diferencia entre mi posición y la suya. Yo soy el dueño de mi condición. Soy el dueño de mi cuerpo, tengo la disposición de mí mismo, hago lo que yo quiero, yo soy el primero y el último de mi nación, no tengo miedo a ningún hombre que depende sólo de la Gran mente.

No es lo mismo para usted. Su cuerpo y su alma están condenados a depender de su gran capitán o del virrey. Usted no tiene libertad para hacer lo que tiene en mente. ¿Tiene miedo de ladrones, asesinos, de falsos testimonios? Usted depende de una persona situada encima de usted. ¿No es esto cierto? ”

Kondiarionk, jefe hurón, dirigiéndose al barón Lahontan, teniente francés en Terranova.

“No queremos los camiones de bomberos que hacen ruido como trenes de vapor en la tierra para cazar bisontes. Si los rostros pálidos siguen avanzando en nuestra tierra, el cuero cabelludo de sus hermanos estará en la toldería de los cheyenne. He dicho! ”

Nariz Romana, capital de guerrero Cheyenne, dirigiéndose al General Palmer en 1866 en Kansas

“La primavera ha llegado, la tierra ha recibido los besos del sol y pronto veremos los frutos de este amor. Cada semilla se despierta, e incluso el animal está vivo. Este es el misterioso poder al que debemos también nuestra vida. Por lo tanto, debemos reconocer a nuestros vecinos, incluso a nuestros vecinos de los animales, tanto derecho como a nosotros de vivir en esta tierra.

Pero ahora tenemos que contar con otra raza, pequeña y débil cuando nuestros padres se reunieron por primera vez, pero hoy se ha convertido en tirana. Es muy extraña, tiene en mente la conveniencia de cultivar la tierra y el amor de ser propietario de una casa. Esta nación ha hecho leyes que los ricos pueden romper, pero no a los pobres. Imponen impuestos a los pobres y débiles para mantener a los ricos que gobiernan. Desfiguran la tierra con sus edificios y sus desechos. Esta nación es como el torrente de la nieve derretida que sale de su cama y destruye todo a su paso. ”

Tatanka Yotanka, Toro Sentado, gran jefe sioux

“Hermano, nuestro territorio es grande y el suyo era pequeño. (El suyo ha pasado a ser un gran pueblo, y (nosotros) tenemos apenas espacio para extender nuestras mantas. Puede contar con nuestro país, pero no le será suficiente. Usted quiere que nosotros estemos obligados a casarnos con su religión.

Hermano, siga escuchando. Usted dice que lo han enviado aquí para enseñarnos a adorar al Gran Espíritu de una manera que le agrada. Y pretende que si no adoptamos la religión que usted predica vamos a ser miserables aquí abajo. Usted dice que estamos perdidos. ¿Cómo podemos verificar la verdad de sus palabras? (…)

Hermano, dice que sólo hay una manera de adorar y servir al Gran Espíritu. Si sólo hay una religión, ¿por qué la gente blanca no está de acuerdo sobre esto? Sabemos que su religión está escrita en un libro. ¿Por qué no todos están de acuerdo, si todos pueden leer el libro?

Hermano, nosotros no entendemos estas cosas. Se nos dice que su religión fue dada a sus antepasados, y fue transmitida de padre a hijo. Nosotros también tenemos una religión de nuestros antepasados, que han recibido y nos han transmitido a nosotros, sus hijos. Rendimos culto de esta manera. Nos enseña a ser agradecido por todos los favores que recibimos, a amarnos y estar unidos. No discutamos sobre la religión porque es un tema que concierne a cada hombre ante el Gran Espíritu”.

Sa-go-ye-wat-ha, o Red Jacket, Séneca Jefe (iroqueses) y gran orador de las Seis Naciones

“Yo veo con tristeza la decadencia de nuestra raza noble. Nuestros padres eran fuertes y su poder se extendió en toda América. Pero hemos sido cortados y rotos por la astucia y la rapacidad de la raza de piel blanca. Nos están obligando ahora a buscar, como por caridad, el derecho a vivir en nuestra propia tierra, a cultivar nuestra propia tierra, tomando de nuestras propias fuentes.

Hace muchos inviernos, nuestros antepasados sabios predijeron que un monstruo grande con ojos blancos vendría del Oriente, y que a medida que avanzara iba a devorar la tierra. Este monstruo es la raza blanca, y la predicción está cerca de completarse. ”

O-sa-no “, jefe indio

“El cambio de vestuario fue brutal. Los efectos sobre la salud y el bienestar de los niños fueron significativos. La primera demanda fue para que nos cortaran el pelo. El pueblo Lakota ha tenido siempre el pelo largo. Varios días después de haber sido despojados, nos sentíamos extraños e incómodos. Si el argumento fuera cierto, a saber, la eliminación de los piojos de la cabeza, ¿por qué las niñas no habían sido sometidas al mismo tratamiento que chicos?

La verdad es que querían transformarnos. El pelo corto es el sello distintivo del hombre blanco y lo impuso, mientras él mismo mantuvo su propio hábito de dejar crecer el vello facial “.

Standing Bear, Lakota jefe indio

“El wasichus (blancos) nos pusieron en estas cajas cuadradas (casas); nuestro poder se ha ido y nos vamos a morir, porque el poder no está en nosotros.

Somos prisioneros de guerra, ya que esperamos aquí. Pero hay otro mundo “.

Hehaka, o Black Elk (Wapiti Negro), los indios Sioux,

“Hija, yo sabía de acción. Perdí la gracia al ser civilizado. Llevé una existencia natural, pero ahora mi vida es artificial. Hoy en día, admiro al hombre blanco en un paisaje pintado, cuyo valor está en dólares ”

Chiyesa, escritor indio contemporáneo

“Fui a la escuela de los hombres blancos. Aprendí a leer sus libros de texto, periódicos y la Biblia. Pero he descubierto a tiempo de que esto no era suficiente. La gente civilizada depende demasiado de la página impresa. Me volví hacia el libro del Gran Espíritu, que es todo. Usted puede leer gran parte de este libro mediante el estudio de la naturaleza.

Si usted toma todos sus libros y los coloca bajo el sol, dejando tiempo para que un poco de lluvia, la nieve y los insectos hagan su trabajo, serán nada. Sin embargo, el Gran Espíritu nos dio la oportunidad a usted y a mí a estudiar en la universidad de los bosques de la naturaleza, ríos, montañas y animales, incluidos nosotros mismos. ”

Tatanga Mani (o andar Buffalo), Stoney India (Canadá)

“El hombre blanco en su indiferencia por el significado de la naturaleza, ha profanado el rostro de nuestra Madre Tierra. El avance de la técnica del hombre blanco ha surgido como consecuencia de su falta de interés en el camino espiritual, y el significado de todo lo que vive. El apetito del hombre blanco por la posesión física y el poder lo ha cegado para ver el daño que ha causado a nuestra Madre Tierra, en su búsqueda de lo que él llama los recursos naturales. El Gran Espíritu se ha vuelto difícil de ver por casi todos los hombres, incluso para muchos indios que han optado por seguir el camino del hombre blanco.

Hoy en día, la tierra sagrada donde viven los hopi es profanada por hombres en busca de carbón y el agua para crear más energía para las ciudades del hombre blanco. No debemos permitir que esto continúe. De lo contrario, nuestra Madre Naturaleza reaccionaría de tal manera que casi todos los hombres sufrirán el fin de que ya ha comenzado.

Hoy en día, casi todos profecías se llevaron a cabo. Carreteras como los grandes ríos cruzan el paisaje, el hombre habla a través de una red de telefonía y viaja en el cielo con los aviones. Dos grandes guerras fueron realizadas por aquellos que muestran la cruz gamada o Sol Naciente.

El Gran Espíritu ha dicho que si una calabaza de cenizas se arroja al suelo, muchos hombres mueren, y que el final de esta forma de vida está cerca. Interpretamos esto como las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. No queremos que vuelva a suceder en cualquier otro país a cualquier otro pueblo. La energía debe utilizarse con fines pacíficos, no para la guerra.

Nosotros, los líderes religiosos y voceros de los legítimos independiente del pueblo Hopi, hemos sido señalados por el Gran Espíritu para enviar al Presidente de los Estados Unidos y todos los líderes espirituales de una invitación para reunirse con nosotros para discutir que la paz, la unidad y la fraternidad prevalezcan allí donde hay hombres “.

Carta de los indios Hopi del presidente Nixon en 1970

Estos textos son extractos del libro TC Mac Luhan, “Descalzo en tierra sagrada, “Una antología de la filosofía, el estilo de vida y el destino de los indios de América del Norte.