Avistajes de Ovnis en Estados Unidos

David Fravor, un ex piloto de la Armada de Estados Unidos que brindó servicios durante 18 años, hizo sorprendentes revelaciones sobre los Ovnis (Objetos Voladores No Identificados), luego de que el Pentágono admitiera haber mantenido un programa para analizar avistamientos que llegó a estar financiado con 22 millones de dólares anuales hasta fines de 2011.

“Creo que no era de este mundo. No estoy loco, no he estado bebiendo. Ocurrió después de 18 años de volar”, confesó Fravor tras romper el silencio luego de 13 años sin poder revelar el suceso que lo shockeó cuando piloteaba un FA-18 en una misión de entrenamiento por California, cerca de la costa de San Diego. “No era de este mundo” fue la frase que utilizó para describir lo que divisó, y dio aviso a las autoridades, aquel 14 de noviembre de 2004. Detalló que se trataba de un objeto de 12 metros y que “no tenía alas”, y agregó que volaba a una velocidad “increíble”.

El ex piloto sostuvo que “en toda mi vida nunca vi nada más raro que esto, en toda mi historia de vuelos nunca vi nada que tuviera esa performance, esa aceleración… esa cosa no tenía alas”. En tanto que frente a la pregunta sobre si creía en que los Ovnis existen sostuvo: “No sé si fue una vida alienígena. Pero diré que en un universo con múltiples galaxias que no conocemos, si somos el único planeta con vida, es un universo muy solitario”.

David Fravor se animó a revelar lo que lo sorprendió hace 13 años luego de que un informe del diario estadounidense The New York Times revelara que el Pentágono mantuvo un programa secreto para analizar avistamientos de Ovnis, el cual llegó a estar financiado con 22 millones de dólares anuales hasta fines de 2011, y tenía como objetivo dar cuenta fehaciente de la existencia de ellos. El programa, llamado oficialmente “de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas”, lo dirigía el oficial de inteligencia militar Luis Elizondo quien, al dejar de recibir apoyo, renunció el pasado 4 de octubre. Y salió a hablar.

La publicación citó a una fuente del Pentágono que confirmó la existencia de ese programa, pero aseguró que en 2012 le pusieron punto final. Mientras, otras fuentes aseguraron que las investigaciones sobre avistamientos aún continúan y que funcionarios del Departamento de Defensa son las que las llevan adelante.

El propio Elizondo explicó en el informe periodístico que lo único que cambió es que el programa dejó de recibir fondos en 2012, pero desde entonces siguió trabajando con miembros de la Armada y de la CIA y, de hecho, cuando él presentó su renuncia fue nombrado un sucesor, que no quiso identificar por razones de seguridad personal.

Según la investigación del Times, el programa funcionó en coordinación con una empresa que encabeza el multimillonario Robert Bigelow, Bigelow Aerospace, con instalaciones en la ciudad de Las Vegas destinadas a analizar todas las pruebas que se han recibido sobre este tema. También reveló que la mayor parte de los 22 millones de dólares anuales que recibía el programa estaba destinada a contratos firmados con Bigelow Aeroespace, que a su vez tenía subcontratados a otros expertos para realizar las investigaciones.

Siempre en base a la información dada a conocer por el periódico, el programa estuvo analizando videos y grabaciones sonoras sobre incidentes con Ovnis, casos que generalmente no tomaron estado público. Incluso algunos de los cuales involucran a pilotos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, como el episodio del que hace 13 años fue protagonista David Fravor en la californiana costa de San Diego y que recién ahora se animó a contar.

Por otro lado, la publicación dio cuenta de que uno de los principales impulsores del programa era el ex senador demócrata Harry Reid, quien es amigo de Bigelow y desde hace tiempo se mostró especialmente interesado en investigaciones sobre este tipo de incidentes. También se menciona a la astrofísica Sara Seager, quien sostiene que el hecho de que no se conozcan detalles sobre estos objetos no identificados no significa que procedan de otro planeta o de otra galaxia. Seager sostuvo que “cuando alguien asegura haber observado un fenómeno inusual cierto, a veces merece la pena investigarlo seriamente”.

Los mitos sobre los Ovnis son muchos. Y las historias que los tienen como protagonistas son variadas. Lo cierto es que el Pentágono admitió que durante años estuvo detrás de la pregunta del millón: ¿hay vida fuera del planeta Tierra?