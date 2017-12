¿Universo o multiverso?

Las palabras universo y multiverso no son contradictorias, no se excluyen mutuamente: si no existiera un solo universo sino varios, como postulan algunos físicos, esos varios o infinitos universos constituirían el verdadero universo, que seguiría definido como la totalidad de lo existente en el plano de la cosmología.

Pero multiverso se usa junto a universo para definir otros posibles universos diferentes del que venimos considerando hasta ahora. Algunos han llamado “eternidad” a esta unión de universo y multiversos.

Estos universos son muchas veces resultado de exigencias teóricas matemáticas para satisfacer condiciones de las ecuaciones, derivadas del estudio de nuestro universo y no tienen más existencia que esa: la teórica.

El universo, uno o muchos, es la totalidad del espacio y del tiempo, todas las formas de materia, energía y cantidad de movimiento, sin resto ni excepción alguna.

Verso en expansión

Sin embargo, después de que el psicólogo norteamericano William James lo usó por primera vez, su uso se expandió a la cosmología, la física, la astronomía, la filosofía, la psicología transpersonal de Ken Wilber y sobre todo a la ciencia ficción, donde se adornó con misterio y atributos incomprensibles, maravillosos, paradójicos, fantásticos y hasta terribles.

Los varios universos postulados junto al nuestro han tomado según el ámbito intelectual por donde hayan pasado designaciones diversas: universos paralelos, universos alternativos, universos cuánticos, dimensiones interpenetrantes, mundos paralelos, realidades alternativas o líneas de tiempo alternativas.

Uno de estos “multiversos” tuvo presunta confirmación experimental hace dos años, cuando los astrónomos Laura Mersini-Houghton y Richard Holman dijeron haber descubierto una evidencia “posible” de otros universos. De inmediato se generó una controversia científica que sigue todavía.

Cómo empezó todo

A partir del big bang se produjo un reparto de materia dependiente en parte del azar, y se generaron todas las configuraciones posibles. Es entonces también posible que haya otro universo exactamente igual al nuestro. Allí, según la fantasía, habría seres que serían duplicación exacta de nosotros mismos.

El omniverso Marvel

Un caso interesante de ficción hiperbólica es el ” multiverso Marvel” (maravilla), un “omniverso” integrado por infinitos multi y megaversos (nada parece poco en materia de versos), que habrían interactuado en varias ocasiones.

El origen de estas especulaciones sin fundamento experimental es la necesidad de explicar la gravitación universal, que fue el origen de la “constante cosmológica” de Einstein, que él consideró su mayor error teórico, y actualmente tomó la forma de “materia oscura”, que pasa por un descubrimiento nuevo. Al parecer, hay un corrimiento de todas las galaxias en una dirección, lo que iría contra la idea de que el universo no tiene dirección privilegiada (es “isótropo”). La explicación propuesta es que este corrimiento inexplicable se debe a una enorme masa ubicada más allá de nuestro universo: otro universo, un “universo paralelo”.

La bifurcación

La imaginación desbordada crea realidades a veces terribles, a veces maravillosas, apenas comprensibles para los que no estamos demasiado dotados por la fantasía.

Pero la fábula de seres extraordinarios, con poder para crear y destruir multiversos, revela quizá, como señalaba la sabiduría antigua y retoma por ejemplo Borges, que somos de la naturaleza de los sueños. Cuando quien nos está soñando despierte moriremos, tal como se disipan las figuras de nuestros sueños cuando exceden sus límites y nos despiertan preocupados, quizá atemorizados.

Esta vieja idea “circular” reapareció en “El viajero y su sombra” de Nietzsche. Miles de años antes, en la China, Chuang Tse cuenta: “soñé que era una mariposa que volaba de flor en flor. Ahora desperté y ya no sé si soy Chuang Tse que sueña que es una mariposa o una mariposa que sueña que es Chuang Tse”. La respuesta taoísta, que este apólogo ilustra, es que no es ni Chuang Tse ni la mariposa, sino un solo ser que se desdobla en dos posibilidades que nunca han dejado de ser una sola.

No es posible distinguir entre nosotros y nuestra sombra en un plano más allá de apariencias y certezas de los sentidos: “el contorno le dijo a la sombra: Primero te mueves y después te quedas quieta, ahora te sientas y luego te levantas. Porqué no te decides de una vez? La sombra la replicó: ¿Acaso tengo que mirar a otra cosa para ser lo que soy? ¿Acaso esa otra cosa no tendrá que confiar en otra distinta?”

Nosotros proyectamos sombra; sabemos de qué depende ella, pero no sabemos de qué dependemos nosotros. Somos tan ignorantes como la sombra. ¿Nosotros mismos no seremos una sombra proyectada por otro ser?

Un hombre sufre un accidente automovilístico y resulta ileso. Pero en un universo paralelo queda herido, y en un tercero muere. ¿Qué tal si el sano puede visitar el universo donde está muerto como consecuencia del accidente donde no le pasó nada? O si recibe puede visitar al fracturado en el hospital? Los físicomatemáticos han abierto la perspectiva de que no una, sino dos, tres o infinitas posibilidades se abran a partir del mismo suceso, todas igualmente reales. Es la pesada puerta que abrió la indeterminación cuántica, que no podemos cerrar.

Lo que contienen los números

Un agujero negro podría continuarse al menos matemáticamente en una estrella blanca, que es la reversión temporal del agujero negro. Se crearían entonces dos universos que jamás se tocarían aunque dos viajeros, uno en cada uno de ellos, podrían encontrarse dentro del horizonte de sucesos, es decir, totalmente fuera de toda posibilidad de percepción de quienes estén fuera del agujero negro inicial.

Como se trata de posibilidades matemáticas, otra ofrece la perspectiva de comunicación entre los dos universos creados a partir del colapso de la estrella pero sin tener que hundirse en el “horizonte de sucesos” fuera del cual nadie puede conocer nada de lo que pasa del otro lado, porque habría una zona donde el contacto es posible, llamada “ergosfera”.

Variedad infinita

Para terminar, recordemos a Dostoievsky, el vidente ruso que sufrió hasta el límite las crisis epilépticas continuas: “La realidad es infinitamente diversa, escapa a las deducciones ingeniosas del pensamiento abstracto, no soporta la clasificación estrecha y exacta: la realidad tiende al fraccionamiento perpetuo, a la variedad infinita”.

De la Redacción de AIM